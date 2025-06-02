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Dole推進公民營機構合作以擴大農業工人基本服務可及性

農業領軍企業強化職場計畫，為數千農場工人新增社會服務

original 在一場小組討論會上，企業代表與公共機構就公民營機構合作展開了討論，參與者包括CCSS（哥斯大黎加社會保障局）財務總監Gustavo Picado（左二）。

在一場小組討論會上，企業代表與公共機構就公民營機構合作展開了討論，參與者包括CCSS（哥斯大黎加社會保障局）財務總監Gustavo Picado（左二）。

哥斯大黎加聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Dole (NYSE: DOLE)今日宣布簽署新的公民營機構合作協議，以推進其屢獲殊榮的資訊與福祉中心(IWC)計畫。該職場倡議由Dole首創，旨在將關鍵公共和私人服務直接引進工作場所，改善哥斯大黎加農村地區農業工人的生活品質。

這一消息在Dole Fresh Fruit主辦的「資訊與福祉中心：改善生活的公民營機構合作夥伴關係」論壇上發表。活動期間，Dole與兩家重要國家機構——哥斯大黎加社會保障局(CCSS)和大眾銀行(Banco Popular)簽署合作備忘錄，進一步強化其對包容性發展和公平服務可及性的承諾。

Dole的IWC模式自2020年啟動以來，重新定義了農村工人獲取醫療保健、社會保障、教育和金融工具的方式。透過將這些基本服務直接整合到工作場所，IWC消除了距離、成本和時間等主要障礙。目前，在38家公民營機構合作夥伴的協作下，IWC已直接嘉惠Dole四家鳳梨農場 （聖達菲、埃爾博斯克、拉維爾根和穆埃爾）的3300多人。

與CCSS和大眾銀行（哥斯大黎加公共基礎設施的兩大支柱）的新協議代表IWC網路的擴展：

  • CCSS（哥斯大黎加社會保障局）：身為哥斯大黎加的全民公共醫療和社會保險服務機構，CCSS在向全國提供醫療和社會保障方面扮演著核心角色。
  • 大眾銀行：這家國有銀行以專注于金融普惠和社群發展為社會使命，服務於全國勞動人口和基層企業。

透過正式合作，這些機構承諾深化在IWC網路中的參與，推動更廣泛地獲取維護公民權利、促進長期福祉的公平解決方案。

Dole Fresh Fruit社會責任、永續發展與傳播區域副總裁Rudy Amador表示：「這是公民營機構合作如何填補服務缺口、創造真正福祉的具體例證。機構間協調是使資訊與福祉中心成為包容性發展強大驅動力的關鍵。」

論壇匯聚了國家政府領導人、企業高階主管和國際機構，共同探討IWC模式的成功經驗和可擴展性。哥斯大黎加專注於跨部門合作的非政府組織Aliarse基金會在會上展示了案例研究，隨後的小組討論重點強調了協作發展模式的社會和經濟效益。

2022年，IWC計畫榮獲哥斯大黎加-美國商會(AMCHAM)的「社會責任行動大獎」，以表揚其創新成果和可衡量的影響力。

迄今為止，IWC計畫已嘉惠14,947人，並計畫在未來幾年繼續擴展。該倡議日益被視為永續發展的可複製藍圖。

活動最後發出集體行動呼籲：當公共部門、私人企業和公民社會展開有的放矢的協作時，將塑造一個更公正、更互聯的社會——在這個社會中，獲取基本服務不再是特權，而是一項得以實現的權利。

關於Dole Food Company

Dole plc旗下的Dole Food Company是全球最大的優質新鮮水果和蔬菜生產商及行銷商之一。Dole在其銷售的許多產品領域以及營養教育方面均居於業界領先地位。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.dole.com

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