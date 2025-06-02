Dole推进公私合作以扩大农业工人基本服务覆盖

哥斯达黎加圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Dole (NYSE: DOLE)今日宣布签署新的公私合作协议，以推进其屡获殊荣的信息与福祉中心(IWC)项目。该职场倡议由Dole首创，旨在将关键公共和私人服务直接引入工作场所，改善哥斯达黎加农村地区农业工人的生活质量。

这一消息在Dole Fresh Fruit主办的“信息与福祉中心：改善生活的公私合作伙伴关系”论坛上发布。活动期间，Dole与两家重要国家机构——哥斯达黎加社会保障局(CCSS)和大众银行(Banco Popular)签署谅解备忘录，进一步强化其对包容性发展和公平服务获取的承诺。

Dole的IWC模式自2020年启动以来，重新定义了农村工人获取医疗保健、社会保障、教育和金融工具的方式。通过将这些基本服务直接整合到工作场所，IWC消除了距离、成本和时间等主要障碍。目前，在38家公私合作伙伴的协作下，IWC已直接惠及Dole四家菠萝农场 （圣达菲、埃尔博斯克、拉维尔根和穆埃尔）的3300多人。

与CCSS和大众银行（哥斯达黎加公共基础设施的两大支柱）的新协议标志着IWC网络的扩展：

CCSS（哥斯达黎加社会保障局）：作为哥斯达黎加的全民公共医疗和社会保险服务机构，CCSS在向全国提供医疗和社会保障方面发挥着核心作用。

大众银行：这家国有银行以专注于金融普惠和社区发展为社会使命，服务于全国劳动人口和基层企业。

通过正式合作，这些机构承诺深化在IWC网络中的参与，推动更广泛地获取维护公民权利、促进长期福祉的公平解决方案。

Dole Fresh Fruit社会责任、可持续发展与传播区域副总裁Rudy Amador表示：“这是公私合作如何填补服务缺口、创造真正福祉的具体例证。机构间协调是使信息与福祉中心成为包容性发展强大驱动力的关键。”

论坛汇聚了国家政府领导人、企业高管和国际机构，共同探讨IWC模式的成功经验和可扩展性。哥斯达黎加专注于跨部门合作的非政府组织Aliarse基金会在会上展示了案例研究，随后的小组讨论重点强调了协作发展模式的社会和经济效益。

2022年，IWC项目荣获哥斯达黎加-美国商会(AMCHAM)的“社会责任行动大奖”，以表彰其创新成果和可衡量的影响力。

迄今为止，IWC项目已惠及14,947人，并计划在未来几年继续扩展。该倡议日益被视为可持续发展的可复制蓝图。

活动最后发出集体行动呼吁：当公共部门、私营企业和公民社会开展有的放矢的协作时，将塑造一个更公正、更互联的社会——在这个社会中，获取基本服务不再是特权，而是一项得以实现的权利。

关于Dole Food Company

Dole plc旗下的Dole Food Company是全球最大的高品质新鲜水果和蔬菜生产商及营销商之一。Dole在其销售的许多产品领域以及营养教育方面均处于行业领先地位。如需了解更多信息，请访问www.dole.com。

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