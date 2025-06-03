-

HCLTech与UiPath合作加速全球企业的代理自动化进程

纽约和印度诺伊达--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的科技公司HCLTech代理自动化领域的全球领导者UiPath (NYSE: PATH)今日宣布建立战略合作伙伴关系，旨在为全球UiPath客户加速代理自动化进程。此次合作将推动各行各业企业的大规模转型，实现更智能、更自主的业务流程运营，同时最大限度减少人工干预。

HCLTech将利用其AI专业知识部署UiPath Platform™，在金融、供应链、采购、客户服务、营销和人力资源领域实现自主运营。HCLTech将通过预先配置的AI代理和控制措施支持此次合作，确保部署的无缝衔接和可扩展性。该合作旨在增强业务敏捷性，优化人力效率，并为全球企业的业务流程自动化投资实现更快回报。

HCLTech还将与UiPath在印度成立AI实验室，针对从战略制定到实施及持续优化的全自动化生命周期，开发行业聚焦的可重复解决方案(IFRS)和最小可行产品(MVP)。HCLTech将利用其全球交付模式，为北美、欧洲和亚太地区的UiPath客户提供支持。

UiPath首席运营官兼首席财务官Ashim Gupta表示：“随着我们迈向代理AI的新时代，代理自动化对于为企业提供变革运营、释放新业务潜力所需的速度与敏捷性至关重要。与HCLTech合作使UiPath能够将其AI驱动的自动化能力扩展至全球企业，从而大规模加速智能转型。凭借HCLTech在AI、自动化和行业解决方案方面的深厚专业知识，UiPath客户将受益于一流的实施效果和业务影响。”

HCLTech企业副总裁兼数字流程运营全球负责人Raghu Kidambi表示：“通过与UiPath共同打造AI驱动的下一代解决方案，HCLTech正在为代理自主运营设定新基准，从而为企业带来前所未有的效率、敏捷性和创新。我们在超自动化、AI和云优先架构方面的成熟专业知识，将有助于我们大规模提供特定于行业的先进自动化解决方案。”

关于 HCLTech

HCLTech是一家跨国科技公司，在60个国家拥有超过22.3万名员工。公司围绕数字化、工程、云计算和AI，通过丰富的技术服务和产品组合提供行业领先的能力。我们与所有主要垂直行业的客户合作，为金融服务、制造业、生命科学和医疗保健、技术和服务、电信和媒体、零售和包装消费品以及公共服务等行业提供解决方案。在截至2025年3月的12个月内，公司的合并营收总额为138亿美元。如需了解我们如何为您的发展提供强大动力，请访问hcltech.com

关于UiPath

UiPath (NYSE: PATH)是代理自动化领域的全球领导者，致力于赋能企业利用AI代理的全部潜力，自主执行和优化复杂的业务流程。UiPath Platform™独特地融合了可控代理、开发者灵活性和无缝集成能力，以帮助组织安全可靠地扩展代理自动化。UiPath致力于安全性、治理和互操作性，支持企业向依托自动化实现AI全部潜力以变革行业的未来过渡。如需了解更多信息，请访问www.uipath.com

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

如需了解更多信息，请联系：

HCLTech

Meredith Bucaro，美洲
meredith-bucaro@hcltech.com

Elka Ghudial，欧洲、中东和非洲
elka.ghudial@hcltech.com

James Galvin，亚太
james.galvin@hcltech.com

Nitin Shukla，印度
nitin-shukla@hcltech.com

UiPath

媒体联系人
pr@uipath.com

投资者关系联系人
investor.relations@uipath.com

Industry:

HCLTech

NSI:HCLTECH
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

如需了解更多信息，请联系：

HCLTech

Meredith Bucaro，美洲
meredith-bucaro@hcltech.com

Elka Ghudial，欧洲、中东和非洲
elka.ghudial@hcltech.com

James Galvin，亚太
james.galvin@hcltech.com

Nitin Shukla，印度
nitin-shukla@hcltech.com

UiPath

媒体联系人
pr@uipath.com

投资者关系联系人
investor.relations@uipath.com

More News From HCLTech

HCLTech报告2024财年收入为133亿美元，同比增长5.4%

纽约和印度诺伊达--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的科技公司HCLTech今天公布了第四季度和截至2024年3月31日的全年财务业绩。 该公司报告全年收入为133亿美元，同比增长5.4%。数字服务收入增长了5.3%（按固定汇率计算），目前占IT服务收入的37.3%。 HCLSoftware的年度经常性收入为10.2亿美元。 2024财年，该公司赢得了73笔大型交易，其中36笔来自服务业，37笔为软件交易，转化为合同总值（新交易）达97.6亿美元，同比增长10%。 该季度收入为34.3亿美元，同比增长6%。 HCLTech赢得了21笔大型交易，其中13笔来自服务业，8 笔来自软件业，本季度合同总值为22.9亿美元。 从地域来看，美洲是增长最快的地区，同比增长6.8% (按固定汇率计算)，其次是欧洲，同比增长5.5% (按固定汇率计算)。 行业垂直增长由金融服务和电信、媒体、出版和娱乐引领。金融服务业全年同比增长12.1%（按固定汇率计算），而电信、媒体、出版和娱乐行业本季度同比增长39.2%。 该公司宣布本季度股息为18卢比/股，使2024财年股息总额达...

HCLTech将在2024年世界经济论坛上推动有关人工智能优先的可持续未来的对话与合作

瑞士达沃斯和印度诺伊达--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的技术公司HCLTech将于2024年1月15日至19日在达沃斯举行的世界经济论坛(WEF)第54届年会上与全球主要利益相关方共商大计。公司将参与今年“重建信任”(Rebuilding Trust)主题的讨论，并探索具有透明度、一致性和问责制的解决方案。 HCLTech董事长Roshni Nadar Malhotra、首席执行官兼董事总经理C Vijayakumar、首席技术官Kalyan Kumar、欧洲和非洲首席增长官Ashish Kumar Gupta、数字基础服务总裁Jagadeshwar Gattu、金融服务全球主管Srinivasan Seshadri、首席营销官Jill Kouri和可持续发展全球主管Santhosh Jayaram将代表HCLTech出席会议。 HCLTech将再次在其位于标志性Promenade 66的展馆接待各路宾客。该展馆将完全由本地产生的绿色能源供电，彰显公司对可持续发展地球的承诺。除了在数字、工程、云、人工智能和软件方面的差异化服务组合外，HCLTech还...

HCLTech决定在战略性人力资源转型中采用SAP SuccessFactors人力资源管理套件

纽约和印度诺伊达--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的科技公司HCLTech宣布扩大与SAP的长期合作伙伴关系，推动企业数字化转型。 作为扩大合作的一部分，HCLTech将成为SAP SuccessFactors人力资源管理套件(SAP SuccessFactors HXM套件)的客户与全球战略服务合作伙伴。 HCLTech将利用SAP SuccessFactors HXM套件提升其全球超过225,000名人员的体验并简化其招聘和入职流程。HCLTech也将利用SAP的Workzone以及Qualtrics解决方案来增强员工体验。 身为SAP的多元合作伙伴，HCLTech也将开放SAP SuccessFactors HXM套件以及其在CloudSMART下的行业领先云服务供全球相关企业使用。 HCLTech首席执行官兼董事总经理C Vijayakumar表示：“我们的员工是公司增长战略的核心，因此我们致力于推动员工发展。我们很高兴能够扩大与SAP的合作关系，并通过最先进的技术继续提升员工的体验。这种合作也为我们创造更多机会，让我们协助客户在数字化转型的同...
Back to Newsroom