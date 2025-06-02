-

Corpay Cross-Border成為皇家馬德里俱樂部官方合作夥伴

提供貨幣風險管理和跨境支付解決方案

多倫多--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 企業支付領域的全球領導者Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY)欣然宣布，Corpay的Cross-Border業務部門已與皇家馬德里俱樂部達成協議，成為其官方合作夥伴。

透過此次合作，皇家馬德里將能夠獲得並使用Corpay Cross Border的創新解決方案，以協助緩解其日常業務需求帶來的外匯風險。

Corpay Cross-Border Solutions行銷長Brad Loder表示：「Corpay Cross-Border團隊很榮幸能成為皇家馬德里的官方合作夥伴——這是全球知名度最高、粉絲最多的運動品牌之一。我們正大力發展Corpay品牌及貨幣風險管理業務，能與全球最成功的足球俱樂部之一合作，讓我們倍感振奮。」

關於Corpay
Corpay, Inc. (NYSE: CPAY)是一家全球性標準普爾500指數企業支付公司，致力於協助企業和消費者以簡單、可控的方式支付費用。Corpay的現代支付解決方案套件可協助客戶更好地管理與車輛相關的費用（如加油和停車）、旅行費用（如酒店預訂）和應付帳款（如向供應商付款），從而為客戶節省時間並最終降低支出。Corpay Cross-Border是指由Corpay, Inc.擁有和經營的一組法律實體。

Corpay – 讓付款變得簡單。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.corpay.com

關於皇家馬德里俱樂部
皇家馬德里俱樂部是一家擁有123年歷史的運動實體。它是獲得歐洲足球聯賽冠軍（15次）和歐洲籃球聯賽冠軍（11次）次數最多的俱樂部，並被國際足球總會評選為二十世紀最佳俱樂部。皇家馬德里在全球擁有大量球迷，社群媒體粉絲超過6.2億，根據Brand Finance的資料，皇家馬德里連續三年蟬聯全球最強足球品牌，也是2023-24賽季全球收入最高的足球俱樂部（Deloitte足球俱樂部財富榜）。如欲瞭解有關皇家馬德里俱樂部的更多資訊，請造訪連續七年造訪量最大的足球俱樂部網站：www.realmadrid.com

*本文件中的「Corpay」主要指Corpay, Inc.的Cross-Border業務部門（網址：https://www.corpay.com/cross-border）；Corpay Cross-Border旗下公司的完整列表請參見此處：https://www.corpay.com/compliance

** 須獲得相關Corpay公司的信用與合規核准。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Corpay Cross-Border Solutions連絡人：
Brad Loder
行銷長
+1 (647) 627-6635
brad.loder@corpay.com

Industry:

Corpay, Inc.

NYSE:CPAY
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Corpay Cross-Border Solutions連絡人：
Brad Loder
行銷長
+1 (647) 627-6635
brad.loder@corpay.com

More News From Corpay, Inc.

Corpay Cross-Border被任命為FIG的官方外匯支付供應商

多倫多--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 企業支付領域的全球領導者Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY)欣然宣布，Corpay的Cross-Border業務部門已與國際體操聯合會(FIG)達成協議，成為其官方外匯支付供應商。FIG是得到國際奧林匹克委員會(IOC)認可的世界體操運動管理機構。 透過此次合作，FIG將可利用Corpay Cross Border的創新解決方案，以協助減輕其日常業務需求帶來的外匯風險。此外，Corpay Cross-Border屢獲殊榮的平台將使其能夠從單一存取點管理全球支付。 Corpay Cross-Border Solutions行銷長Brad Loder表示：「Corpay Cross-Border團隊非常榮幸能被任命為FIG的官方外匯支付供應商。隨著我們繼續致力於在全球擴大Corpay的品牌和業務，我們很高興能與像FIG這樣具有歷史底蘊且備受尊敬的組織合作。我相信，FIG及其全國會員聯合會網路和企業商業夥伴將受惠于我們全面的跨境支付和外匯風險管理解決方案，以及我們在運動領域累積的經驗。」 FIG主席Morina...

Corpay Cross-Border被指定為UFC全球外匯合作夥伴

多倫多--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 企業支付領域的全球領導者Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY)欣然宣布，Corpay的Cross-Border業務部門已與全球首屈一指的綜合格鬥(MMA)組織UFC達成協議，將成為其獨家官方全球外匯(FX)合作夥伴。 Corpay Cross-Border Solutions行銷長Brad Loder表示：「UFC徹底改變了綜合格鬥運動，Corpay Cross-Border團隊很高興被指定為其獨家全球外匯合作夥伴。成為像UFC這樣的全球頂尖運動品牌的官方合作夥伴，進一步鞏固了Corpay做為體育界首選貨幣風險管理和跨境支付解決方案公司的地位。」 TKO全球合作夥伴關係副總裁Nicholas Smith表示：「我們很高興歡迎Corpay首度成為UFC的合作夥伴。Corpay為希望簡化費用管理和支付方式的企業提供了有價值的服務。我們相信UFC的全球知名度和我們平台的全球影響力將有助於他們觸達新的客戶。」 品牌權利和啟動 做為UFC的官方全球外匯合作夥伴，Corpay將擔任亞洲、澳洲、歐洲和中東一些UFC格鬥之...

Corpay Cross-Border被指定為世界田總官方外匯供應商

多倫多--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球企業支付領域的領導者Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY)欣然宣布，Corpay的Cross-Border業務部門已與世界田徑總會（簡稱「世界田總」）達成協議，成為其官方外匯(FX)供應商。世界田總是田徑運動的國際管理機構，涵蓋田徑、越野跑、公路跑、競走、山地跑和超跑等比賽項目。 透過此次合作，世界田總和更廣泛的世界田徑大家庭*將可使用Corpay Cross Border的創新解決方案，以協助減輕其日常業務需求帶來的外匯風險。此外，Corpay Cross-Border屢獲殊榮的平台將使其能夠從單一存取點管理全球支付。 Corpay Cross-Border Solutions行銷長Brad Loder表示：「Corpay Cross-Border非常榮幸能加入世界田總大家庭，成為其官方外匯供應商。我相信，世界田總和更廣泛的世界田徑大家庭，包括他們的總會成員及合作夥伴，將從我們全面的貨幣風險管理和跨境支付解決方案以及我們在運動界累積的豐富經驗中受惠。」 世界田總主席Sebastian Coe表示：「我...
Back to Newsroom