Vantiva et Hi3G Denmark s’associent pour lancer Falcon 5G — une solution d’accès fixe sans fil haute performance pour une connectivité plus rapide et plus efficace

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Vantiva (Euronext Paris : VANTI), leader mondial des technologies de connectivité, annonce aujourd’hui son partenariat avec Hi3G Denmark pour le lancement de Falcon 5G, une solution premium d’accès sans fil (FWA) conçue pour offrir une connectivité 5G de très haut niveau en intérieur. Cette collaboration accompagne le déploiement par Hi3G Denmark de services haut débit 5G performants, afin de proposer à ses clients des vitesses accrues et une fiabilité renforcée.

Doté de l’antenne Indoor5™ développée par Vantiva, le Falcon 5G assure une couverture plus robuste et plus stable, tout en aidant les opérateurs à optimiser la capacité réseau et à réduire la consommation de spectre. Conçu dans une démarche écoresponsable, le produit intègre des matériaux recyclés et des cartes de circuits imprimés sans halogène.

« Notre partenariat avec Hi3G Denmark repose sur une ambition commune : améliorer la connectivité au quotidien », a déclaré Giovanni Tumino, Directeur Eurasie chez Vantiva. « Falcon 5G a été conçu pour repousser les limites de la réception 5G en intérieur, en garantissant une couverture Wi-Fi supérieure à domicile, tout en permettant aux opérateurs de travailler plus efficacement et de manière plus durable. »

Grâce au micro-processeur avancé de Qualcomm, le Falcon 5G offre des débits plus élevés et des vitesses plus rapides que les passerelles FWA classiques. Son design compact et sa ventilation naturelle contribuent également à une meilleure efficacité énergétique, en faisant un choix durable, tant pour les opérateurs comme Hi3G Denmark que pour leurs clients.

À propos de Vantiva

Repoussons les limites

Vantiva (Euronext Paris : VANTI) est un leader technologique mondial dans le domaine des équipements domestiques (CPE). Depuis plus de 130 ans, Vantiva, autrefois connue sous le nom de Technicolor, développe des solutions qui connectent les consommateurs du monde entier aux contenus et services les plus importants pour eux. Aujourd’hui, l’entreprise continue de redéfinir la connectivité grâce à des systèmes intelligents qui font référence dans le haut-débit, la vidéo et l’IoT (Internet des Objets), transformant la façon dont chacun vit, travaille et interagit avec les autres.

Vantiva associe une approche centrée sur le client avec des décennies d'expertise en développement logiciel, en conception de matériel électronique et en gestion flexible de la chaîne d'approvisionnement, afin d’offrir des solutions de haute qualité à grande échelle. Ces compétences font de Vantiva un partenaire de confiance pour les principaux opérateurs télécoms dans le monde, ainsi que pour toutes les entreprises clientes et les consommateurs à travers la planète.

L’engagement fort de Vantiva en matière de durabilité et ses pratiques commerciales responsables ont été récompensées par plusieurs médailles d’or et de platine délivrées par EcoVadis, qui salue ses performances environnementales et sociales, et place Vantiva parmi le top 2 % des organisations de son secteur évaluées à l'échelle mondiale.

Basée à Paris, avec des sièges régionaux en Australie, au Brésil, en Chine, en Inde, en Corée du Sud, au Royaume-Uni et aux États-Unis, l'entreprise répond aux besoins d’une clientèle internationale diversifiée.

Pour plus d'informations, consultez vantiva.com et suivez Vantiva sur LinkedIn et X (Twitter).