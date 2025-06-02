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Corpay Cross-Border成为Real Madrid C.F.官方合作伙伴

提供货币风险管理与跨境支付解决方案的专业服务

多伦多--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 企业支付领域的全球领导者Corpay, Inc.*（NYSE: CPAY）欣然宣布其Cross-Border业务部已与Real Madrid C.F.达成协议，正式成为其官方合作伙伴。

通过此次合作，Real Madrid将能够运用Corpay Cross Border的创新解决方案，有效降低日常业务运营中的外汇风险敞口。

Corpay Cross-Border Solutions首席营销官Brad Loder表示，“Corpay Cross-Border团队非常荣幸能成为全球最具知名度和影响力的体育俱乐部之一——Real Madrid的官方合作伙伴。在持续强化Corpay品牌建设及拓展货币风险管理业务之际，能与这家世界顶级足球俱乐部达成合作，令我们倍感振奋。”

关于Corpay
Corpay, Inc.（NYSE: CPAY ）是一家S&P500企业支付跨国公司，帮助企业和消费者以简单、可控的方式支付费用。Corpay的现代支付解决方案套件帮助客户更好地管理车辆相关费用（如加油和停车）、差旅费用（如酒店预订）和应付款项（如向供应商付款）。因此，我们帮助客户节省时间，并最终减少开支。Corpay Cross-Border是指由Corpay, Inc.拥有并运营的法律实体集团。

Corpay – 让支付变得简单。如需了解更多信息，请访问www.corpay.com

关于Real Madrid C.F.
Real Madrid C.F.是一家拥有123年历史的体育实体。它是获得欧洲足球联赛冠军（15 次）和欧洲篮球联赛冠军（11次）次数最多的俱乐部，并被国际足联评为二十世纪最佳俱乐部。Real Madrid在全球拥有成千上百万球迷，在社交媒体上拥有超过6.2亿粉丝，根据Brand Finance的数据，Real Madrid连续第三年成为全球实力最强足球品牌，也是23-24赛季全球收入最高的足球俱乐部（Deloitte足球俱乐部财富榜）。有关Real Madrid C.F.的更多信息，请访问连续七年访问量最大的足球俱乐部网站www.realmadrid.com

*本文件中的“Corpay”主要指Corpay, Inc.的Cross-Border业务部门（https://www.corpay.com/cross-border）;Corpay Cross-Border旗下公司的完整列表可在此处查看：https://www.corpay.com/compliance

**须经相关Corpay公司的信贷和合规审批。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Corpay Cross-Border Solutions联系方式：
Brad Loder
首席营销官
+1 (647) 627-6635
brad.loder@corpay.com

Industry:

Corpay, Inc.

NYSE:CPAY
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

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Corpay Cross-Border Solutions联系方式：
Brad Loder
首席营销官
+1 (647) 627-6635
brad.loder@corpay.com

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