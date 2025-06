Dole soutient les partenariats public-privé pour élargir l'accès aux services essentiels pour les travailleurs agricoles

SAN JOSÉ, Costa Rica--(BUSINESS WIRE)--Dole (NYSE : DOLE) annonce aujourd’hui la signature de nouveaux accords public-privé visant à faire progresser ses centres d’information et de bien-être (IWC) primés, une initiative fondée sur le lieu de travail lancée par Dole et conçue pour fournir des services publics et privés vitaux directement sur le lieu de travail, améliorant ainsi la qualité de vie des travailleurs agricoles dans les zones rurales du Costa Rica.

L’annonce a été faite lors du forum « Information and Wellbeing Centers: Public-Private Partnerships that Improve Lives », organisé par Dole Fresh Fruit. Au cours de l’événement, Dole a signé des protocoles d’accord avec deux institutions nationales clés, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) et Banco Popular, renforçant encore son engagement en faveur d’un développement inclusif et d’un accès équitable aux services.

Lancé en 2020, le modèle IWC de Dole a redéfini la manière dont les travailleurs ruraux accèdent aux soins de santé, à la sécurité sociale, à l’éducation et aux outils financiers. En intégrant ces services essentiels directement dans le lieu de travail, les IWC éliminent les principaux obstacles tels que la distance, le coût et le temps. À l’heure actuelle, les IWC profitent directement à plus de 3 300 personnes dans quatre des exploitations d’ananas de Dole : Santa Fe, El Bosque, La Virgen et Muelle, grâce à la collaboration de 38 partenaires des secteurs public et privé.

Les nouveaux accords avec la CCSS et Banco Popular, deux piliers de l’infrastructure publique du Costa Rica, sont synonymes d'une expansion du réseau IWC :

CCSS (Caja Costarricense de Seguro Social) : en tant que prestataire public universel de soins de santé et d’assurance sociale du Costa Rica, la CCSS joue un rôle central dans la fourniture d’une protection médicale et sociale dans tout le pays.

Banco Popular : une banque d'État avec une mission sociale axée sur l'inclusion financière et le développement communautaire, sert les populations actives et les entreprises de base à travers le pays.

En officialisant leur engagement, ces institutions se sont engagées à approfondir leur participation au réseau IWC, en favorisant un accès plus large à des solutions équitables qui respectent les droits des citoyens et promeuvent le bien-être à long terme.

« Il s’agit d’un exemple concret de la manière dont les partenariats public-privé peuvent combler les lacunes et générer un véritable bien-être », déclare Rudy Amador, vice-président régional de la responsabilité sociale, de la durabilité et des communications chez Dole Fresh Fruit. « La coordination interinstitutionnelle a été essentielle pour faire des centres d’information et de bien-être un puissant moteur d’inclusion. »

Le forum a réuni des hauts fonctionnaires, des dirigeants d'entreprises et des institutions internationales pour réfléchir au succès et à l'évolutivité du modèle IWC. La Fondation Aliarse, une ONG costaricienne spécialisée dans les partenariats intersectoriels, a présenté une étude de cas lors de l'événement, suivie d'une table ronde mettant en évidence les avantages sociaux et économiques des modèles de développement collaboratif.

En 2022, le programme IWC a reçu le Grand Prix de la responsabilité sociale en action de la Chambre de commerce costaricienne-américaine (AMCHAM), en reconnaissance de son innovation et son impact mesurable.

À ce jour, le programme IWC a couvert 14 947 personnes, avec une expansion continue prévue pour les années à venir. L'initiative est de plus en plus reconnue comme un plan reproductible pour le développement durable.

L'événement s'est conclu par un appel collectif à l'action : lorsque le secteur public, le secteur privé et la société civile collaborent de manière proactive, il en résulte une société plus juste et connectée, dans laquelle l’accès aux services essentiels n’est pas un privilège, mais un droit tangible.

