Vantiva e Hi3G Denmark collaborano per lanciare Falcon 5G, una soluzione wireless fissa dalle alte prestazioni per una connettività più rapida ed efficiente

PARIGI--(BUSINESS WIRE)--Vantiva (Euronext Paris: VANTI), un leader tecnologico globale nella connettività, oggi ha annunciato l'inizio di una collaborazione con Hi3G Denmark per lanciare Falcon 5G, una soluzione premium di Fixed Wireless Access (FWA) progettata per fornire una connettività 5G superiore in ambienti interni. Questa collaborazione supporta la distribuzione di Hi3G Denmark di banda larga 5G ad alte prestazioni, offrendo ai clienti velocità superiori e maggiore affidabilità.

Alimentata dall'antenna Vantiva’s Indoor5™, Falcon 5G offre copertura più forte e affidabile, aiutando gli operatori a ottimizzare la capacità di rete e ridurre il consumo dello spettro.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.