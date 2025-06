TP ICAP neemt Neptune Networks over en werkt samen met negen wereldwijde investeringsbanken aan nieuw kredietvoorzieningen voor dealers en klanten

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--TP ICAP Group PLC (“TP ICAP”), een wereldwijde aanbieder van infrastructuur voor financiële markten, kondigde vandaag aan dat het Neptune Networks (“Neptune”) heeft overgenomen. Neptune is een financieel databedrijf in gedeelde eigendom van een consortium van enkele van 's werelds grootste investeringsbanken. Neptune verstrekt waardevolle realtime-gegevens over de obligatiemarkt van een groot aantal sell-side banken aan buy-side klanten, voordat de transacties worden gesloten.

TP ICAP gaat het uitgebreide eigen datanetwerk van Neptune samenvoegen met het elektronische krediethandelsplatform van Liquidnet. Hierdoor ontstaat een uniek, full service, wereldwijd Dealer-to-Client ("D2C") kredietbedrijf.

Barclays, BNP Paribas, Citi, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, ING, J.P. Morgan, Morgan Stanley en UBS (“Bankaandeelhouders”) zullen vanaf de start een belang van 30% in het nieuwe bedrijf hebben.

