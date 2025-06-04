Agenus與Zydus Lifesciences達成1.41億美元策略性合作，推進BOT/BAL開發並擴充Zydus在美國的生物製劑生產

麻薩諸塞州萊辛頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 腫瘤免疫治療創新領域的領導者Agenus Inc. (Nasdaq: AGEN)今日宣布，已與Zydus Lifesciences Ltd. (NSE: ZYDUSLIFE)（包括其子公司/附屬公司，以下簡稱「Zydus」）簽署最終合作協議，旨在加快botensilimab和balstilimab (BOT/BAL)的臨床開發、擴大全球生產規模並提升病患可及性。

此次策略性合作的內容包括：Agenus以位於加州愛莫利維爾和加州柏克萊的先進生物製劑CMC設施交換7500萬美元預付款；Agenus還將根據BOT/BAL生產訂單獲得最高5000萬美元的額外或有付款。Zydus是一家總部位於印度的全球性製藥公司，擁有超過2.7萬名員工，業務遍及55個國家。該公司將利用這些設施做為其美國旗艦基地啟動生物CDMO業務，為全球生物製藥公司提供生物製劑合約生產服務。

透過BOT/BAL獨家生產協議，Agenus將成為Zydus的第一個生物CDMO客戶，以確保該共同療法的生物製品授權申請(BLA)及上市準備需求。此次合作使Agenus能夠釋放其生產資產的價值，並獲得策略資本以推動BOT/BAL的全球監管對接和商業化進程。

Agenus還將向Zydus提供在印度和斯里蘭卡開發及商業化BOT和BAL的獨家授權，並借助Zydus在當地市場的既有布局和基礎設施。Zydus將按這些國家淨銷售額的5%向Agenus支付權利金。

為彰顯雙方的相互承諾，Zydus還將透過以每股7.50美元購買約210萬股普通股，對Agenus進行總計約1600萬美元的策略股權投資。Agenus計畫將此次股票出售的淨收益用於營運資金和一般公司用途，並加快BOT/BAL的持續臨床開發、註冊及潛在商業化。

透過將Agenus的開創性研發能力與Zydus的全球生產、商業化及營運實力相結合，此次合作將為印度及全球腫瘤免疫治療的新時代奠定基礎。

Agenus執行長Garo Armen博士表示：「隨著美印貿易協議即將簽署，兩國交易夥伴對美印關係的未來重新充滿信心。兩國也日益體認到美國確保生物製藥供應鏈安全的必要性。我們正與Zydus合作加快BOT/BAL的未來臨床試驗，並最終擴大其在腫瘤治療領域的全球布局。該協議體現了對Agenus未來及美國監管環境的信心。美國政府營造的環境促成了雙方合作。美國是印度的第二大交易夥伴。正是由於這些原因，以及我們感受到的Zydus新合作夥伴的強烈合作意願，我們決定在此時建立這一合作夥伴關係。」

Zydus Lifesciences Ltd.董事總經理Sharvil Patel博士表示：「我們很高興與Agenus合作推進BOT/BAL，該療法每年可望使我們的核心市場印度和斯里蘭卡的數千名病患受惠，並嘉惠全球數百萬實質腫瘤病患。我們計畫展開BOT/BAL在早期和晚期疾病中的臨床試驗，並將適應症從大腸癌擴充至三陰性乳癌等其他主要疾病領域。」

本次交易需滿足特別成交條件及盡職調查要求。雙方力爭在60天內完成成交協議。

電話會議和網路廣播

日期/時間：美國東部時間6月3日（星期二）下午4:30

如欲查看撥入號碼，請在此註冊：https://registrations.events/direct/Q4I127881000000000。

會議ID：12788

顧問

在本次合作中，Agenus由策略顧問公司Biotech Value Advisors (BVA)提供顧問服務，後者在交易結構設計、合作夥伴選擇及談判方面提供了指導。

關於Agenus

Agenus是一家首屈一指的腫瘤免疫治療公司，致力於透過全面的免疫治療藥物研發產品線攻克癌症。公司成立於1994年，其使命是透過結合廣泛的抗體療法、過繼細胞療法（透過MiNK Therapeutics）和佐劑療法（透過SaponiQx）等多種方法，擴大受惠於腫瘤免疫治療的病患群體。Agenus擁有強大的端對端開發能力，涵蓋商業化和臨床cGMP生產設施、研究與發現環節，以及一個全球臨床營運網路。Agenus總部位於麻薩諸塞州萊辛頓。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.agenusbio.com或關注@agenus_bio。我們將在網站和社群媒體通路上定期發表可能對投資人非常重要的資訊。

關於Zydus Lifesciences

Zydus Lifesciences Ltd.是一家創新型全球生命科學公司，致力於發現、開發、生產和行銷廣泛的醫療療法，其核心宗旨是透過賦予人們自由，讓他們過上更健康、更充實的生活。集團在全球擁有超過2.7萬名員工，包括1400名從事研發工作的科學家，其使命是透過影響生活的優質醫療解決方案，在生命科學領域開拓新的可能。集團致力於透過突破性發現改變生活。更多詳情請造訪www.zyduslife.com

關於Botensilimab (BOT)

Botensilimab (BOT)是一種人源Fc增強型CTLA-4阻斷抗體，旨在增強固有和適應性抗腫瘤免疫反應。其新穎設計利用作用機制將免疫治療的益處擴充至「冷」腫瘤，這類腫瘤通常對標準治療反應較差或對傳統PD-1/CTLA-4療法及研究性療法產生耐藥性。Botensilimab透過啟動和啟動T細胞、下調腫瘤內調節性T細胞、啟動髓系細胞並誘導長期記憶反應，在多種腫瘤類型中增強免疫反應。

約1200名病患在第1期和第2期臨床試驗中接受了botensilimab和/或balstilimab治療。Botensilimab單藥或與Agenus的研究性PD-1抗體balstilimab共同使用，已在九種轉移性晚期癌症中顯示出臨床反應。如欲瞭解有關botensilimab試驗的更多資訊，請造訪www.clinicaltrials.gov。

關於Balstilimab (BAL)

Balstilimab是一種新型全人源免疫球蛋白G4 (IgG4)，旨在阻斷PD-1（程式性細胞死亡蛋白1）與其配體PD-L1和PD-L2的相互作用。迄今為止，該藥物已在超過900名病患中進行了評估，在多種腫瘤類型中顯示出臨床活性和良好的耐受性。

前瞻性陳述

本新聞稿包含根據聯邦證券法安全港條款做出的前瞻性陳述，包括有關其botensilimab和balstilimab計畫、預期監管時間表和申報文件的陳述，並且任何包含「可能」、「相信」、「預期」、「預計」、「希望」、「打算」、「計畫」、「預測」、「估計」、「將」、「建立」、「潛在」、「優越性」、「同類最佳」等字詞及類似表述的陳述均旨在辨識前瞻性陳述。這些前瞻性陳述受到風險和不確定性的影響，可能導致實際結果大相逕庭。這些風險和不確定性包括但不限於我們在最近的2024年Form 10-K年度報告的「風險因素」部分以及後續遞交給美國證券交易委員會的Form 10-Q季度報告中描述的因素。Agenus提醒投資人不要過度依賴本新聞稿中包含的前瞻性陳述。這些陳述僅反映本新聞稿發表之日的情況，除非法律要求，否則Agenus不承擔更新或修訂這些陳述的義務。所有前瞻性陳述均完全適用於本警示性聲明。

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