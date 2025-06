HCLTech e UiPath firmam parceria para acelerar a automação agêntica para empresas globais

NOVA YORK E NOIDA, Índia--(BUSINESS WIRE)--A HCLTech, uma empresa líder global em tecnologia, e a UiPath (NYSE: PATH), líder global em automação agêntica, anunciaram hoje uma parceria estratégica para acelerar a automação agêntica para clientes da UiPath globalmente. A parceria impulsionará uma transformação em grande escala para empresas de todos os setores, permitindo operações de processos de negócios mais inteligentes e autossuficientes, que exigem intervenção humana mínima.

A HCLTech aproveitará sua experiência em IA para implantar a UiPath Platform™, permitindo operações autônomas em finanças, cadeia de suprimentos, compras, atendimento ao cliente, marketing e recursos humanos. A HCLTech apoiará essa parceria com agentes e controles de IA pré-configurados para garantir uma implantação e escalabilidade perfeitas. A parceria visa aumentar a agilidade dos negócios, otimizar a eficiência da força de trabalho e proporcionar retornos mais rápidos sobre os investimentos em automação de processos de negócios para empresas globais.

A HCLTech também estabelecerá um laboratório de IA com a UiPath na Índia para desenvolver soluções repetíveis com foco no setor (IFRS) e MVPs para todo o ciclo de vida da automação, da estratégia à implementação e otimização contínua. A HCLTech aproveitará seu modelo de entrega global para dar suporte aos clientes da UiPath na América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico.

“À medida que avançamos para uma nova era com a IA Agêntica, a automação agente será fundamental para proporcionar às empresas a velocidade e a agilidade necessárias para transformar suas operações e desbloquear novo potencial de negócios. A parceria com a HCLTech permite que a UiPath amplie o poder de sua automação impulsionada por IA para empresas em todo o mundo, acelerando a transformação inteligente em larga escala. Com a profunda expertise da HCLTech em IA, automação e soluções específicas para a indústria, os clientes da UiPath se beneficiarão de uma implementação de excelência e de um impacto significativo nos negócios”, afirmou Ashim Gupta, diretor de Operações e diretor de Finanças da UiPath.

“Ao cocriar soluções de próxima geração impulsionadas por IA com a UiPath, a HCLTech está estabelecendo novos padrões para operações autônomas agentes, que oferecem às empresas níveis inéditos de eficiência, agilidade e inovação. Nossa comprovada expertise em hiperautomação, inteligência artificial e arquiteturas cloud-first nos permite fornecer soluções de automação avançadas e específicas para cada setor em larga escala”, afirmou Raghu Kidambi, vice-presidente corporativo e líder lobal de Operações de Processos Digitais da HCLTech.

