HCLTech与UiPath合作加速全球企业的代理自动化进程

纽约和印度诺伊达--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的科技公司HCLTech与代理自动化领域的全球领导者UiPath (NYSE: PATH)今日宣布建立战略合作伙伴关系，旨在为全球UiPath客户加速代理自动化进程。此次合作将推动各行各业企业的大规模转型，实现更智能、更自主的业务流程运营，同时最大限度减少人工干预。

HCLTech将利用其AI专业知识部署UiPath Platform™，在金融、供应链、采购、客户服务、营销和人力资源领域实现自主运营。HCLTech将通过预先配置的AI代理和控制措施支持此次合作，确保部署的无缝衔接和可扩展性。该合作旨在增强业务敏捷性，优化人力效率，并为全球企业的业务流程自动化投资实现更快回报。

HCLTech还将与UiPath在印度成立AI实验室，针对从战略制定到实施及持续优化的全自动化生命周期，开发行业聚焦的可重复解决方案(IFRS)和最小可行产品(MVP)。HCLTech将利用其全球交付模式，为北美、欧洲和亚太地区的UiPath客户提供支持。

UiPath首席运营官兼首席财务官Ashim Gupta表示：“随着我们迈向代理AI的新时代，代理自动化对于为企业提供变革运营、释放新业务潜力所需的速度与敏捷性至关重要。与HCLTech合作使UiPath能够将其AI驱动的自动化能力扩展至全球企业，从而大规模加速智能转型。凭借HCLTech在AI、自动化和行业解决方案方面的深厚专业知识，UiPath客户将受益于一流的实施效果和业务影响。”

HCLTech企业副总裁兼数字流程运营全球负责人Raghu Kidambi表示：“通过与UiPath共同打造AI驱动的下一代解决方案，HCLTech正在为代理自主运营设定新基准，从而为企业带来前所未有的效率、敏捷性和创新。我们在超自动化、AI和云优先架构方面的成熟专业知识，将有助于我们大规模提供特定于行业的先进自动化解决方案。”

关于 HCLTech

HCLTech是一家跨国科技公司，在60个国家拥有超过22.3万名员工。公司围绕数字化、工程、云计算和AI，通过丰富的技术服务和产品组合提供行业领先的能力。我们与所有主要垂直行业的客户合作，为金融服务、制造业、生命科学和医疗保健、技术和服务、电信和媒体、零售和包装消费品以及公共服务等行业提供解决方案。在截至2025年3月的12个月内，公司的合并营收总额为138亿美元。如需了解我们如何为您的发展提供强大动力，请访问hcltech.com。

关于UiPath

UiPath (NYSE: PATH)是代理自动化领域的全球领导者，致力于赋能企业利用AI代理的全部潜力，自主执行和优化复杂的业务流程。UiPath Platform™独特地融合了可控代理、开发者灵活性和无缝集成能力，以帮助组织安全可靠地扩展代理自动化。UiPath致力于安全性、治理和互操作性，支持企业向依托自动化实现AI全部潜力以变革行业的未来过渡。如需了解更多信息，请访问www.uipath.com。

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