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I Squared Capital收购菲律宾领先冷藏运营商

迈阿密--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的独立基础设施投资管理公司I Squared Capital今日宣布，已达成收购菲律宾领先冷藏运营商Royale Cold Storage (“RCS”)控股权的协议。

此次投资是I Squared在菲律宾打造领先机构级冷藏平台战略的第一步。RCS运营着五座地理位置优越的冷藏设施，作为马尼拉大都会及周边省份的关键分销枢纽，服务于快餐连锁(QSR)、肉类加工、农业和食品零售等领域的蓝筹客户群。

I Squared高级合伙人Harsh Agrawal表示：“RCS不仅是菲律宾首屈一指的运营商，更是该国众多领先食品企业信赖的冷藏合作伙伴。其强大的全国布局、长期的客户关系和可扩展的基础设施，使其成为在菲律宾构建领先冷链网络的理想平台。”

RCS首席执行官Joey Tongson表示：“我们期待与I Squared Capital合作，共同开启下一阶段的增长。他们在基础设施领域的全球专业知识和冷藏行业经验，将帮助我们扩展和提升能力，更好地满足菲律宾食品和农业生态系统日益增长的需求。”

菲律宾冷藏行业受益于强劲的宏观利好因素，包括人口增长、快速城市化和日益成熟的消费者偏好。这些趋势推动了通过可靠冷链基础设施保障粮食安全的需求不断上升。综合来看，这些因素预计将推动该行业未来十年实现两位数的年增长率。

此次投资标志着I Squared Capital全球冷藏战略的持续扩展，其此前已在欧洲通过CubeCold、在美国通过WOW Logistics积累了相关经验。交易完成尚需满足某些惯例条件，包括菲律宾反垄断审批。

关于I Squared

I Squared Capital是全球领先的基础设施投资机构，资产管理规模达450亿美元。我们致力于打造和扩展关键基础设施业务，为全球数百万人提供重要服务。我们的投资组合包括70个国家的90多家公司，涵盖能源、公用事业、数字基础设施、交通运输、环境和社会基础设施等领域。公司总部位于迈阿密，拥有300多名专业人员，团队分布于阿布扎比、伦敦、慕尼黑、新德里、圣保罗、新加坡、悉尼和台北办事处。更多信息请访问www.isquaredcapital.com

关于Royale Cold Storage

Royale Cold Storage (“RCS”)是菲律宾领先的冷链解决方案提供商。通过其拥有10万个托盘位的先进设施网络，RCS提供全套温控服务，包括冷藏、速冻和仓库管理。凭借对卓越运营的坚定承诺，公司在保障产品质量和支持菲律宾冷链基础设施方面发挥着关键作用。

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