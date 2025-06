Strategic Storage Trust VI, Inc. ouvre une nouvelle installation de stockage en libre-service de premier plan dans le Grand Montréal

LADERA RANCH, Californie--(BUSINESS WIRE)--Strategic Storage Trust VI, Inc. (« SST VI »), une fiducie d’investissement immobilier non négociée dûment immatriculée et parrainée par une société affiliée de SmartStop Self Storage REIT, Inc. (« SmartStop ») (NYSE : SMA), en partenariat avec SmartCentres (TSX : SRU. UN), est heureux d'annoncer l'ouverture d'une nouvelle installation de stockage en libre-service à Dorval, Québec, une banlieue de Montréal.

L'installation est située au 2990, boulevard Sunnybrooke, à proximité de la route transcanadienne, offrant une visibilité à environ 120 000 véhicules par jour. Construit sur environ 2,22 acres, le bâtiment de cinq étages offre environ 112 000 pieds carrés nets louables et environ 1 250 unités climatisées. Il est conçu pour un accès facile et efficace, avec trois ascenseurs desservant le bâtiment.

Ce nouveau site est idéalement situé pour desservir les communautés voisines de Pointe-Claire, Kirkland, Dollard-Des Ormeaux, Pierrefonds-Roxboro et Beaconsfield. Il marque le premier emplacement de SST VI au Québec et renforce la présence de la fiducie au Canada.

« Le lancement de notre premier site au Québec représente une étape cruciale dans notre stratégie de croissance à long terme », déclare H. Michael Schwartz, président du conseil et chef de la direction de SST VI. « Cette nouvelle installation nous permet de nous implanter solidement sur un marché dynamique. Il s’agit d’un investissement à long terme dans une région qui correspond bien à notre stratégie, et nous nous réjouissons à la perspective de servir la communauté avec les normes élevées que nos clients attendent. »

À propos de Strategic Storage Trust VI, Inc. (SST VI) :

SST VI est une FPI publique non négociée qui a choisi d'être admissible à titre de FPI aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu. La stratégie d’investissement principale de SST VI consiste à investir dans des installations de stockage en libre-service génératrices de revenus et de croissance et dans des investissements immobiliers connexes de stockage en libre-service aux États-Unis et au Canada. Au 2 juin 2025, SST VI dispose d'un portefeuille de 13 propriétés d'exploitation aux États-Unis comprenant environ 9 015 unités et 1 079 395 pieds carrés louables (y compris le stationnement) ; 11 propriétés d'environ 10 205 unités et 1 067 715 pieds carrés louables (y compris le stationnement) au Canada, une participation dans un groupement d'entreprises dans quatre propriétés opérationnelles et une propriété de développement dans deux provinces canadiennes (Ontario et Québec) et une propriété de développement en propriété exclusive en Ontario.

À propos de SmartStop Self Storage REIT, Inc. (SmartStop) :

SmartStop Self Storage REIT, Inc. (« SmartStop ») (NYSE : SMA) est une FPI autogérée avec une équipe d'exploitation entièrement intégrée d'environ 590 professionnels du stockage en libre-service dont la vocation est d'assurer la croissance de la marque SmartStop® Self Storage. SmartStop, par l'intermédiaire de sa filiale indirecte SmartStop REIT Advisors, LLC, parraine également d'autres programmes de stockage en libre-service. En date du 2 juin 2025, SmartStop possède ou gère un portefeuille de 222 propriétés d'exploitation dans 23 États, le district de Columbia et le Canada, comprenant environ 158 900 unités et 17,9 millions de pieds carrés louables. SmartStop et ses sociétés affiliées possèdent ou gèrent 42 propriétés de stockage en libre-service au Canada, qui totalisent environ 35 700 unités et 3,6 millions de pieds carrés louables. Des informations supplémentaires concernant SmartStop sont disponibles sur www.smartstopselfstorage.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.