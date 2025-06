Northern Trust benoemd tot bewaarbank voor Nederlands pensioenfonds BPF Beton

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Northern Trust (Nasdaq: NTRS) kondigde vandaag aan dat het is aangesteld door het Nederlandse pensioenfonds BPF Beton voor het leveren van wereldwijde custody, wettelijke rapportage, waardering en accounting, en prestatieanalyse.

BPF Beton is het bedrijfstakpensioenfonds voor werknemers in de betonproductenindustrie in Nederland met ongeveer EUR 1,2 miljard (ongeveer US$ 1,2 miljard) aan activa op 31 december 2024.

Herman Prummel, country head Nederland, Northern Trust, zegt: “We zijn blij dat we BPF Beton kunnen ondersteunen. Northern Trust bedient al veertig jaar Nederlandse pensioenklanten en is een strategische partner voor de pensioensector op de lange termijn. Met onze diepgaande lokale marktexpertise en grootschalige internationale data- en technologieplatform speelt Northern Trust in op de Nederlandse pensioensector en haar veranderende behoeften. Dit mandaat toont onze regionale betrokkenheid en expertise in het waarborgen van een naadloze, efficiënte overgang naar de nieuwe verslaggevingsstandaarden. We kijken ernaar uit om samen te werken met BPF Beton en te blijven voorzien in de behoeften van de Nederlandse pensioenfondssector.”

Het pensioenstelsel in Nederland migreert naar een beschikbare premieregeling, bekend als de Wet Toekomst Pensioenen. BPF Beton zocht een partner die hen kon helpen bij de veranderingen die de nieuwe wetgeving met zich meebrengt.

Govert van der Peijl, voorzitter en voorzitter van BPF Beton, verklaart: “De overstap is complex en groot. We zochten een strategische dienstverlener die de vereisten onder de nieuwe wetgeving begrijpt en ons helpt in dit nieuwe scenario. Northern Trust heeft indruk op ons gemaakt met haar snelle reactie op de nieuwe wetgeving en hun toewijding aan de Nederlandse pensioenfondssector. We zijn verheugd over de samenwerking met Northern Trust en kijken uit naar haar steun nu wij met de nieuwe pensioenregeling een nieuw hoofdstuk inslaan om de best mogelijke resultaten voor onze leden te leveren”.

Over BPF Beton

BPF Beton is het bedrijfstakpensioenfonds voor mensen die in de betonproductenindustrie werken in Nederland. Het bedrijf is gevestigd in Amsterdam en vertegenwoordigt meer dan 25.000 leden op 31 december 2024.

Over Northern Trust

Northern Trust Corporation (Nasdaq: NTRS) is een toonaangevende leverancier van vermogensbeheer, activaservices, activabeheer en bankoplossingen voor bedrijven, instellingen en vermogende families en particulieren. Northern Trust werd in 1889 in Chicago opgericht. Het is over de hele wereld aanwezig met kantoren in 24 staten van Amerika en Washington, D.C., en in 22 locaties in Canada, Europa, het Midden-Oosten en de regio Azië-Stille Oceaan. Op 31 maart 2025 had Northern Trust activa in bewaring/beheer voor een bedrag van US$ 16,9 biljoen, en activa onder beheer voor US$ 1,6 biljoen. In de loop van meer dan 135 jaar heeft Northern Trust een reputatie opgebouwd als leider binnen de branche, dankzij uitzonderlijke dienstverlening, financiële expertise, integratie en innovatie. Bezoek ons op northerntrust.com. Volg ons op Instagram @northerntrustcompany of Northern Trust op LinkedIn.

Northern Trust Corporation, hoofdkantoor: 50 South La Salle Street, Chicago, Illinois 60603 U.S.A., opgericht met beperkte aansprakelijkeid in de Verenigde Staten. Globale juridische en regelgevende informatie vindt u op https://www.northerntrust.com/terms-and-conditions.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.