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百奥赛图与南京正大天晴合作开发第二代全人IGF-1R抗体NTB003（BCG009）获中国临床试验许可

中国北京和江苏南京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“百奥赛图”，HKEX：02315）与南京正大天晴制药有限公司（以下简称“南京正大天晴”）共同宣布，双方合作开发的NTB003（原代号BCG009）注射液已收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的《药物临床试验批准通知书》，适应症为甲状腺眼病（Thyroid Eye Disease, TED）。

关于NTB003注射液

NTB003注射液是百奥赛图与南京正大天晴合作开发的第二代全人抗IGF-1R抗体，由百奥赛图基于自主开发的全人抗体RenMab平台完成抗体发现和优化，由南京正大天晴完成CMC工艺开发、GLP安评及IND注册。相比于第一代获批上市药物，在分子亲和力、成药性、半衰期上都做了进一步的提升。在体外实验结果中展现出强效的信号阻断作用，可有效抑制透明质酸（HA）释放，显示出良好的开发前景。

综合已上市的替妥木单抗和多个IGF-1R单抗临床研究结果均显示，靶向IGF-1R的生物制剂表现出良好的临床获益，给药后可快速出现治疗反应，在改善眼球突出度、复视、生活质量及降低临床活动度评分方面获得了较好结局。南京正大天晴将快速推进中国的临床试验及商业化，为中国TED患者提供更优的治疗方案。百奥赛图则将主导该产品海外权益的对外授权许可。

关于百奥赛图

百奥赛图（股票代码：02315.HK）是一家创新技术驱动新药研发的国际性生物技术公司，致力于成为全球新药发源地。基于底层基因编辑技术，百奥赛图自主研发了RenMice®（RenMab®、RenLite®、RenNano®、RenTCR-mimic®）平台，用于全人治疗性单克隆抗体、双/多特异性抗体、双抗ADC、纳米抗体和类TCR抗体的发现。百奥赛图正在对1000多个潜在可成药的靶点进行规模化药物开发（“千鼠万抗TM”计划），并已建立起超100万条全人抗体序列库，用于全球合作。截至2024年12月31日，百奥赛图已签署了约200项药物合作开发/授权/转让协议，并与包括多家MNC在内的企业达成了50多个靶点项目RenMice®平台授权开发合作，多个临床阶段抗体分子也达成了对外授权合作。公司子品牌BioMice®提供几千种包括靶点人源化小鼠在内的基因编辑动物和细胞模型，同时为全球客户提供临床前药理药效和基因编辑服务。百奥赛图总部位于北京，在中国（江苏海门、上海）、美国（波士顿、旧金山、圣地亚哥）及德国海德堡等地设有分支机构。欲了解更多信息，请访问官网https://www.biocytogen.com.cn/

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百奥赛图联系方式
抗体资产和技术平台：BD-Licensing@biocytogen.com
媒体：pr@bbctg.com.cn

Industry:

Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd.

SEHK:02315
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百奥赛图宣布与SOTIO达成全人源抗体许可协议，用于开发治疗结直肠癌的新型ADC候选药物SOT109

中国北京和捷克共和国布拉格--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 百奥赛图（HKEX：02315），一家专注于新型抗体药物开发的全球生物技术公司宣布与SOTIO Biotech，一家PPF集团旗下的临床阶段生物制药公司就全人单克隆抗体达成许可协议。根据双方已签订的选择权与许可协议，此次授权将助力一款靶向新型肿瘤抗原的创新抗体药物偶联物（ADC）的开发。百奥赛图的全人抗体将支持SOTIO新型ADC候选药物SOT109的研发，该药物旨在治疗结直肠癌及其他胃肠道癌症。 百奥赛图创新的RenMice®平台提供了一个广泛的全人抗体库，针对1000多种抗原，建立了超过40万条抗体序列的现货货架。其中，RenMab®平台旨在生成具有强大免疫反应、高亲和力、高特异性的高质量单克隆抗体，无需进行额外的体外人源化处理，大大节省了下游开发的时间和成本，加速了前沿双特异性、多特异性抗体和ADC疗法的开发和转化。 百奥赛图董事长及CEO沈月雷博士表示：“我们为与SOTIO的合作取得的显著进展感到非常高兴。基于RenMab®平台开发的全人单抗具有出色的结合和内化特性，同时具备良好的可开发性。通...

百奥赛图宣布与育世博达成合作，推进双特异性抗体双药物偶联物（BsAD2C）研发

BEIJING & ALAMEDA, Calif. & TAIPEI--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 百奥赛图（HKEX：02315）与育世博（6976.TT）今日正式宣布达成战略合作，启动双特异性抗体双药物偶联物（BsAD2C）的共同开发计划。该合作计划旨在针对肿瘤治疗中最具挑战性的问题—肿瘤异质性与药物抗药性，提供创新性的解决方案。 百奥赛图总裁兼首席执行官沈月雷博士表示：“我们非常高兴能够与在点击化学技术领域拥有深厚专业知识的育世博公司展开合作。此次合作将我们的RenLite®双特异性抗体与育世博的选择性抗体双药物技术相结合，我们期待共同探索高效双特异性抗体双药物偶联物（BsAD2C）的治疗潜力。” 育世博共同创办人兼首席执行官肖世嘉博士表示：“百奥赛图拥有卓越的双特异性抗体技术以及高度协作的团队，是推进我们AD2C平台的理想合作伙伴。本次合作重新定义了ADC设计的可能性，并有望为急需新疗法的患者带来突破性治疗选择。” 这次合作将百奥赛图的RenLite®平台与育世博的抗体双药物连接（AD2C）技术结合，通过双效载药的创新方法，针对多重治疗和疾病路径进行...

百奥赛图宣布Adcendo ApS行使抗体选择权以加速ADC开发

中国北京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（百奥赛图，股票代码：02315.HK），一家专注于新型抗体/ADC疗法开发的国际性生物技术公司宣布Adcendo ApS (“Adcendo”), 一家开发全球首创ADC疗法专注于治疗癌症等未满足临床需求的生物技术公司已根据一项研究、选择选和许可协议行使其选择权，利用百奥赛图的全人抗体进一步扩展其ADC管线。 百奥赛图董事长兼CEO沈月雷博士表示：“我们非常高兴能够通过百奥赛图先进的抗体发现平台，支持Adcendo在创新ADC药物领域的开发计划。我们的独特RenMice®平台能够发现具有高亲和力、低免疫原性和良好开发性的全人抗体。结合Adcendo在ADC领域的丰富经验，我们相信此次合作将加速创新疗法的研发，造福全球患者。” Adcendo首席执行官Michael Pehl表示：“与百奥赛图的合作标志着我们在开发同类首创ADC疗法方面迈出了关键一步。将双方在ADC开发领域的经验相结合，能够加速新型ADC药物的开发进程。这一合作增强了我们的技术能力，使我们更接近为具有高度未满足医疗需...
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