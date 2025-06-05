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百奧賽圖與南京正大天晴合作開發的第二代全人IGF-1R抗體NTB003（BCG009）獲中國臨床試驗授權

中國北京和江蘇南京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司（以下簡稱「百奧賽圖」，HKEX：02315）與南京正大天晴製藥有限公司（以下簡稱「南京正大天晴」）共同宣布，雙方合作開發的NTB003（原代號BCG009）注射液已收到國家藥品監督管理局（以下簡稱「國家藥監局」）核准簽發的《藥物臨床試驗核准通知書》，適應症為甲狀腺眼病（Thyroid Eye Disease, TED）。

關於NTB003注射液

NTB003注射液是百奧賽圖與南京正大天晴合作開發的第二代全人抗IGF-1R抗體，由百奧賽圖以自主開發的全人抗體RenMab平台為基礎完成抗體發現和最佳化，由南京正大天晴完成CMC製程開發、GLP安全性評估及IND註冊。相較於第一代獲准上市藥物，在分子親和力、成藥性、半衰期上都做了進一步的提升。在體外實驗結果中展現出強效的訊號阻斷作用，可有效抑制透明質酸（HA）釋放，顯示出良好的開發前景。

綜合已上市的替妥木單抗和多個IGF-1R單抗臨床研究結果均顯示，標靶作用於IGF-1R的生物製劑表現出良好的臨床獲益，給藥後可快速出現治療反應，在改善眼球突顯度、複視、生活品質及降低臨床活動度評分方面獲得了較好結果。南京正大天晴將快速推進中國的臨床試驗及商業化，為中國TED病患提供更優的治療方案。百奧賽圖則將主導該產品海外權益的對外授權。

關於百奧賽圖

百奧賽圖（股票代號：02315.HK）是一家創新科技驅動新藥研發的國際性生物科技公司，致力於成為全球新藥發源地。百奧賽圖以底層基因編輯技術為基礎，自主研發了RenMice®（RenMab®、RenLite®、RenNano®、RenTCR-mimic®）平台，用於全人治療性單克隆抗體、雙/多特異性抗體、雙抗ADC、奈米抗體和類TCR抗體的發現。百奧賽圖正在對1000多個潛在可成藥的標靶進行規模化藥物開發（「千鼠萬抗TM」計畫），並已建立起超100萬條全人抗體序列庫，用於全球合作。截至2024年12月31日，百奧賽圖已簽署了約200項藥物合作開發/授權/轉讓協議，並與包括多家MNC在內的企業達成了50多個標靶專案RenMice®平台授權開發合作，多個臨床階段抗體分子也達成了對外授權合作。公司子品牌BioMice®提供幾千種包括標靶人源化小鼠在內的基因編輯動物和細胞模型，同時為全球客戶提供臨床前藥理藥效和基因編輯服務。百奧賽圖總部位於北京，在中國（江蘇海門、上海）、美國（波士頓、舊金山、聖地牙哥）及德國海德堡等地設有分支機搆。欲瞭解更多資訊，請造訪官網https://www.biocytogen.com.cn/

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百奧賽圖聯絡方式
抗體資產和技術平台：BD-Licensing@biocytogen.com
媒體：pr@bbctg.com.cn

Industry:

Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd.

SEHK:02315
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