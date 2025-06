ThetaRay en Spayce slaan de handen ineen om financiële criminaliteit te bestrijden en wereldwijde betalingen te beveiligen met cognitieve AI

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--ThetaRay, een wereldwijde leider op het gebied van cognitieve AI-naleving bij financiële misdrijven, en Spayce, een grensoverschrijdend betalingsplatform, hebben vandaag een strategische samenwerking aangekondigd om de toenemende financiële bedreigingen tegen te gaan en de wereldwijde betalingsbeveiliging te verbeteren. De samenwerking zal officieel worden onthuld op Money 20/20.

De aankondiging komt op een moment dat het landschap van de financiële criminaliteit een dramatische transformatie ondergaat. Nu criminele netwerken steeds geraffineerder en wendbaarder worden en net zo complex opereren als multinationals, worden traditionele, op regels gebaseerde antiwitwassystemen (AML) steeds vaker overtroffen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.