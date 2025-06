Fundhost choisit SS&C pour renforcer ses services de comptabilité et de registre de fonds

WINDSOR, Connecticut--(BUSINESS WIRE)--SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq : SSNC) a annoncé aujourd'hui que Fundhost Limited, un fournisseur de services de fonds pour les gestionnaires d'investissement en Australie, a choisi SS&C comme support de ses opérations de services de fonds. Fundhost fournit des services d'entité responsable, de fiduciaire, d'administration de fonds, d'enregistrement, de conformité, d'exploitation et de support aux gestionnaires de fonds australiens et internationaux. La plateforme gère 2 milliards de dollars australiens d'actifs.

En vertu de cet accord, Fundhost utilisera la plateforme propriétaire de SS&C pour rationaliser ses opérations de registre de titres et d'administration de fonds. Dans le cadre de la transition, 10 employés de Fundhost ont rejoint le bureau de SS&C à Sydney afin de garantir la continuité du service et un processus d'intégration sans heurt auprès des clients de Fundhost.

« C'est avec grand plaisir que nous nous associons à SS&C Technologies, un leader mondial de l'administration de fonds et des services d'enregistrement », a déclaré Anne Monge, fondatrice et co-CEO de Fundhost.

Drew Wilson, Co-CEO de Fundhost, ajoute : « Nous avons choisi SS&C en raison de son expertise reconnue dans les domaines des marchés privés, des hedge funds et des ETF actifs, ainsi que de son infrastructure mondiale. En ayant accès à la technologie et aux ressources opérationnelles de SS&C, nous sommes bien positionnés pour élargir nos capacités tout en maintenant le niveau élevé de service sur lequel comptent nos clients ».

Cet accord élargit la présence de SS&C en Australie et renforce sa volonté de soutenir l'industrie locale de la gestion des investissements grâce à des solutions flexibles et évolutives.

« Nous sommes très heureux d'accueillir nos nouveaux collègues et de renforcer notre présence sur le marché australien », a déclaré Euan McLeod, responsable de l'agence de transfert SS&C Global Investor & Distribution Solutions en Australie. « Alors que la demande d'externalisation des processus métier continue de s'accélérer, nous restons déterminés à fournir des services de pointe aux gestionnaires de fonds, aux dépositaires et aux entités responsables dans toute l'Australie ».

À propos de Fundhost

Fundhost est une entité responsable intégrée de premier plan qui propose tout ensemble, des services d'entité responsable, de fiduciaire, de comptabilité, d'administration, d'enregistrement et, grâce à une relation stratégique avec HSBC, de conservation. Étant elle-même une boutique, Fundhost a soutenu le développement de certaines des boutiques les plus prospères d'Australie.

À propos de SS&C

SS&C est un fournisseur mondial de services et de logiciels pour les secteurs des services financiers et de santé. Fondé en 1986, SS&C a son siège à Windsor, dans le Connecticut, et possède des bureaux dans le monde entier. Plus de 22 000 organisations de services financiers et de santé, des plus grandes sociétés du monde aux petites et moyennes entreprises, font confiance à SS&C en raison de son expertise, son envergure et sa technologie.

Des informations complémentaires sur SS&C (Nasdaq : SSNC) sont disponibles à l'adresse suivante www.ssctech.com.

Suivez SS&C sur X, LinkedIn et Facebook.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.