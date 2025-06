Cloudflare e TD SYNNEX ampliam parceria para proteger a América Latina com serviços gerenciados

CIDADE DO MÉXICO & SÃO PAULO--(BUSINESS WIRE)--Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), empresa líder em nuvem de conectividade, e TD SYNNEX (NYSE: SNX), uma líder na distribuição de soluções de TI, anunciaram hoje que estão expandindo sua parceria para fornecer serviços de segurança gerenciados na América Latina. A colaboração expande o portfólio de soluções da TD SYNNEX para incluir as soluções Zero Trust, serviço de acesso seguro de borda (SASE), segurança de aplicativos e segurança de rede da Cloudflare na América Latina, criando novas rotas para o mercado para parceiros de serviços de segurança gerenciados (MSSPs).

As empresas na América Latina estão enfrentando complexidades de ambientes de trabalho híbridos e cenários de ameaças dinâmicos. Somente no primeiro trimestre de 2025, a Cloudflare bloqueou uma média de 30 bilhões de ameaças cibernéticas na América Latina todos os dias, um aumento de 27% em relação ao trimestre anterior. As organizações buscam adquirir proteção completa contra ameaças e desempenho operacional, mas têm dificuldade para gerenciar os custos e as complexidades associados a soluções de vários fornecedores reunidas. Por outro lado, os parceiros buscam desenvolver práticas abrangentes com fluxos de receita claros. Em vez de ter que aprender e implementar quatro ou cinco plataformas diferentes para fornecer uma pilha completa de tecnologia, um MSSP agora pode aproveitar a plataforma de serviços em nuvem de conectividade completa da Cloudflare.

A plataforma da Cloudflare está disponível em uma interface única, tornando simples para os MSSPs implantarem e gerenciarem as soluções de segurança de seus clientes com eficiência operacional. A Cloudflare bloqueia ameaças de forma autônoma em toda a região com sua rede de infraestrutura global, que é uma das maiores e mais interconectadas do mundo, hoje abrangendo 64 cidades na América Latina e no Caribe. Os clientes que adotam todo o pacote da Cloudflare conseguem economizar cerca de 50% em relação ao que estavam gastando, em comparação com as tentativas de reunir várias soluções diferentes. Além disso, um estudo encomendado pela Cloudflare Forrester Consulting Total Economic Impact™, focado em uma organização composta representativa de clientes entrevistados que usam a Cloudflare, descobriu que eles alcançaram um ROI de 238% em três anos, a partir do amplo uso da plataforma Cloudflare.

“Atualmente, a Cloudflare é a única empresa que oferece uma ampla gama de serviços de aplicativos, serviços de rede e serviços SASE em nossa própria rede por meio de uma plataforma única para MSSPs”, disse Tom Evans, Chief Partner Officer da Cloudflare. “Os parceiros são fundamentais para ampliar proteções de segurança críticas com eficiência operacional e estamos entusiasmados em aumentar nossa parceria com a TD SYNNEX para fornecer serviços gerenciados na América Latina.”

“A demanda por serviços de segurança gerenciados está acelerando nos países da América Latina com o domínio de mercado proeminente de PMEs e pequenas empresas. Vemos organizações locais com dezenas de fornecedores diferentes de segurança cibernética e isso traz mais complexidades e custos, colocando em risco a gestão da segurança cibernética", disse Carlos Torales, Vice President of Latin American Sales na Cloudflare. “Com a TD SYNNEX, a plataforma de nuvem de conectividade da Cloudflare agora pode preencher a lacuna para que os MSSPs tenham operações altamente eficientes e segurança cibernética robusta enquanto controlam os custos operacionais.”

“À medida que as ameaças cibernéticas se tornam mais sofisticadas, a demanda por serviços de segurança gerenciados avançados continua a aumentar”, disse Marcas Murata, Vice President, Vendor Management and Business Strategy da TD SYNNEX na América Latina. “A integração do pacote de segurança da Cloudflare em nosso portfólio capacita nossos parceiros MSSP na ALC com uma pilha de segurança pronta para implantar que reduz a complexidade, acelera o tempo de lançamento no mercado e permite distribuição flexível. Com nossas capacidades de vendas e capacitação técnica sólidas, estamos ajudando os parceiros a fornecer soluções econômicas adaptadas às necessidades únicas da região. Juntos, não estamos apenas elevando a segurança cibernética, estamos construindo um ecossistema digital mais resiliente e seguro.”

A Cloudflare e a TD SYNNEX têm uma parceria desde 2021. A mais recente expansão de MSSPs na América Latina amplia a plataforma de nuvem de conectividade da Cloudflare em uma interface única e unificada, enquanto a TD Synnex equipa os parceiros com serviços de segurança abrangentes nativos de nuvem e habilitação de programas. Para saber mais, confira os recursos abaixo:

Sobre a Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) é a empresa líder em nuvem de conectividade com a missão de ajudar a construir uma internet melhor. Ela permite que as organizações tornem seus funcionários, aplicativos e redes mais rápidos e seguros em qualquer lugar, ao mesmo tempo que reduz a complexidade e os custos. A nuvem de conectividade da Cloudflare oferece a plataforma unificada e mais completa de produtos nativos de nuvem e ferramentas para desenvolvedores, para que qualquer organização possa obter o controle necessário para trabalhar, desenvolver e acelerar seus negócios.

