Fundhost escolhe a SS&C para fornecer serviços de contabilidade e registro de fundos

WINDSOR, Connecticut--(BUSINESS WIRE)--A SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) anunciou hoje que a Fundhost Limited, uma prestadora de serviços especializados para gestores de investimentos na Austrália, escolheu a SS&C para apoiar suas operações de serviços de fundos. A Fundhost fornece serviços de entidade responsável, administradora fiduciária, administração de fundos, registro, conformidade, operações e suporte para gestores de fundos especializados australianos e internacionais. A plataforma tem 2 bilhões de dólares australianos (AUD) em ativos sob gestão.

Segundo o acordo, a Fundhost utilizará a plataforma proprietária da SS&C para otimizar seu registro de unidades e operações de administração de fundos. Como parte da transição, 10 funcionários da Fundhost se juntaram ao escritório da SS&C em Sydney para garantir a continuidade do serviço e um processo de integração tranquilo para os clientes da Fundhost.

“Estamos muito satisfeitos em firmar parceria com a SS&C Technologies, líder global em serviços de administração e registro de fundos”, disse Anne Monge, fundadora e co-CEO da Fundhost.

Drew Wilson, Co-CEO da Fundhost, acrescentou: “Selecionamos a SS&C por sua comprovada experiência em mercados privados, fundos de hedge e ETFs ativos, como também por sua infraestrutura global. Com acesso à tecnologia e aos recursos operacionais da SS&C, estamos bem-posicionados para ampliar nossas capacidades, mantendo o alto nível de serviço que nossos clientes tanto valorizam”.

O acordo amplia a presença da SS&C na Austrália e reforça seu compromisso em apoiar a indústria local de gestão de investimentos com soluções flexíveis e escaláveis.

“Estamos entusiasmados em receber nossos novos colegas e expandir nossa presença no mercado australiano”, disse Euan McLeod, chefe da Transfer Agency, SS&C Global Investor & Distribution Solutions, Austrália. “Com a crescente demanda por terceirização de processos de negócios, seguimos comprometidos em oferecer serviços líderes de mercado para fundos, gestores, custodiantes e entidades responsáveis em todo o país”.

Sobre a Fundhost

A Fundhost é uma Entidade Responsável integrada líder no mercado, oferecendo uma gama completa de serviços. Isso inclui serviços de entidade responsável, administração, contabilidade, registro e, por meio de uma parceria estratégica com o HSBC, custódia, tudo sob o mesmo teto. Com uma abordagem de boutique, a Fundhost tem sido fundamental para o crescimento e sucesso de diversas gestoras de fundos independentes na Austrália.

Sobre a SS&C

A SS&C é uma provedora global de software e serviços para os setores financeiro e de saúde. Fundada em 1986, tem sede em Windsor, Connecticut, e escritórios em diversas regiões do mundo. Mais de 22.000 organizações — desde grandes corporações até pequenas e médias empresas — confiam na SS&C por sua experiência, escala e tecnologia.

Informações adicionais sobre a SS&C (Nasdaq: SSNC) estão disponíveis em www.ssctech.com.

