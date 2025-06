HCLTech et UiPath s'associent pour accélérer l'automatisation agentique des entreprises internationales

NEW YORK ET NOIDA, Inde--(BUSINESS WIRE)--HCLTech, une société technologique internationale réputée, et UiPath (NYSE : PATH), un leader international de l'automatisation agentique, ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique visant à accélérer l'automatisation agentique pour les clients d'UiPath à l'échelle mondiale. Ce partenariat conduira à une transformation à grande échelle pour les entreprises dans tous les secteurs, facilitant des processus opérationnels plus intelligents et plus autonomes qui nécessitent une intervention humaine minimale.

HCLTech mettra à profit son expertise en intelligence artificielle pour déployer la plateforme UiPath Platform™, permettant ainsi l’automatisation autonome des opérations dans les domaines de la finance, de la chaîne d’approvisionnement, des achats, du service à la clientèle, du marketing et des ressources humaines. HCLTech accompagnera ce partenariat à l’aide d’agents et de contrôles d’IA préconfigurés afin d’assurer un déploiement fluide et une mise à l’échelle efficace. Ce partenariat a pour objectif d’accroître l’agilité des entreprises, d’optimiser l’efficacité des équipes et de stimuler le retour sur investissement en automatisation des processus métier pour les entreprises actives sur la scène internationale.

HCLTech établira également un AI Lab avec UiPath en Inde pour développer des solutions répétables axées sur l'industrie (IFRS) et des MVP pour l'ensemble du cycle de vie de l'automatisation, de la stratégie à la mise en œuvre et à l'optimisation constante. HCLTech s'appuiera sur son modèle de livraison international pour soutenir les clients d'UiPath en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.

« Alors que nous entrons dans une nouvelle ère marquée par l’IA agentique, l’automatisation agentique jouera un rôle essentiel pour offrir aux entreprises la rapidité et l’agilité nécessaires à la transformation de leurs opérations et à la révélation de nouveaux potentiels commerciaux. Le partenariat avec HCLTech permet à UiPath d’étendre la portée de son automatisation fondée sur l’IA à l’échelle mondiale, accélérant ainsi la transformation intelligente à grande échelle. Grâce à la solide expertise de HCLTech en IA, en automatisation et en solutions sectorielles, les clients de UiPath bénéficieront d’une mise en œuvre de premier ordre et d’un impact tangible sur leur performance », a déclaré Ashim Gupta, chef de l’exploitation et directeur financier de UiPath.

« En cocréant des solutions de nouvelle génération alimentées par l'IA avec UiPath, HCLTech établit de nouvelles références pour les opérations autonomes agentiques qui dévoilent une efficacité, une agilité et une innovation sans précédent pour les entreprises. Notre expertise éprouvée en matière d'hyperautomatisation, d'IA et d'architectures cloud-first nous aide à fournir des solutions d'automatisation avancées et propres à l'industrie à l'échelle », a déclaré Raghu Kidambi, vice-président de l'entreprise et responsable international des opérations de processus numériques, HCLTech.

À propos de HCLTech

HCLTech est une entreprise technologique mondiale, qui compte plus de 223 000 employés répartis dans 60 pays et offre des capacités de pointe axées sur le numérique, l’ingénierie, le cloud et l’IA, alimentées par un vaste portefeuille de services et de produits technologiques. Nous travaillons avec des clients de tous les grands secteurs verticaux, fournissant des solutions industrielles aux industries suivantes : services financiers, fabrication, sciences de la vie et soins de santé, technologie et services, télécommunications et médias, vente au détail et produits de grande consommation, et services publics. Notre chiffre d’affaires consolidé pour la période de 12 mois se terminant en mars 2025 s’est élevé à 13,8 milliards USD. Découvrez comment nous pouvons dynamiser votre développement sur le site hcltech.com.

À propos d'UiPath

UiPath (NYSE : PATH) est un leader mondial de l'automatisation agentique, qui permet aux entreprises d'exploiter tout le potentiel des agents d'intelligence artificielle pour exécuter et optimiser de manière autonome des processus métier complexes. La plateforme UiPath Platform™ combine de manière unique une agence contrôlée, une flexibilité pour les développeurs et une intégration homogène afin d'aider les organisations à mettre à l'échelle l'automatisation agentique en toute sécurité et en toute confiance. Engagée dans la sécurité, la gouvernance et l'interopérabilité, UiPath accompagne les entreprises dans leur transition vers un avenir où l'automatisation exploite tout le potentiel de l'IA pour faire évoluer les industries. Pour plus d'informations, consulter le site www.uipath.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.