Alimentada por uma das maiores e mais interconectadas redes do mundo, a Cloudflare bloqueia bilhões de ameaças on-line para seus clientes todos os dias. Milhões de organizações confiam nela, desde as maiores marcas, empreendedores e pequenas empresas, até organizações sem fins lucrativos, grupos humanitários e governos em todo o mundo.

Saiba mais sobre a nuvem de conectividade da Cloudflare em cloudflare.com/connectivity-cloud. Saiba mais sobre as últimas tendências e insights da internet em radar.cloudflare.com.

Siga-nos: Blog | X | LinkedIn | Facebook | Instagram

Sobre a TD SYNNEX

A TD SYNNEX (NYSE: SNX) é uma distribuidora global líder e agregadora de soluções para o ecossistema de TI. Somos um parceiro inovador que ajuda mais de 150 mil clientes em mais de 100 países a maximizar o valor dos investimentos em tecnologia, demonstrar resultados de negócios e desbloquear oportunidades de crescimento. Com sedes em Clearwater, Flórida, e Fremont, Califórnia, os 23 mil funcionários da TD SYNNEX se dedicam a unir produtos, serviços e soluções de TI convincentes de mais de 2.500 fornecedores de tecnologia de primeira linha. Nosso portfólio de borda para nuvem está ancorado em alguns dos segmentos tecnológicos de maior crescimento, incluindo nuvem, segurança cibernética, big data/analytics, IA, IoT, mobilidade e tudo como serviço. A TD SYNNEX está empenhada em atender clientes e comunidades e acreditamos que podemos ter um impacto positivo sobre as pessoas e o planeta, agindo intencionalmente como uma cidadã corporativa respeitada. Aspiramos ser um empregador diversificado e inclusivo, escolhido pelos talentos em todo o ecossistema de TI. Para mais informações, visite www.TDSYNNEX.com ou nos siga no LinkedIn, Facebook e Instagram.

Copyright 2025 TD SYNNEX Corporation. Todos os direitos reservados. TD SYNNEX, o logotipo da TD SYNNEX e todos os outros nomes e slogans da empresa, produtos e serviços da TD SYNNEX são marcas registradas da TD SYNNEX Corporation. Outros nomes e marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários.

Declarações Prospectivas da Cloudflare

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas dentro do significado da Seção 27A do Securities Act de 1933, conforme alterado e da Seção 21E do Securities Exchange Act de 1934, conforme alterado, cujas declarações envolvem riscos e incertezas substanciais. Em alguns casos, você pode identificar declarações prospectivas porque contêm palavras como "pode", "irá", "deverá", "esperar", "explorar", "planejar", "prever", "poderia", " pretender”, “visar”, “projetar”, “contemplar”, “acreditar”, “estimar”, “prever”, “potencializar”, ou “continuar”, ou a negação dessas palavras, ou outros termos ou expressões semelhantes que dizem respeito às expectativas, estratégias, planos ou intenções da Cloudflare. No entanto, nem todas as declarações prospectivas contêm essas palavras de identificação. As declarações prospectivas expressas ou implícitas neste comunicado de imprensa incluem, mas não se limitam a declarações sobre as capacidades e eficácia do Zero Trust, serviço de acesso seguro de borda (SASE), segurança de aplicativos, segurança de rede, e outros produtos e tecnologias da Cloudflare, os benefícios para os clientes da Cloudflare pelo uso de seu Zero Trust, SASE, segurança de aplicativos, segurança de rede e outros produtos e tecnologias, a parceria da Cloudflare com a TD SYNNEX e os possíveis benefícios resultantes para os clientes da Cloudflare, a possível oportunidade da Cloudflare de atrair mais clientes e expandir as vendas para os clientes existentes por meio da parceria com a TD SYNNEX, desenvolvimento tecnológico, operações futuras, crescimento, iniciativas ou estratégias da Cloudflare e comentários feitos pelo Chief Partner Officer and VP of Latin American Sales e outros da Cloudflare. Os resultados reais podem diferir substancialmente daqueles declarados ou implícitos nas declarações prospectivas devido a vários fatores, incluindo, sem limitação, riscos detalhados nos arquivos da Cloudflare na Comissão de Valores Mobiliários (SEC), incluindo o Relatório trimestral da Cloudflare no formulário 10 -Q arquivado em 8 de maio de 2025, bem como outros registros que a Cloudflare possa fazer ocasionalmente junto à SEC.

As declarações prospectivas feitas neste comunicado de imprensa referem-se apenas a eventos na data em que as declarações são feitas. A Cloudflare não assume nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas feitas neste comunicado de imprensa para refletir eventos ou circunstâncias após a data deste comunicado de imprensa ou para refletir novas informações ou a ocorrência de eventos imprevistos, exceto conforme exigido por lei. A Cloudflare pode não atingir de fato os planos, intenções ou expectativas divulgados nas declarações prospectivas da Cloudflare, e você não deve depositar confiança indevida nas declarações prospectivas da Cloudflare.

© 2025 Cloudflare, Inc. Todos os direitos reservados. Cloudflare, o logotipo da Cloudflare e outras marcas da Cloudflare são marcas comerciais e/ou marcas registradas da Cloudflare, Inc. nos EUA e em outras jurisdições. Todas as outras marcas e nomes aqui mencionados podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.