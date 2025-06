LambdaTest se integra à Assembla a fim de otimizar rastreamento de bugs para equipes de desenvolvimento

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--LambdaTest, uma plataforma unificada de IA e engenharia em nuvem, anunciou sua parceria com a Assembla, uma plataforma robusta baseada em nuvem para controlar versões e gerenciar projetos. Esta cooperação possibilita que as equipes de desenvolvimento de software otimizem seus processos de rastreamento de bugs e aumentem a produtividade geral.

A LambdaTest oferece aos desenvolvedores uma lista completa de soluções de testes baseadas em nuvem, incluindo testes de compatibilidade entre navegadores, testes de automação para web e aplicativos, bem como testes em dispositivos reais. Os usuários da Assembla podem se integrar agora facilmente à plataforma LambdaTest para marcar bugs com capturas de tela detalhadas e designá-los aos membros da equipe.

"Esta integração entre a LambdaTest e a Assembla permite que as equipes de desenvolvimento otimizem seus processos de teste e rastreamento de bugs", disse Mayank Bhola, Cofundador e Chefe de Produto do LambdaTest. "Ao conectar estas plataformas, as equipes podem manter um fluxo de trabalho ininterrupto, garantindo a documentação completa e o rastreamento dos problemas descobertos durante os testes, entregando assim software de maior qualidade em velocidades aceleradas."

Will Baizer, Diretor Geral da Assembla, disse: "Temos o prazer de colaborar com a LambdaTest para oferecer a nossos usuários acesso a recursos de teste poderosos. Esta cooperação permite que nossos usuários identifiquem bugs mais cedo no ciclo de desenvolvimento, documentem os mesmos com capturas de tela e detalhes precisos e os acompanhem até a resolução sem precisar trocar de plataforma. Esta parceria aumenta a capacidade de nossos usuários de entregar aplicativos de maior qualidade, enquanto reduz significativamente a sobrecarga de testes."

A integração entre a Assembla e a LambdaTest está disponível agora a todos os usuários, proporcionando às equipes uma solução perfeita para testar aplicativos e rastrear bugs com eficiência sem precedentes.

Para mais informações sobre esta integração, acesse https://www.lambdatest.com/support/docs/assembla-integration/

Sobre a LambdaTest

A LambdaTest é uma plataforma de qualidade de software omnicanal nativa de IA que capacita empresas a acelerar o tempo de lançamento no mercado ao criar, orquestrar e executar testes inteligentes baseados em nuvem. Com mais de 15.000 clientes e 2,3 milhões de usuários em mais de 130 países, a LambdaTest é a escolha confiável para modernos testes de software.

Browser & App Testing Cloud (testes de navegadores e aplicativos em nuvem): Permite testes manuais e automatizados de aplicativos web e móveis em mais de 10.000 navegadores, dispositivos reais e ambientes de sistemas operacionais, garantindo consistência entre plataformas.

HyperExecute: Uma nuvem de orquestração e execução de testes nativa de IA que executa testes até 70% mais rápido do que redes tradicionais, oferecendo distribuição inteligente de testes, novas tentativas automáticas, registros em tempo real e integração perfeita de CI/CD.

KaneAI: O primeiro agente de testes nativo de GenAI do mundo, que utiliza LLMs para criar testes sem esforço com automação inteligente e executar testes de modo autoevolutivo. É integrado diretamente à Jira, Slack, GitHub e outras ferramentas de DevOps.

Para mais informações, acesse https://lambdatest.com

Sobre a Assembla

A Assembla é uma plataforma baseada em nuvem que fornece ferramentas de controle de versão e gestão de projetos elaborada especificamente para equipes de desenvolvimento de software. Ela suporta diversos sistemas de controle de versão, como Git, Subversion (SVN) e Perforce, permitindo que as equipes gerenciem seu código-fonte, rastreiem mudanças e colaborem com mais eficiência.

Para mais informações, acesse https://get.assembla.com/

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.