Corpay Cross-Border成為皇家馬德里俱樂部官方合作夥伴

多倫多--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 企業支付領域的全球領導者Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY)欣然宣布，Corpay的Cross-Border業務部門已與皇家馬德里俱樂部達成協議，成為其官方合作夥伴。

透過此次合作，皇家馬德里將能夠獲得並使用Corpay Cross Border的創新解決方案，以協助緩解其日常業務需求帶來的外匯風險。

Corpay Cross-Border Solutions行銷長Brad Loder表示：「Corpay Cross-Border團隊很榮幸能成為皇家馬德里的官方合作夥伴——這是全球知名度最高、粉絲最多的運動品牌之一。我們正大力發展Corpay品牌及貨幣風險管理業務，能與全球最成功的足球俱樂部之一合作，讓我們倍感振奮。」

關於Corpay

Corpay, Inc. (NYSE: CPAY)是一家全球性標準普爾500指數企業支付公司，致力於協助企業和消費者以簡單、可控的方式支付費用。Corpay的現代支付解決方案套件可協助客戶更好地管理與車輛相關的費用（如加油和停車）、旅行費用（如酒店預訂）和應付帳款（如向供應商付款），從而為客戶節省時間並最終降低支出。Corpay Cross-Border是指由Corpay, Inc.擁有和經營的一組法律實體。

Corpay – 讓付款變得簡單。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.corpay.com。

關於皇家馬德里俱樂部

皇家馬德里俱樂部是一家擁有123年歷史的運動實體。它是獲得歐洲足球聯賽冠軍（15次）和歐洲籃球聯賽冠軍（11次）次數最多的俱樂部，並被國際足球總會評選為二十世紀最佳俱樂部。皇家馬德里在全球擁有大量球迷，社群媒體粉絲超過6.2億，根據Brand Finance的資料，皇家馬德里連續三年蟬聯全球最強足球品牌，也是2023-24賽季全球收入最高的足球俱樂部（Deloitte足球俱樂部財富榜）。如欲瞭解有關皇家馬德里俱樂部的更多資訊，請造訪連續七年造訪量最大的足球俱樂部網站：www.realmadrid.com。

*本文件中的「Corpay」主要指Corpay, Inc.的Cross-Border業務部門（網址：https://www.corpay.com/cross-border）；Corpay Cross-Border旗下公司的完整列表請參見此處：https://www.corpay.com/compliance。

** 須獲得相關Corpay公司的信用與合規核准。

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