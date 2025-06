第一生命と1500億円の共同保険式再保険取引を発表

あんしん生命と1000億円の共同保険式再保険取引を発表 東京--( BUSINESS WIRE )--(ビジネスワイヤ) -- 世界有数の生命再保険会社 Reinsurance Group of America, Incorporated(ニューヨーク証券取引所コード:RGA)は、東京海上日動あんしん生命保険株式会社(以下、あんしん生命)と払済終身保険の既契約ブロック約1000億円を共同保険式再保険で受再する再保険取引の合意に至ったことを本日発表しました。 「あんしん生命との協力関係は、日本市場に対するRGAの戦略的コミットメントの証しであり、お客様固有のニーズに対するRGAの深い理解を表しています」RGAグローバル・ファイナンシャル・ソリューション部門アジア太平洋担当シニア・プレジデント ギャストン・ノシテ―は述べました。「本取引は、保険会社に対するサポートにおいて、当社が献身的な姿勢で、資本や市場リスクのソリューションの開発に取り組み、変化を続けるお客様の業績目標達成に革新的かつオーダーメイドのソリューションでご支援する当社の対応力を体現しています」 「RGAは日本市場に拠点を有し、協力関係を構築できる強みがあります。当社のALM戦略に適...

大同生命の法定責任準備金1530億円を受再 東京--( BUSINESS WIRE )--(ビジネスワイヤ) -- 世界有数の生命再保険会社 Reinsurance Group of America, Incorporated(ニューヨーク証券取引所コード:RGA)は、株式会社T&Dホールディングス(以下、T&Dホールディングス)の子会社である大同生命保険株式会社(以下、大同生命)と日本の法定責任準備金1530億円を共同保険式再保険で受再する再保険取引の合意に至ったことを本日発表しました。 「RGAは大同生命および親会社であるT&Dホールディングスと長年にわたり強固な関係を構築して参りました。この度も、リスク削減や資本管理を目的にしたソリューションの開発にご協力することができ大変嬉しく思います」RGAグローバル・ファイナンシャル・ソリューション部門ビジネス開発担当ヴァイス・プレジデント サイモン・アルマンドスミスは述べました。「同取引は、日本市場でRGAが最近締結した多数のアセット・インテンシブ再保険の一つであり、保有契約の資本管理や新契約の目標達成を引き続きご支援して参ります」 大同生命は「RGAとの協力...