CB Insights gibt Zusammenarbeit mit Snowflake bekannt, um Marktinformationen in Echtzeit für KI und Agenten zugänglich zu machen

„Um effektive Agenten und KI zu entwickeln, benötigen Unternehmen mehr als nur interne Daten – sie benötigen zuverlässige, strukturierte Informationen über das, was außerhalb ihrer vier Wände geschieht“, erklärte Manlio Carrelli, CEO von CB Insights. „Wir bieten Ihnen diese externe Informationsquelle: über die Märkte, in denen Sie tätig sind, die Wettbewerber, mit denen Sie konfrontiert sind, die Unternehmen, die Sie erwerben, mit denen Sie Partnerschaften eingehen oder von denen Sie lernen sollten. Dank unserer Zusammenarbeit mit Snowflake können Sie diesen Kontext mit nur wenigen Klicks in Ihre KI, Dashboards und Unternehmensanwendungen integrieren.“

„Die besten KI-Ergebnisse werden mit den besten Daten erzielt“, erklärte Kieran Kennedy, VP, Data Cloud Product Partners, Snowflake. „CB Insights liefert hochwertige, kontextreiche Daten, die unseren gemeinsamen Kunden helfen, schneller und intelligenter zu handeln. Wir freuen uns, sie im Snowflake Marketplace begrüßen zu dürfen und ihr Terminal selbst zu nutzen, um unsere eigenen Entscheidungsprozesse zu verbessern.“

Durch die Kombination der proprietären externen Informationen von CB Insights mit der sicheren Daten- und KI-Plattform von Snowflake ermöglichen die beiden Unternehmen leistungsstarke Anwendungsfälle:

Verbesserte LLM-Genauigkeit durch Training mit validierten Daten über Unternehmen und Technologien





Erhöhte Effektivität von KI-Agenten, indem ihnen „Weltkontext“ über die Vorgänge außerhalb Ihres Unternehmens in den für Sie relevanten Unternehmen und Märkten bereitgestellt wird





Erweiterte Dashboards und Workflows für Unternehmensfunktionen. Ein Dashboard für die Geschäftsentwicklung kann beispielsweise Einblicke in die Geschäftsbeziehungen von Wettbewerbern oder KI-generierte SWOT-Analysen zu potenziellen Partnern enthalten.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Marktinformationsdatenbanken wird der Datensatz von CB Insights mithilfe einer proprietären „doppelten Validierungspipeline“ erstellt, die maschinelles Lernen einsetzt, um Daten zu Managementteams, Finanzierungen, Partnerschaften, Transaktionen, Gewinnbekanntgaben, Investorenaktivitäten, Einstellungsmustern, Patenten und vielem mehr kontinuierlich zu analysieren und zu bestätigen. So werden globale Geschäftsaktivitäten in strukturierte, entscheidungsrelevante Signale umgewandelt.

Dank der Integration von CB Insights und Snowflake können gemeinsame Kunden einfach auf CB Insights-Daten verweisen und diese sofort und sicher für ihre internen Anwendungen auf Basis von Cortex AI verfügbar machen, ohne die Daten verschieben zu müssen. Dadurch können Unternehmen manuelle ETL-Pipelines (Extrahieren, Transformieren, Laden) und komplexe APIs vermeiden. Wichtigste Vorteile:

Bereit für KI und BI: Nutzen Sie CB Insights-Daten in Agenten, LLMs, Dashboards und Planungstools.





Vertrauenswürdige, validierte Signale: Treffen Sie fundiertere Entscheidungen dank kontinuierlich verifizierter Einblicke in Märkte, Wettbewerber und Technologien.





Schnellere Amortisierung: Beseitigen Sie ETL- und Einführungsprobleme – aktivieren Sie Daten innerhalb von Minuten über den Snowflake Marketplace.

Weitere Informationen zur Zusammenarbeit zwischen CB Insights und Snowflake finden Sie unter www.cbinsights.com/snowflake/.

Über CB Insights

CB Insights mit Hauptsitz in New York City ist der führende Anbieter von KI für Marktinformationen. Das Unternehmen sammelt, validiert und analysiert schwer auffindbare Daten von privaten und öffentlichen Unternehmen. Die leistungsstarke KI erklärt den Benutzern, was dies für sie persönlich bedeutet. Die weltweit intelligentesten Unternehmen vertrauen auf CB Insights, um sich auf die richtigen Märkte zu konzentrieren, der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein und die richtigen Ziele für Vertrieb, Partnerschaften oder Übernahmen zu identifizieren. Besuchen Sie www.cbinsights.com für weitere Informationen.

