HCLTech e UiPath collaborano per accelerare l'automazione agentica per le aziende globali

NEW YORK e NOIDA, India--(BUSINESS WIRE)--HCLTech, importante azienda tecnologica globale, e UiPath (NYSE: PATH), un leader globale nella automazione agentica, oggi ha annunciato una collaborazione strategica per accelerare l'automazione agentica per i clienti di UiPath a livello globale. La collaborazione promuoverà la trasformazione su ampia scala per le aziende in vari settori, rendendo possibili attività di processi aziendali più intelligenti e autonome che richiedono il minimo intervento umano.

HCLTech utilizzerà la sua competenza nell'intelligenza artificiale per installare la UiPath Platform™, che consente attività autonome in finanza, catene di fornitura, approvvigionamento, assistenza ai clienti, marketing e risorse umane. HCLTech supporterà questa collaborazione con agenti IA pre-configurati e controlli per assicurare la distribuzione e la scalabilità senza interruzioni.

