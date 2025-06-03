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HCLTech與UiPath合作加快全球企業的代理自動化進程

紐約和印度諾伊達--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球首屈一指的科技公司HCLTech代理自動化領域的全球領導者UiPath (NYSE: PATH)今日宣布建立策略性合作夥伴關係，旨在為全球UiPath客戶加快代理自動化進程。此次合作將推動各行各業企業的大規模轉型，實現更智慧、更自主的業務流程營運，同時最大限度減少人工介入。

HCLTech將利用其AI專業知識部署UiPath Platform™，在金融、供應鏈、採購、客戶服務、行銷和人力資源領域實現自主營運。HCLTech將透過預先設定的AI代理和控制措施支援此次合作，確保部署的順暢銜接和可擴充性。該合作旨在提升業務敏捷性，實現人力效率最佳化，並為全球企業實現更快的業務流程自動化投資報酬。

HCLTech還將與UiPath在印度成立AI實驗室，針對從策略制定到實施及持續最佳化的全自動化生命週期，開發產業聚焦的可重複解決方案(IFRS)和最小可行產品(MVP)。HCLTech將利用其全球交付模式，為北美、歐洲和亞太地區的UiPath客戶提供支援。

UiPath營運長兼財務長Ashim Gupta表示：「隨著我們邁向代理AI的新時代，代理自動化對於為企業提供變革營運、釋放新業務潛力所需的速度與敏捷性至關重要。與HCLTech合作使UiPath能夠將其AI驅動的自動化能力擴充至全球企業，從而大規模加快智慧轉型。憑藉HCLTech在AI、自動化和產業解決方案方面的深厚專業知識，UiPath客戶將受惠于一流的實施效果和業務影響。」

HCLTech企業副總裁兼數位流程營運全球負責人Raghu Kidambi表示：「透過與UiPath共同打造AI驅動的下一代解決方案，HCLTech正在為代理自主營運設定新基準，從而為企業帶來前所未見的效率、敏捷性和創新。我們在超自動化、AI和雲端優先架構方面的成熟專業知識，將有助於我們大規模提供特定于產業的先進自動化解決方案。」

關於 HCLTech

HCLTech是一家全球性科技公司，在60個國家擁有超過22.3萬名員工。公司圍繞數位化、工程、雲端運算和AI，透過豐富的技術服務和產品組合提供業界首屈一指的能力。我們與所有主要垂直產業的客戶合作，為金融服務、製造業、生命科學和醫療保健、技術和服務、電信和媒體、零售和消費性包裝商品以及公共服務等產業提供解決方案。在截至2025年3月的12個月內，公司的合併營收總額為138億美元。如欲瞭解我們如何為您的發展提供強大動力，請造訪hcltech.com

關於UiPath

UiPath (NYSE: PATH)是代理自動化領域的全球領導者，致力於賦能企業利用AI代理的全部潛力，實現複雜業務流程的自主執行和最佳化。UiPath Platform™獨特地融合了可控代理、開發者靈活性和順暢整合能力，以協助組織安全可靠地擴充代理自動化。UiPath致力於安全性、治理和相互操作性，支援企業向憑藉自動化實現AI全部潛力以變革產業的未來轉換。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.uipath.com

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