Klarna與Visa在Money 2020 Europe上試點推出靈活性更強的新型簽帳金融卡

該卡利用Visa Flexible Credential技術將簽帳金融卡功能與延期支付靈活性整合為單一產品,配備FDIC保險錢包並可接取逾1.5億全球商家

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- AI驅動的支付和商業網絡Klarna宣布試點推出Klarna Card:這是一款新型簽帳金融卡產品,整合內建靈活支付選項,由Visa Flexible Credential技術提供支援,並由WebBank發行。與可能讓消費者產生額外債務和利息費用的傳統信用卡不同,Klarna Card允許使用者在全球超過1.5億家接受Visa的商家以線上或線下方式選擇即時支付或按需延期支付。 Klarna Card目前在美國處於試用階段,旨在蒐集使用者意見以實現體驗最佳化,可望於今年稍晚在美國和歐洲全面推廣。這一分階段推出的方式有助於功能完善和效能最佳化,確保產品成為更智慧、更靈活的消費工具。 已有超500萬消費者加入等候名單,Klarna Card是Klarna邁向成為美國日常消費解決方案的最大膽措施。該卡配備FDIC保險錢包,支援使用者進行存錢、即時轉帳和存款操作,並直接整合Klarna的「分4期付」和「延期付」選項——所有功能順暢融合於一體。 Klarna行銷長David Sandström表示:「我們不斷從消費者那裡聽到,他們希望自由選擇支付方式和時間——無論是用簽帳金融卡即時支付,還是分期分攤費用。他們想要集簡便、靈活和透明於一體的解決方案。這正是Klarna支付方式在網上廣受歡迎的原因,現在同樣的體驗將延伸到實體卡。Klarna Card代表了未來日常銀行業務的發展方向——透過智慧支付賦能更明智的顧客。」 透過在一個直覺式平台上整合消費、儲蓄和借貸工具,Klarna正成為針對數位原生消費者的現代全球新型銀行。Klarna Card是這一演進過程中的關鍵一步,以透明化、技術驅動的模式替代傳統銀行產品。 Visa歐洲區產品與解決方案資深副總裁Mathieu Altwegg補充說道:「全球數百萬人已接受Visa Flexible Credential提供的選擇和控制權,我們很高興將其擴充至更多美國消費者,並首次引進歐洲。這是一個開創性的範例,預示著未來消費者無論身處何地、購買何種商品,只需一張卡即可享受首選支付方式。」 *Klarna Card由WebBank發行。Klarna餘額帳戶由FDIC成員機構WebBank提供。 致編輯: 靈活支付選項: 可在簽帳金融卡模式下預先支付,或啟動Klarna的「分4期付」和「延期付」等支付選項和功能,同時提供Klarna應用程式中的所有非凡功能,如預算管理、消費提醒等。

可在簽帳金融卡模式下預先支付,或啟動Klarna的「分4期付」和「延期付」等支付選項和功能,同時提供Klarna應用程式中的所有非凡功能,如預算管理、消費提醒等。 等級升級選項: 正式推出後,客戶將可選擇一種免費等級或兩種付費等級(含商家折扣和更高返現率)。卡片有三種顏色:茄皮紫、黑色和亮綠色。

正式推出後,客戶將可選擇一種免費等級或兩種付費等級(含商家折扣和更高返現率)。卡片有三種顏色:茄皮紫、黑色和亮綠色。 針對所有Klarna使用者提供: 簽帳金融卡功能針對所有使用者開放;信用卡功能需經信用審核後,根據個案情況開通。

簽帳金融卡功能針對所有使用者開放;信用卡功能需經信用審核後,根據個案情況開通。 Klarna Card推出計畫: Klarna Card目前正在美國進行測試,期間將與早期使用者合作對最終產品進行完善。這一測試階段是建構滿足真實消費者需求的金融解決方案的重要里程碑。未來幾個月,Klarna Card將針對美國所有消費者推出,隨後可望在歐洲市場推廣。

Klarna Card目前正在美國進行測試,期間將與早期使用者合作對最終產品進行完善。這一測試階段是建構滿足真實消費者需求的金融解決方案的重要里程碑。未來幾個月,Klarna Card將針對美國所有消費者推出,隨後可望在歐洲市場推廣。 關於Visa Flexible Credential:Visa Flexible Credential是一項網路功能,允許透過單一卡片實現多種支付體驗,如扣款、預付、信用、分期和獎勵等。 關於Klarna Klarna的使命是讓支付無處不在、無所不能。憑藉全球逾1億活躍Klarna使用者和每日290萬筆交易,Klarna的AI支付和商業網絡正賦能人們更明智地支付——支援線上、線下及美國、英國、加拿大的Apple Pay支付。超過72.4萬家零售商仰賴Klarna的創新解決方案推動成長和客戶忠誠度,包括Uber、H&M、Saks、Sephora、Macy’s、Ikea、Expedia Group、Nike和Airbnb。如欲瞭解更多資訊,請造訪 Klarna.com 。 關於Visa Visa (NYSE: V)是數位支付領域的全球領導者,為200多個國家和地區的消費者、商家、金融機構和政府機構之間的支付交易提供便利。我們的使命是透過創新、便捷、可靠和安全的支付網路連結世界,促進個人、企業和經濟的蓬勃發展。我們相信包容性經濟可以讓每個人在任何地方得到提升和發展,並將金融可及性視為未來資金流動的基礎。如欲瞭解更多資訊,請造訪Visa.com。 免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

