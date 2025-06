百奧賽圖與南京正大天晴合作開發的第二代全人IGF-1R抗體NTB003(BCG009)獲中國臨床試驗授權

中國北京和江蘇南京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司(以下簡稱「百奧賽圖」,HKEX:02315)與南京正大天晴製藥有限公司(以下簡稱「南京正大天晴」)共同宣布,雙方合作開發的NTB003(原代號BCG009)注射液已收到國家藥品監督管理局(以下簡稱「國家藥監局」)核准簽發的《藥物臨床試驗核准通知書》,適應症為甲狀腺眼病(Thyroid Eye Disease, TED)。 關於NTB003注射液 NTB003注射液是百奧賽圖與南京正大天晴合作開發的第二代全人抗IGF-1R抗體,由百奧賽圖以自主開發的全人抗體RenMab平台為基礎完成抗體發現和最佳化,由南京正大天晴完成CMC製程開發、GLP安全性評估及IND註冊。相較於第一代獲准上市藥物,在分子親和力、成藥性、半衰期上都做了進一步的提升。在體外實驗結果中展現出強效的訊號阻斷作用,可有效抑制透明質酸(HA)釋放,顯示出良好的開發前景。 綜合已上市的替妥木單抗和多個IGF-1R單抗臨床研究結果均顯示,標靶作用於IGF-1R的生物製劑表現出良好的臨床獲益,給藥後可快速出現治療反應,在改善眼球突顯度、複視、生活品質及降低臨床活動度評分方面獲得了較好結果。南京正大天晴將快速推進中國的臨床試驗及商業化,為中國TED病患提供更優的治療方案。百奧賽圖則將主導該產品海外權益的對外授權。 關於百奧賽圖 百奧賽圖(股票代號:02315.HK)是一家創新科技驅動新藥研發的國際性生物科技公司,致力於成為全球新藥發源地。百奧賽圖以底層基因編輯技術為基礎,自主研發了RenMice®(RenMab®、RenLite®、RenNano®、RenTCR-mimic®)平台,用於全人治療性單克隆抗體、雙/多特異性抗體、雙抗ADC、奈米抗體和類TCR抗體的發現。百奧賽圖正在對1000多個潛在可成藥的標靶進行規模化藥物開發(「千鼠萬抗TM」計畫),並已建立起超100萬條全人抗體序列庫,用於全球合作。截至2024年12月31日,百奧賽圖已簽署了約200項藥物合作開發/授權/轉讓協議,並與包括多家MNC在內的企業達成了50多個標靶專案RenMice®平台授權開發合作,多個臨床階段抗體分子也達成了對外授權合作。公司子品牌BioMice®提供幾千種包括標靶人源化小鼠在內的基因編輯動物和細胞模型,同時為全球客戶提供臨床前藥理藥效和基因編輯服務。百奧賽圖總部位於北京,在中國(江蘇海門、上海)、美國(波士頓、舊金山、聖地牙哥)及德國海德堡等地設有分支機搆。欲瞭解更多資訊,請造訪官網https://www.biocytogen.com.cn/。 免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

