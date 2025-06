ALIKO SCIENTIFIC (Ikonisys SA), via sa filiale italienne détenue à 100% Hospitex International, signe un accord de distribution exclusif en Italie avec Menarini Diagnostics

FLORENCE, Italie & PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

ALIKO SCIENTIFIC (Ikonisys SA) Euronext Growth : ALIKO, par l’intermédiaire de sa filiale italienne détenue à 100%, Hospitex International, est ravi d’annoncer la signature d’un accord de distribution exclusif avec Menarini Diagnostics, le plus grand distributeur européen dans le domaine de l’anatomopathologie et du diagnostic in vitro (IVD).

Selon les termes de cet accord, Menarini Diagnostics assurera la distribution exclusive sur le marché italien du portefeuille de produits du groupe ALIKO SCIENTIFIC, incluant la technologie FISH (fabriquée aux États-Unis par Ikonisys) ainsi que l’ensemble de la gamme de produits Hospitex en cytologie, en inclusion cellulaire (cell-blocking) et en immunohistochimie rapide.

Menarini Diagnostics Italie, faisant partie du groupe pharmaceutique Menarini, est le plus grand acteur européen de la distribution IVD, avec une solide expérience dans le domaine de l’anatomopathologie. La société distribue déjà des produits de fabricants mondiaux de premier plan dans le secteur. L’ajout des lignes de produits ALIKO SCIENTIFIC viendra enrichir l’offre de Menarini, complétant ainsi ses solutions actuelles en histologie pour les laboratoires d’anatomie pathologique et constituant l’une des offres les plus complètes et intégrées du marché.

Hospitex estime que le marché italien adressable pour les lignes de produits en cytologie et inclusion cellulaire représente environ 28 M€ par an. Les prévisions pour les segments FISH et immunohistochimie seront élaborées après l’entrée sur le marché et la collecte des données pertinentes. L’objectif du Groupe est de capter une part significative de ce marché au cours des trois premières années de commercialisation.

Francesco Trisolini, Directeur Général d’Hospitex, a commenté : « Cet accord avec Menarini Diagnostics représente une étape majeure pour notre Groupe. En nous associant au plus grand distributeur IVD européen, nous sommes convaincus que nos solutions innovantes atteindront un marché plus large et amélioreront considérablement les capacités diagnostiques en anatomopathologie. Cet accord soutiendra également nos programmes de R&D visant à lancer rapidement de nouvelles solutions de rupture pour le diagnostic du cancer, telles que les sondes FISH. »

Fabio Piazzalunga, Responsable mondial du Diagnostic et Directeur Général de Menarini Diagnostics, a ajouté : « Chez Menarini, nous nous engageons pleinement dans l’avancement du diagnostic en oncologie, et l’ajout des technologies de pointe d’ALIKO SCIENTIFIC à notre portefeuille s’inscrit parfaitement dans notre vision stratégique. Cette collaboration nous permettra d’offrir une gamme plus complète de solutions aux professionnels de l’anatomopathologie en Italie. »

À propos d’ALIKO SCIENTIFIC (Ikonisys SA)

Basée à Paris, ALIKO SCIENTIFIC est la société mère d’un écosystème international d’entreprises dédié à l’avancement des diagnostics en oncologie. Cotée sur Euronext Growth Paris sous le symbole ALIKO, la société coordonne les activités industrielles, financières et de recherche à travers ses filiales : Ikonisys Inc. (États-Unis) et Hospitex International (Italie). La mission d’ALIKO SCIENTIFIC est d’innover dans le diagnostic du cancer en unissant technologies de pointe, ressources et investissements stratégiques afin de créer un centre d’excellence mondial en oncologie.

À propos d’IKONISYS

Ikonisys est un leader mondial des diagnostics automatisés, spécialisé dans la détection par hybridation in situ en fluorescence (FISH) et des cellules tumorales circulantes (CTC). S’appuyant sur une intelligence artificielle (IA) avancée et une plateforme de microscopie entièrement automatisée, Ikonisys offre une précision, une évolutivité et une efficacité inégalées dans les diagnostics du cancer et le suivi des traitements. Reconnue comme pionnière de l’automatisation pour la détection des cellules rares, Ikonisys est à l’avant-garde de la médecine personnalisée, permettant aux cliniciens de proposer des thérapies ciblées et d’améliorer les résultats pour les patients.

À propos d’HOSPITEX

Hospitex, basée à Florence, en Italie, est un leader mondial de l’innovation en cytologie. L’entreprise assure en interne la recherche, le développement et la production, garantissant ainsi les normes de qualité les plus élevées. Hospitex propose la technologie de cytologie en phase liquide (LBC) la plus avancée au monde, capable de traiter tout type d’échantillon cytologique avec une précision inégalée. Hospitex se distingue en étant la seule entreprise pleinement prête pour une intégration numérique fluide, ouvrant la voie à un avenir transformateur dans le domaine des diagnostics en cytologie.

Avertissement

Le présent communiqué de presse contient des indications sur les perspectives et axes de développement de la Société. Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « penser », « avoir pour objectif de », « s’attendre à », « entendre », « estimer », « croire », « devoir », « pourrait », « souhaite » ou, le cas échéant, la forme négative de ces termes ou toute autre variante ou expression similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la Société. Elles sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l’environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations contiennent des données relatives aux intentions, estimations et objectifs de la Société concernant notamment, le marché, la stratégie, la croissance, les résultats, la situation financière et la trésorerie de la Société. Les informations prospectives mentionnées dans le présent communiqué de presse sont données uniquement à la date du présent communiqué. La Société ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives contenues dans le présent communiqué, excepté dans le cadre de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable. La Société opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide ; il ne peut donc pas être en mesure d’anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d’affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective, étant rappelé qu’aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats réels.