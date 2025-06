Agenus et Zydus Lifesciences concluent une collaboration stratégique de 141 millions de dollars pour développer BOT/BAL et étendre les capacités de production de produits biologiques de Zydus aux États-Unis

LEXINGTON, Massachusetts (États-Unis)--(BUSINESS WIRE)--Agenus Inc. (Nasdaq : AGEN), un leader dans l'innovation en immuno-oncologie, a annoncé ce jour la signature d'accords de partenariat définitifs avec Zydus Lifesciences Ltd. (NSE : ZYDUSLIFE) ainsi que ses filiales et sociétés apparentées (ci-après « Zydus »), visant à accélérer le développement clinique, à augmenter les capacités de production et à étendre l'accès des patients au botensilimab et au balstilimab (BOT/BAL).

Cette collaboration stratégique englobe la mise à disposition des sites de production de pointe d'Agenus en fabrication chimique et contrôle (CMC) de produits biologiques situés à Emeryville et à Berkeley, en Californie, pour un versement initial de 75 millions de dollars. Agenus devrait recevoir jusqu'à 50 millions de dollars de paiements conditionnels supplémentaires déclenchés par les commandes de production de BOT/BAL. Zydus, une multinationale pharmaceutique basée en Inde employant plus de 27 000 personnes et présente dans 55 pays, va créer une BioCDMO (entreprise de développement et de fabrication sous contrat de produits biologiques) utilisant ces sites de production comme principaux sites américains pour fournir des services de fabrication sous contrat de produits biologiques aux entreprises biopharmaceutiques du monde entier.

Agenus deviendra le premier client de la BioCDMO de Zydus par un accord de fabrication exclusif pour les produits BOT/BAL, afin de garantir le BLA du traitement d'association et de couvrir les besoins de préparation au lancement. Cette collaboration permet à Agenus de débloquer la valeur de ses actifs de production et de sécuriser un capital stratégique pour amener les produits BOT/BAL vers le cadre réglementaire et la commercialisation à l'échelle mondiale.

Agenus accordera également à Zydus une licence exclusive pour le développement et la commercialisation des produits BOT et BAL en Inde et au Sri Lanka, en tirant parti de la présence établie de Zydus sur le marché local ainsi que de son infrastructure. Zydus va verser à Agenus 5 % de redevance sur les ventes nettes dans ces pays.

Pour marquer cet engagement mutuel, Zydus va également réaliser un investissement stratégique en actions dans Agenus par l'achat d'environ 2,1 millions d'actions ordinaires à 7,50 dollars par action, pour un produit brut total d'environ 16 millions de dollars. Agenus a l'intention de consacrer le produit net de la vente des actions acquises au fonds de roulement et aux fins générales de l'entreprise, et va accélérer le développement clinique en cours, l'enregistrement et la commercialisation potentielle des produits BOT/BAL.

En réunissant les capacités de recherche et de développement d'avant-garde d'Agenus d'un côté, et la puissance opérationnelle, de fabrication et de commercialisation à l'international de Zydus de l'autre, ce partenariat ouvre une nouvelle ère pour le traitement du cancer par immunothérapie en Inde, mais pas seulement.

« Avec un accord commercial apparemment imminent entre les États-Unis et l'Inde, un sentiment de confiance renouvelé dans l'avenir des relations indo-américaines flotte parmi les partenaires commerciaux des deux pays », a déclaré le Dr Garo Armen, PDG d'Agenus. « Les deux nations ont également de plus en plus conscience du besoin qu'ont les États-Unis d'assurer leurs chaînes d'approvisionnement en produits biopharmaceutiques. Avec Zydus, nous travaillons à accélérer les essais cliniques futurs pour les produits BOT/BAL et, à terme, à étendre son empreinte mondiale en matière de traitements oncologiques. Cet accord reflète la confiance en l'avenir d'Agenus et dans l'environnement réglementaire des États-Unis. L'administration a créé un cadre permettant l'union de ces deux partenaires commerciaux. Les États-Unis sont le deuxième plus important partenaire commercial de l'Inde. C'est pour ces raisons ainsi que pour le fort esprit collaboratif qui règne chez notre nouveau partenaire Zydus que nous avons conclu ce partenariat. »

« Nous sommes ravis d'être les partenaires d'Agenus pour le développement des produits BOT/BAL, qui peuvent bénéficier à des milliers de patients sur nos marchés clés de l'Inde et du Sri Lanka chaque année, et à des millions de patients atteints de tumeurs solides dans le monde. Nous prévoyons de réaliser des essais cliniques pour tester les produits BOT/BAL dans les cas de cancer précoces comme avancés, et d'étendre l'indication au-delà du cancer colorectal à d'autres maladies majeures comme le cancer du sein triple négatif », a affirmé le Dr Sharvil Patel, directeur général de Zydus Lifesciences Ltd.

Cette transaction est sujette aux conditions de clôture d'usage et à un contrôle diligent satisfaisant. Les parties espèrent clôturer les accords finaux dans les 60 jours.

