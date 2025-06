Corpay Cross-Border成为Real Madrid C.F.官方合作伙伴

Share

提供货币风险管理与跨境支付解决方案的专业服务

多伦多--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 企业支付领域的全球领导者Corpay, Inc.*(NYSE: CPAY)欣然宣布其Cross-Border业务部已与Real Madrid C.F.达成协议,正式成为其官方合作伙伴。 通过此次合作,Real Madrid将能够运用Corpay Cross Border的创新解决方案,有效降低日常业务运营中的外汇风险敞口。 Corpay Cross-Border Solutions首席营销官Brad Loder表示,“Corpay Cross-Border团队非常荣幸能成为全球最具知名度和影响力的体育俱乐部之一——Real Madrid的官方合作伙伴。在持续强化Corpay品牌建设及拓展货币风险管理业务之际,能与这家世界顶级足球俱乐部达成合作,令我们倍感振奋。” 关于Corpay

Corpay, Inc.(NYSE: CPAY )是一家S&P500企业支付跨国公司,帮助企业和消费者以简单、可控的方式支付费用。Corpay的现代支付解决方案套件帮助客户更好地管理车辆相关费用(如加油和停车)、差旅费用(如酒店预订)和应付款项(如向供应商付款)。因此,我们帮助客户节省时间,并最终减少开支。Corpay Cross-Border是指由Corpay, Inc.拥有并运营的法律实体集团。 Corpay – 让支付变得简单。如需了解更多信息,请访问www.corpay.com。 关于Real Madrid C.F.

Real Madrid C.F.是一家拥有123年历史的体育实体。它是获得欧洲足球联赛冠军(15 次)和欧洲篮球联赛冠军(11次)次数最多的俱乐部,并被国际足联评为二十世纪最佳俱乐部。Real Madrid在全球拥有成千上百万球迷,在社交媒体上拥有超过6.2亿粉丝,根据Brand Finance的数据,Real Madrid连续第三年成为全球实力最强足球品牌,也是23-24赛季全球收入最高的足球俱乐部(Deloitte足球俱乐部财富榜)。有关Real Madrid C.F.的更多信息,请访问连续七年访问量最大的足球俱乐部网站www.realmadrid.com。 *本文件中的“Corpay”主要指Corpay, Inc.的Cross-Border业务部门(https://www.corpay.com/cross-border);Corpay Cross-Border旗下公司的完整列表可在此处查看:https://www.corpay.com/compliance。 **须经相关Corpay公司的信贷和合规审批。 免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

More News From Corpay, Inc.

Get RSS Feed