HCLTech en UiPath werken samen om agentische automatisering voor wereldwijde ondernemingen te versnellen

HCLTech, een toonaangevend wereldwijd technologiebedrijf, en UiPath (NYSE: PATH), een wereldleider in agentische automatisering, hebben vandaag een strategische samenwerking aangekondigd voor de wereldwijde versnelling van agentische automatisering voor UiPath-klanten. De samenwerking zal een grootschalige transformatie voor ondernemingen in verschillende sectoren stimuleren en intelligentere en zelfvoorzienende bedrijfsprocessen mogelijk maken die minimale menselijke tussenkomst vereisen.

HCLTech zal zijn AI-expertise inzetten om het UiPath Platform™ te implementeren, waarmee autonome processen in financiën, supply chain, inkoop, klantenservice, marketing en human resources mogelijk worden. HCLTech zal deze samenwerking ondersteunen met vooraf geconfigureerde AI-agents en -controleinstrumenten om een naadloze implementatie en schaalbaarheid te garanderen.

