Andersen Consulting anuncia colaboração com a Bretteville Consulting

Fundada na França e presente na China, Singapura, Luxemburgo e Estados Unidos, a Bretteville Consulting oferece serviços estratégicos de consultoria para ajudar organizações a impulsionar o desempenho e acelerar a transformação. Especializada na execução de estratégias corporativas, eficiência operacional e gestão de mudanças, a empresa adota um modelo de consultoria liderado por profissionais sênior e uma abordagem centrada no cliente. Ao longo dos anos, a Bretteville construiu uma sólida reputação ao orientar empresas em desafios comerciais complexos e iniciativas de crescimento sustentável.

Damien Gourio, diretor-executivo da Bretteville Consulting, afirmou: “O alcance global da Andersen e sua plataforma multidisciplinar criam uma oportunidade única para oferecermos um valor mais profundo e abrangente aos nossos clientes. Esta é uma evolução natural para a nossa empresa e um avanço significativo em relação ao que podemos alcançar por meio dessa colaboração”.

Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen, acrescentou: “A Bretteville traz profundo conhecimento operacional e precisão estratégica para o relacionamento com os clientes. Suas credenciais em serviços financeiros, bancos e seguros são altamente complementares à nossa plataforma global, e já estamos vendo essas sinergias se concretizarem. Por meio desta colaboração, estamos expandindo nossa capacidade de atender clientes globais com serviços integrados e inigualáveis”.

A Andersen Consulting é uma empresa global de consultoria que oferece um portfólio abrangente de serviços, incluindo estratégia corporativa, negócios, tecnologia, transformação de IA e soluções de capital humano. Integrada ao modelo multidimensional da Andersen Global, a empresa proporciona consultoria de classe mundial, além de expertise em impostos, direito, avaliação, mobilidade global e assessoria. Com mais de 20.000 profissionais distribuídos em mais de 500 localidades, a Andersen Consulting Holdings LP opera como uma sociedade limitada, fornecendo soluções de consultoria por meio de suas firmas-membros e colaboradoras espalhados pelo mundo.

