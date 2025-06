STARLUX Airlines en Etihad Airways lanceren codeshare-partnerschap

NEW DELHI, India--(BUSINESS WIRE)--De Taiwanese luxeluchtvaartmaatschappij STARLUX Airlines kondigde vandaag een strategische codeshare-overeenkomst aan met Etihad Airways uit Abu Dhabi en verhoogt hiermee de connectiviteit voor de passagiers van beide luchtvaartmaatschappijen voor hun respectieve netwerken. De overeenkomst, die werd geformaliseerd op de 81ste jaarlijkse algemene vergadering van de International Air Transport Association (IATA) in New Delhi, is een belangrijke stap in de internationale expansiestrategie van STARLUX en biedt reizigers verbeterde toegang tot Europa via het Midden-Oosten.

Via dit partnerschap kunnen STARLUX-passagiers weldra codeshare-vluchten boeken met Etihad Airways, via STARLUX's officiële website en verkoopkanalen. Hierdoor zijn naadloze verbindingen van Taipei naar Europa via Abu Dhabi mogelijk.

