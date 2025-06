ThetaRay et Spayce s'associent pour lutter contre la criminalité financière et sécuriser les paiements internationaux grâce à l'IA cognitive

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--ThetaRay, leader mondial de la conformité à l'IA cognitive en matière de criminalité financière, et Spayce, plateforme de paiements transfrontaliers, ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique visant à lutter contre l'évolution des menaces financières et à renforcer la sécurité des paiements à l'échelle internationale. Cette collaboration sera officiellement dévoilée à l'occasion du Money 20/20.

Cette annonce survient à un moment où le paysage de la criminalité financière connaît une transformation radicale. Dans un contexte où les réseaux criminels deviennent de plus en plus sophistiqués et agiles, opérant avec la complexité des multinationales, les systèmes traditionnels de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) fondés sur des règles sont de plus en plus dépassés. Ces outils obsolètes manquent souvent les menaces dissimulées, laissant passer des activités illicites inaperçues et exposant les institutions à des risques réglementaires, financiers et réputationnels.

Spayce a intégré la solution de surveillance des transactions basée sur l’IA cognitive de ThetaRay à son infrastructure internationale de paiements afin de renforcer ses capacités de détection de la criminalité financière. La solution de ThetaRay utilise l’intelligence artificielle cognitive pour analyser en permanence d’immenses volumes de données transactionnelles, détecter des activités suspectes subtiles et révéler des schémas complexes de criminalité financière avec une précision exceptionnelle. Cette approche axée sur l’IA permet non seulement de renforcer la conformité, mais aussi d’offrir à Spayce les moyens de croître en toute sécurité, en faisant de sa préparation réglementaire, un levier de croissance durable.

Spayce, qui sert des clients allant des PME aux grandes institutions financières dans plus de 200 pays, bénéficie désormais d'une meilleure visibilité sur les flux de transactions sans compromettre la rapidité ou l'expérience client. Il en résulte un écosystème de paiements internationaux plus intelligent, plus rapide et plus sûr, où la conformité ne ralentit plus l'expansion, mais la favorise activement.

« La criminalité financière évolue rapidement, et la technologie utilisée pour la combattre doit évoluer encore plus vite », a déclaré Peter Reynolds, PDG de ThetaRay. « Notre partenariat avec Spayce associe une infrastructure de paiement robuste à l'IA cognitive de ThetaRay pour garantir une atténuation proactive des risques, une meilleure transparence et les transactions transfrontalières de confiance nécessaires pour alimenter la croissance internationale. »

« Tandis que Spayce développe ses capacités de paiements internationaux, la sécurité et la conformité AML restent au cœur de notre mission », a déclaré Debra LePage, associée et cofondatrice de Spayce. « Le partenariat avec ThetaRay nous donne les moyens de conserver une longueur d'avance sur les menaces financières de plus en plus élaborées, tout en continuant à offrir des expériences de paiement transparentes et fiables à nos clients dans le monde entier. »

À propos de ThetaRay

ThetaRay exploite la puissance de l’IA cognitive pour assurer la conformité en matière de criminalité financière, permettant aux institutions financières d’identifier avec précision les clients légitimes tout en signalant les acteurs malveillants. Ses solutions SaaS surpassent les limites des systèmes traditionnels fondés sur des règles en réduisant considérablement les longs cycles de mise en œuvre et en garantissant des opérations de conformité efficaces, axées sur les risques. En transformant la conformité d’une obligation réglementaire en un moteur de croissance, ThetaRay permet aux institutions de se développer plus rapidement et de s’implanter en toute confiance sur de nouveaux marchés. En dévoilant des réseaux criminels cachés et en fournissant des informations exploitables, ThetaRay donne aux organisations les moyens de lutter contre des menaces en constante évolution, de maintenir de bonnes relations avec les autorités de régulation et d’améliorer l’expérience client. Déployée dans certaines des plus grandes institutions financières du monde, dont Santander, Clear Bank, Mashreq Bank, Payoneer, Onafriq et Travelex, la solution de ThetaRay aide les établissements financiers à prospérer, en favorisant la confiance au sein de l’écosystème financier mondial.

À propos de Spayce

Spayce est une plateforme de paiement transfrontalier de nouvelle génération favorisant des transactions internationales harmonieuses, sécurisées et évolutives. Avec plus de trente ans d'expérience dans le secteur des paiements et de la technologie financière, Spayce est le partenaire technologique de confiance sur lequel les entreprises comptent pour transférer leur argent de manière sûre et efficace aux niveaux national et international.

Conçu par des vétérans du secteur, Spayce prend en charge un large éventail de cas d'utilisation – tels que les paiements aux fournisseurs, la paie internationale, les règlements de commerce électronique et les paiements B2P et B2B en temps réel – grâce à de puissantes API, à une solution de paiement hébergée et à un portail marchand intuitif.

Grâce à son réseau de confiance de partenaires bancaires internationaux, Spayce propose rapidité, transparence et conformité à grande échelle ; avec un engagement fort en matière de prévention de la criminalité financière et d'excellence réglementaire, Spayce permet à ses clients de se développer à l'échelle mondiale en toute confiance, tout en maintenant les normes les plus élevées en matière de confiance et de sécurité. Présente dans plus de 200 pays et territoires, Spayce associe une technologie de pointe à une expertise réglementaire et opérationnelle approfondie afin d'offrir des expériences de paiement sans friction.

