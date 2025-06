Andersen Consulting gibt Zusammenarbeit mit Bretteville Consulting bekannt

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting schließt eine Kooperationsvereinbarung mit Bretteville Consulting, einer Unternehmensberatung, die für ihre umfassende Expertise in den Bereichen strategische Transformation und operative Exzellenz bekannt ist. Damit stärkt Andersen Consulting seine globale Plattform mit ergänzenden Lösungen für Kunden weltweit.

Bretteville Consulting wurde in Frankreich gegründet und ist in China, Singapur, Luxemburg und den Vereinigten Staaten vertreten. Das Unternehmen bietet strategische Beratungsdienstleistungen an, die Organisationen dabei unterstützen, ihre Leistung zu steigern und ihre Transformation zu beschleunigen. Das Unternehmen ist auf die Umsetzung von Unternehmensstrategien, operative Effizienz und Change Management spezialisiert. Mit einem von erfahrenen Beratern geleiteten Beratungsmodell und einer kundenorientierten Herangehensweise hat sich Bretteville einen Ruf als kompetenter Partner für Unternehmen erworben, die komplexe geschäftliche Herausforderungen meistern und nachhaltige Wachstumsinitiativen umsetzen möchten.

Damien Gourio, Managing Director von Bretteville Consulting, erklärte: „Die globale Reichweite und die multidisziplinäre Plattform von Andersen bieten uns eine einzigartige Gelegenheit, unseren Kunden einen tieferen und umfassenderen Mehrwert zu bieten. Dies ist eine natürliche Entwicklung für unser Unternehmen und ein wichtiger Schritt vorwärts für das, was wir durch diese Zusammenarbeit erreichen können.“

Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen, fügte hinzu: „Bretteville bringt fundierte operative Kenntnisse und strategische Präzision in die Kundenbeziehungen ein. Ihre Referenzen in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Bankwesen und Versicherungen ergänzen unsere globale Plattform hervorragend, und wir können bereits erste Synergieeffekte erkennen. Durch diese Zusammenarbeit erweitern wir unsere Möglichkeiten, globale Kunden mit nahtlosen, integrierten Dienstleistungen von höchster Qualität zu bedienen.“

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Geschäft, Technologie und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie Expertise im Bereich globale Mobilität auf einer globalen Plattform mit mehr als 20.000 Fachkräften weltweit und einer Präsenz an über 500 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitglieds- und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

