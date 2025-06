TP ICAP acquiert Neptune Networks et s’associe à neuf banques d’investissement mondiales pour créer une nouvelle activité de crédit entre courtiers et clients

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--TP ICAP Group PLC (« TP ICAP »), l’un des principaux fournisseurs mondiaux d’infrastructures pour les marchés financiers, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Neptune Networks (« Neptune »), une société indépendante spécialisée dans les données financières détenue conjointement par un consortium regroupant certaines des plus grandes banques d’investissement mondiales. Neptune fournit des données de haute qualité en temps réel sur le marché obligataire avant négociation, provenant de nombreuses banques côté vente, à des clients côté achat.

TP ICAP associera le vaste réseau de données propriétaires de Neptune à la plateforme électronique de négociation de crédit de Liquidnet, créant ainsi une activité de crédit Dealer-to-Client (« D2C ») mondiale unique et complète.

Au moment du lancement, Barclays, BNP Paribas, Citi, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, ING, J.P. Morgan, Morgan Stanley et UBS (« actionnaires bancaires ») détiendront une participation de 30 % dans la nouvelle entreprise. Cette structure de propriété vise à garantir que Liquidnet et les actionnaires bancaires disposent des ressources et des incitations nécessaires pour développer l’activité.

Nicolas Breteau, directeur général de TP ICAP Group : « Neptune est une plateforme exceptionnelle qui offre une connectivité approfondie tant du côté vente que du côté achat. Avec nos partenaires, nous prévoyons d’améliorer et de développer l’activité principale de Neptune dans le domaine des données, en renforçant sa pertinence pour le côté achat par l’intermédiaire de la plateforme électronique de négociation de crédits de Liquidnet. En combinant la vaste clientèle de Liquidnet avec les principaux fournisseurs de liquidités, nous pouvons connecter de manière transparente et discrète le côté vente et le côté achat afin d’exploiter un potentiel prometteur, ce qui nous place en bonne position pour opérer un changement radical sur les marchés des titres à revenu fixe et de la liquidité. »

Byron Cooper-Fogarty, directeur général de Neptune Networks Ltd. : « Je suis enthousiasmé par les opportunités que crée cette acquisition. Les ressources, le talent et l’expérience de l’activité Fixed Income de Liquidnet viendront compléter les atouts de Neptune en matière de données obligataires en temps réel et de haute qualité. Il existe une complémentarité naturelle qui, associée à l’engagement continu des grandes banques, permettra de créer une entité qui profitera aux clients côté achat et côté vente des deux sociétés. »

Nick Adragna, co-responsable des marchés mondiaux de crédit de qualité d’investissement et de macro-crédit chez J.P. Morgan : « Chez J.P. Morgan, nous nous engageons à promouvoir la concurrence sur le marché et à accroître la liquidité, tout en soutenant des initiatives innovantes comme celle-ci qui améliorent l’efficacité du marché. L’intégration stratégique des offres complémentaires de Neptune et Liquidnet Credit devrait améliorer la concurrence et la liquidité tout en offrant un choix plus large et une valeur ajoutée tant côté achat que côté vente. »

Jonathan Moore, responsable des marchés de crédit européen chez Deutsche Bank : « Ensemble, Neptune et Liquidnet sont idéalement positionnés pour développer des alternatives compétitives aux offres actuelles en matière de données et d’exécution. Une forte convergence avec la communauté des courtiers et des liens étroits avec les acheteurs permettront à cette activité de se démarquer. L’offre combinée sera bien placée pour améliorer la transparence, l’efficacité et la liquidité. »

Peter Rafferty, responsable mondial du crédit secondaire chez BNP Paribas : « Le rapprochement entre Neptune et Liquidnet marque une étape importante dans l’évolution des marchés du crédit. En tant que partisan de l’innovation et de la numérisation des marchés, BNP Paribas se félicite de la combinaison de ces deux plateformes, qui permettra d’offrir un écosystème plus connecté, plus efficace et davantage axé sur les données aux clients institutionnels du crédit. »

Pierre Scemla, directeur adjoint des marchés mondiaux chez Crédit Agricole CIB : « À mesure que l’électronisation des marchés s’intensifie, les clients recherchent de plus en plus des solutions permettant de combiner l’analyse et les données prénégociation avec une exécution transparente. En tant qu’actionnaire fondateur de Neptune Networks, Crédit Agricole CIB est heureux de continuer à soutenir l’évolution de la structure et de la liquidité du marché et d’apporter de la valeur aux entités côté achat grâce à cette nouvelle activité. »

Le marché des obligations d’entreprises négociées électroniquement est en pleine croissance. Fin novembre 2024, 43 % du volume total négocié en obligations américaines de classe d’investissement (IG) et à haut rendement (HY) était exécuté électroniquement.1 Ce chiffre est à comparer aux 19 % et 2 % respectivement enregistrés en 20152.

À propos de TP ICAP Group PLC

Grâce à son personnel et à sa technologie, TP ICAP met en relation acheteurs et vendeurs sur les marchés financiers, énergétiques et des matières premières mondiaux. Nous sommes l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de liquidité et de données de gré à gré, avec un portefeuille de marques leaders du secteur, notamment ICAP, Tullett Prebon, PVM, Liquidnet et Parameta Solutions. Ces entreprises fournissent des services de courtage, des données et des analyses, ainsi que des informations sur les marchés qui ont gagné la confiance de clients dans le monde entier. Nous sommes présents dans plus de 60 bureaux répartis dans 28 pays. www.tpicap.com

À propos de Liquidnet

Liquidnet est un spécialiste de l’exécution d’ordres par agence à la pointe de la technologie, qui met intelligemment en relation les investisseurs du monde entier avec les investissements mondiaux. Depuis sa création en 1999, le réseau de Liquidnet s’est développé pour compter plus de 1 000 investisseurs institutionnels et s’étend sur 57 marchés à travers six continents. Liquidnet a été créé pour rendre les marchés financiers mondiaux plus efficaces et continue de le faire en ajoutant de nouveaux participants, en permettant un accès fiable aux opportunités de trading et d’investissement, et en fournissant les informations et les analyses exploitables dont ses clients ont besoin. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.liquidnet.com et suivez-nous sur X @Liquidnet.

À propos de Neptune Networks

Neptune fournit des données de prénégociation de haute qualité sur les obligations (axes et inventaire) provenant de 34 sociétés côté vente directement au côté achat. Les données accessibles via Neptune sont propres, standardisées et en temps réel, provenant des systèmes de négociation côté vente, plutôt que de rapports périodiques ou de feuilles de calcul manuelles. Neptune est intégré aux principaux outils de workflow côté achat, tels que les OMS ou les EMS, et est également disponible via FIX, REST API, SFTP et notre interface utilisateur riche en fonctionnalités.

La plateforme traite quotidiennement plus de 250 000 axes et stocks, soit plus de 1,2 billion de dollars de liquidité notionnelle brute, dans des classes d’actifs telles que le crédit, les taux et les marchés émergents. Neptune est utilisé à l’échelle mondiale par des sociétés côté achat représentant plus de 55 billions de dollars d’actifs sous gestion.

Note à l’éditeur :

Un workflow FIX désigne le processus consistant à utiliser le protocole Financial Information eXchange (FIX) pour faciliter la communication électronique d’informations commerciales. Le protocole FIX est la norme mondiale dans le secteur financier pour l’échange en temps réel de transactions sur titres et de données de marché. Il contribue à normaliser la communication, à réduire les erreurs et à accroître l’efficacité des opérations de négociation.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.