I Squared Capital收購菲律賓一流冷藏營運商

邁阿密--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球首屈一指的獨立基礎設施投資管理公司I Squared Capital今日宣布，已達成收購菲律賓一流冷藏營運商Royale Cold Storage (“RCS”)控股權的協議。

此次投資是I Squared在菲律賓打造一流機構級冷藏平台策略的第一步。RCS營運著五座地理位置優越的冷藏設施，做為馬尼拉大都會及周邊省份的關鍵經銷樞紐，服務於快速服務餐廳(QSR)、肉類加工、農業和食品零售等領域的藍籌客戶群。

I Squared資深合夥人Harsh Agrawal表示：「RCS不僅是菲律賓首屈一指的營運商，更是該國眾多頂尖食品企業信賴的冷藏合作夥伴。其強大的全國布局、長期的客戶關係和可擴展的基礎設施，使其成為在菲律賓建構一流冷鏈網路的理想平台。」

RCS執行長Joey Tongson表示：「我們期待與I Squared Capital合作，共同開啟下一階段的成長。他們在基礎設施領域的全球專業知識和冷藏產業經驗，將協助我們擴展和提升能力，更好地滿足菲律賓食品和農業生態系統與日俱增的需求。」

菲律賓冷藏產業受惠於強勁的總體利好因素，包括人口成長、快速城市化和日益成熟的消費者偏好。這些趨勢推動了透過可靠冷鏈基礎設施保障糧食安全的需求不斷上升。綜合來看，這些因素可望推動該產業未來十年實現兩位數的年成長率。

此次投資代表I Squared Capital全球冷藏策略的持續擴展，其此前已在歐洲透過CubeCold、在美國透過WOW Logistics累積了相關經驗。交易完成尚需滿足某些特別條件，包括菲律賓反壟斷批准。

關於I Squared

I Squared Capital是全球首屈一指的基礎設施投資機構，資產管理規模達450億美元。我們致力於打造和擴展關鍵基礎設施業務，為全球數百萬人提供重要服務。我們的投資組合包括70個國家的90多家公司，涵蓋能源、公用事業、數位基礎設施、交通運輸、環境和社會基礎設施等領域。公司總部位於邁阿密，擁有300多名專業人員，團隊分佈於阿布達比、倫敦、慕尼黑、新德里、聖保羅、新加坡、雪梨和臺北辦事處。更多資訊請造訪www.isquaredcapital.com。

關於Royale Cold Storage

Royale Cold Storage (“RCS”)是菲律賓首屈一指的冷鏈解決方案供應商。透過其擁有10萬個托盤位的先進設施網路，RCS提供全套溫控服務，包括冷藏、速凍和倉庫管理。憑藉對卓越營運的堅定承諾，公司在保障產品品質和支援菲律賓冷鏈基礎設施方面扮演著關鍵角色。

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