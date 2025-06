Dole推進公民營機構合作以擴大農業工人基本服務可及性

農業領軍企業強化職場計畫,為數千農場工人新增社會服務

哥斯大黎加聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Dole (NYSE: DOLE)今日宣布簽署新的公民營機構合作協議,以推進其屢獲殊榮的資訊與福祉中心(IWC)計畫。該職場倡議由Dole首創,旨在將關鍵公共和私人服務直接引進工作場所,改善哥斯大黎加農村地區農業工人的生活品質。 這一消息在Dole Fresh Fruit主辦的「資訊與福祉中心:改善生活的公民營機構合作夥伴關係」論壇上發表。活動期間,Dole與兩家重要國家機構——哥斯大黎加社會保障局(CCSS)和大眾銀行(Banco Popular)簽署合作備忘錄,進一步強化其對包容性發展和公平服務可及性的承諾。 Dole的IWC模式自2020年啟動以來,重新定義了農村工人獲取醫療保健、社會保障、教育和金融工具的方式。透過將這些基本服務直接整合到工作場所,IWC消除了距離、成本和時間等主要障礙。目前,在38家公民營機構合作夥伴的協作下,IWC已直接嘉惠Dole四家鳳梨農場 (聖達菲、埃爾博斯克、拉維爾根和穆埃爾)的3300多人。 與CCSS和大眾銀行(哥斯大黎加公共基礎設施的兩大支柱)的新協議代表IWC網路的擴展: CCSS(哥斯大黎加社會保障局):身為哥斯大黎加的全民公共醫療和社會保險服務機構,CCSS在向全國提供醫療和社會保障方面扮演著核心角色。

大眾銀行:這家國有銀行以專注于金融普惠和社群發展為社會使命,服務於全國勞動人口和基層企業。 透過正式合作,這些機構承諾深化在IWC網路中的參與,推動更廣泛地獲取維護公民權利、促進長期福祉的公平解決方案。 Dole Fresh Fruit社會責任、永續發展與傳播區域副總裁Rudy Amador表示:「這是公民營機構合作如何填補服務缺口、創造真正福祉的具體例證。機構間協調是使資訊與福祉中心成為包容性發展強大驅動力的關鍵。」 論壇匯聚了國家政府領導人、企業高階主管和國際機構,共同探討IWC模式的成功經驗和可擴展性。哥斯大黎加專注於跨部門合作的非政府組織Aliarse基金會在會上展示了案例研究,隨後的小組討論重點強調了協作發展模式的社會和經濟效益。 2022年,IWC計畫榮獲哥斯大黎加-美國商會(AMCHAM)的「社會責任行動大獎」,以表揚其創新成果和可衡量的影響力。 迄今為止,IWC計畫已嘉惠14,947人,並計畫在未來幾年繼續擴展。該倡議日益被視為永續發展的可複製藍圖。 活動最後發出集體行動呼籲:當公共部門、私人企業和公民社會展開有的放矢的協作時,將塑造一個更公正、更互聯的社會——在這個社會中,獲取基本服務不再是特權,而是一項得以實現的權利。 關於Dole Food Company Dole plc旗下的Dole Food Company是全球最大的優質新鮮水果和蔬菜生產商及行銷商之一。Dole在其銷售的許多產品領域以及營養教育方面均居於業界領先地位。如欲瞭解更多資訊,請造訪www.dole.com。 免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

