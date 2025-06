Cosentino optimise ses processus de vente et de fabrication grâce à Gurobi

BEAVERTON, Oregon--(BUSINESS WIRE)--Gurobi Optimization, LLC, le leader de la technologie de l’intelligence décisionnelle, aide Cosentino, un chef de file mondial des surfaces minérales innovantes, à optimiser plusieurs processus clés pour améliorer l’efficacité de ses ventes et de sa production.

Avec des produits distribués dans plus de 100 pays, les équipes commerciales de Cosentino doivent élaborer des plans de visites de vente efficaces sur deux semaines pour plus de 1 000 représentants, tout en tenant compte des contraintes de temps, du potentiel de vente et des conditions du marché. Parallèlement, les équipes de fabrication de Cosentino doivent s’efforcer de maximiser l’efficacité en éliminant les goulets d’étranglement sur les différentes lignes de production.

En tirant parti du solveur basé sur l’optimisation mathématique de Gurobi, Cosentino est en mesure d’optimiser avec succès ses itinéraires de vente, de gagner du temps, d’augmenter l’efficacité commerciale, tout en rationalisant les processus de production afin d’assurer des traitements sans interruptions.

« Grâce à Gurobi, notre équipe de data science peut être sereine ; elle peut se déconnecter à la fin de la journée et se consacrer à la résolution des problèmes, sans se soucier de la fiabilité de la technologie », a déclaré Antonio Carrasco Pérez, directeur de l’analyse des données chez Cosentino.

« De la planification des ventes à l’optimisation de la production, nous sommes fiers d’aider des entreprises innovantes comme Cosentino à avoir un impact en tirant parti de la puissance de l’optimisation mathématique », a confié pour sa part Duke Perrucci, PDG de Gurobi.

Pour en savoir plus sur la façon dont Cosentino a pu améliorer ses itinéraires de visite commerciale et l’efficacité de sa production avec l’aide de Gurobi, lisez l’étude de cas complète.