Conseillers

Dans le cadre de cet accord, la société Agenus a été conseillée par Biotech Value Advisors (BVA), un cabinet de conseil stratégique, qui a accompagné la société dans la structuration de la transaction, la sélection d'un partenaire et les négociations.

À propos d'Agenus

Agenus est une société pionnière d'immuno-oncologie dédiée au développement d'un large vivier d'agents immunologiques contre le cancer. Créée en 1994, l'entreprise s'est donné pour mission d'élargir les populations de patients atteints d'un cancer ayant accès à l'immunothérapie par des approches combinées, à partir d'un portefeuille diversifié d'anticorps thérapeutiques, de thérapies cellulaires adoptives (via MiNK Therapeutics) et d'adjuvants (via SaponiQx). Basée à Lexington, dans le Massachusetts (États-Unis), Agenus exploite des capacités de développement de bout en bout, depuis des sites de fabrication cGMP clinique et commerciale ainsi que de recherche et de développement, et possède une empreinte opérationnelle clinique mondiale. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.agenusbio.com ou suivez @agenus_bio. Les informations susceptibles d'être importantes pour les investisseurs seront régulièrement publiées sur notre site Internet et nos canaux de médias sociaux.

À propos de Zydus Lifesciences

Zydus Lifesciences Ltd. est une entreprise innovante et mondiale spécialisée dans les sciences de la vie, dont l'objectif principal est d'offrir aux individus la liberté de vivre une vie plus saine et épanouissante. Elle découvre, développe, fabrique et commercialise une large gamme de solutions thérapeutiques. Le groupe emploie plus de 27 000 personnes à travers le monde, dont 1 400 scientifiques dédiés à la recherche et au développement. Animée par sa mission d'ouvrir de nouvelles perspectives dans le domaine des sciences de la vie, Zydus Lifesciences propose des solutions de santé de qualité qui ont un réel impact sur la vie des patients. Le groupe ambitionne de transformer des vies grâce à des découvertes révolutionnaires. Pour en savoir plus, visitez le site www.zyduslife.com

À propos du botensilimab (BOT)

Le botensilimab est un anticorps bloquant le CTLA-4 optimisé par Fc humain conçu pour améliorer les réponses immunitaires antitumorales innée et adaptative. Sa conception innovante tire parti de mécanismes d'action visant à étendre les bénéfices de l'immunothérapie aux tumeurs dites « froides », qui ne répondent généralement pas bien aux thérapies conventionnelles ou résistent aux thérapies PD-1/CTLA-4 classiques et expérimentales. Le botensilimab augmente les réponses immunitaires pour un large éventail de types de tumeurs : il amorce les lymphocytes T, régule à la baisse les lymphocytes T régulateurs dans les tumeurs et active les cellules myéloïdes pour induire une mémoire immunitaire à long terme.

Environ 1 200 patients ont déjà été traités avec le botensilimab et/ou le balstilimab dans des essais cliniques de phase 1 et 2. Utilisé seul ou en association avec le balstilimab, l'anticorps PD-1 expérimental d'Agenus, le botensilimab a montré des réponses cliniques dans neuf cancers métastatiques après plusieurs lignes de traitement. Pour plus d'informations sur les essais portant sur le botensilimab, visitez le site www.clinicaltrials.gov.

À propos du balstilimab (BAL)

Le balstilimab est une nouvelle immunoglobuline G4 monoclonale entièrement humanisée (IgG4) conçue pour empêcher la PD-1 (protéine 1 de mort cellulaire programmée) d'interagir avec ses ligands PD-L1 et PD-L2. Elle a été évaluée chez plus de 900 patients à ce jour et a montré une activité clinique et un profil de tolérabilité favorable dans plusieurs types de tumeurs.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui sont énoncées sous réserve des règles d'exonération des lois fédérales américaines en matière de valeurs mobilières. Il s'agit notamment des déclarations concernant les programmes de développement du botensilimab et du balstilimab, des dépôts et des délais réglementaires attendus, et de toute autre déclaration contenant des termes quels que « pouvoir », « croire », « s'attendre à », « anticiper », « espérer », « avoir l'intention de », « planifier », « prévoir », « estimer », « établir », « potentiel », « supériorité », « meilleur de sa catégorie », et des expressions similaire, notamment au futur et au conditionnel, qui permettent d'identifier lesdites déclarations. Ces déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes susceptibles d'entraîner une différence notable entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent, sans s'y limiter, les facteurs décrits dans la section intitulée « Facteurs de risque » de notre rapport annuel le plus récent sur formulaire 10-K pour l'année 2024, et les rapports trimestriels subséquents sur formulaire 10-Q déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Agenus met en garde les investisseurs de ne pas placer une confiance excessive dans les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Ces déclarations sont valables uniquement à la date du présent communiqué de presse, et Agenus ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser toute déclaration prospective, sauf dans la mesure exigée par la loi. Toutes les déclarations prospectives sont expressément qualifiées dans leur totalité par cet avertissement.

