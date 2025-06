Corpay Cross-Border devient partenaire officiel du Real Madrid C.F.

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.*, (NYSE : CPAY), leader mondial des paiements d’entreprise, a le plaisir d’annoncer que l’activité Cross-Border de Corpay a conclu un accord avec le Real Madrid C.F., devenant ainsi son partenaire officiel.

Grâce à ce partenariat, le Real Madrid pourra accéder aux solutions innovantes de Corpay Cross Border et les utiliser pour réduire l’exposition au risque de change dans le cadre de ses activités quotidiennes.

« L’équipe de Corpay Cross-Border est ravie d’être nommée partenaire officiel du Real Madrid, l’une des franchises sportives les plus reconnues et les plus suivies au monde », déclare Brad Loder, directeur marketing de Corpay Cross-Border Solutions. « Nous mettons l’accent sur le développement de la marque Corpay et de notre activité de gestion du risque de change, et nous sommes ravis de nous associer à l’un des clubs de football les plus titrés au monde. »

About Corpay

Corpay, Inc. (NYSE : CPAY) est un spécialiste mondial des paiements figurant au classement S&P500 qui aide les entreprises et les particuliers à régler leurs dépenses de manière simple et maîtrisée. La gamme de solutions de paiement de Corpay permet à ses clients de mieux gérer les dépenses liées aux véhicules (ex. : ravitaillement en carburant ou stationnement), les frais de déplacement (ex. : réservations d’hôtel) et les frais de paiement (ex. : règlement des fournisseurs). Nos clients gagnent ainsi du temps et, à terme, dépensent moins. Corpay Cross-Border fait référence à un groupe d’entités juridiques détenues et exploitées par Corpay, Inc. Corpay, Inc.

Corpay – Les paiements en toute simplicité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.corpay.com.

À propos du Real Madrid C.F.

Le Real Madrid C.F. est une entité sportive forte de 123 ans d’histoire. Il s’agit du club ayant remporté le plus grand nombre de Coupes d’Europe, tant en football (15) qu’en basket-ball (11), et il a été désigné par la FIFA comme le meilleur club du XXe siècle. Le Real Madrid compte des millions de fans aux quatre coins du monde, avec plus de 620 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, et est considéré comme la marque de football la plus forte au monde selon Brand Finance pour la troisième année consécutive, ainsi que le club de football le plus rentable au monde pour la saison 2023-2024 (Football Money League by Deloitte). Pour plus d’informations sur le Real Madrid C.F., rendez-vous sur www.realmadrid.com, le site Web de club de football le plus visité pour la septième année consécutive.

*Dans le présent document, « Corpay » fait principalement référence à la Cross-Border Division de Corpay, Inc. https://www.corpay.com/cross-border ; une liste complète des sociétés qui font partie de Corpay Cross-Border est disponible ici : https://www.corpay.com/compliance.

** Sous réserve de l’approbation du crédit et de la conformité par la société Corpay concernée.

