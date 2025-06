Corpay Cross-Border jetzt offizieller Partner von Real Madrid C.F.

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY) ein weltweit führender Anbieter von geschäftlichen Zahlungsdiensten, gibt erfreut bekannt, dass der Cross-Border-Geschäftsbereich von Corpay eine Vereinbarung mit Real Madrid C.F. abgeschlossen hat, mit der das Unternehmen ein offizieller Partner des Fußballclubs wird.

Durch diese Partnerschaft erhält Real Madrid Zugang zu den innovativen Lösungen von Corpay Cross-Border und kann diese nutzen, um das Fremdwährungsexposure bei seinen täglichen Geschäftstätigkeiten zu verringern.

„Das Team von Corpay Cross-Border freut sich sehr darüber, jetzt ein offizieller Partner von Real Madrid zu werden, einer der bekanntesten und beliebtesten Sport-Franchise der Welt“, erklärte Brad Loder, Chief Marketing Officer, Corpay Cross-Border Solutions. „Mit unserem starken Fokus auf das Wachstum der Marke Corpay und unserem Geschäftsbereich Währungsrisikomanagement freuen wir uns sehr über die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit einem der erfolgreichsten Fußballvereine der Welt.“

Über Corpay

Corpay, Inc. (NYSE: CPAY) ist ein globales S&P500-Unternehmen für Unternehmenszahlungen, das Unternehmen und Verbraucher dabei unterstützt, Zahlungen auf einfache und kontrollierte Weise abzuwickeln. Mit den modernen Zahlungslösungen von Corpay können Kunden fahrzeugbezogene Ausgaben (z. B. Tanken und Parken), Reisekosten (z. B. Hotelbuchungen) und Verbindlichkeiten (z. B. Zahlungen an Lieferanten) einfacher verwalten. Dadurch sparen unsere Kunden Zeit und haben letztendlich geringere Ausgaben. Corpay Cross-Border bezieht sich auf eine Gruppe von juristischen Personen, deren Eigentümer und Betreiber Corpay, Inc. ist.

Corpay – Payments made easy. Weitere Informationen finden Sie unter www.corpay.com.

Über Real Madrid C.F.

Real Madrid C.F. ist ein Sportclub, der auf eine 123-jährige Geschichte zurückblicken kann. Der Verein hat die meisten Europapokale gewonnen: 15 im Fußball und 11 im Basketball. Er wurde von der FIFA als „Bester Club“ des zwanzigsten Jahrhunderts ausgezeichnet. Real Madrid hat Millionen von Fans in allen Winkeln der Welt, mehr als 620 Millionen Follower auf Social Media und ist gemäß Brand Finance das dritte Mal in Folge die stärkste Fußballmarke der Welt und darüber hinaus der am besten verdienende Fußballverein in der Saison 23-24 (Football Money League by Deloitte). Weitere Informationen über Real Madrid C.F. finden Sie unter: www.realmadrid.com, seit sieben Jahren die meistbesuchte Website eines Fußballvereins.

* In diesem Dokument bezieht sich „Corpay” in ein erster Linie auf den Cross-Border-Geschäftsbereich von Corpay, Inc. https://www.corpay.com/cross-border; eine vollständige Auflistung aller zu Corpay Cross-Border gehörigen Unternehmen finden Sie hier: https://www.corpay.com/compliance.

** Vorbehaltlich der Kreditzusage und Compliance-Zustimmung des betreffenden Corpay-Unternehmens.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.