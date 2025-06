TP ICAP übernimmt Neptune Networks und geht Partnerschaft mit neun globalen Investmentbanken ein, um neues Dealer-to-Client-Kreditgeschäft aufzubauen

LONDON--(BUSINESS WIRE)--TP ICAP Group PLC („TP ICAP“), ein weltweit führender Anbieter von Finanzmarktinfrastrukturen, gab heute die Übernahme von Neptune Networks („Neptune“) bekannt, einem unabhängigen Finanzdatenunternehmen, das sich im gemeinsamen Besitz eines Konsortiums einiger der weltweit führenden Investmentbanken befindet. Neptune liefert hochwertige Echtzeit-Pre-Trade-Daten zum Anleihemarkt von zahlreichen Verkaufsseiten-Banken an Kaufseiten-Kunden.

TP ICAP wird das umfangreiche proprietäre Datennetzwerk von Neptune mit der elektronischen Kredithandelsplattform von Liquidnet zusammenführen und so ein einzigartiges, umfassendes globales Dealer-to-Client-Kreditgeschäft („D2C“) schaffen.

Zum Start werden Barclays, BNP Paribas, Citi, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, ING, J.P. Morgan, Morgan Stanley und UBS („Bankaktionäre“) einen Anteil von 30 % an dem neuen Unternehmen halten. Diese Eigentümerstruktur soll sicherstellen, dass Liquidnet und die Bankaktionäre über die erforderlichen Ressourcen und Anreize verfügen, um das Geschäft auszubauen.

Nicolas Breteau, CEO der TP ICAP Group : „Neptune ist eine außergewöhnliche Plattform mit einer tiefen Vernetzung sowohl auf der Verkaufs- als auch auf der Kaufseite. Gemeinsam mit unseren Partnern wollen wir das Kerngeschäft von Neptune ausbauen und weiterentwickeln und seine Relevanz für die Kaufseite durch die elektronische Kredithandelsplattform von Liquidnet stärken. Durch die Kombination der umfangreichen Kundenreichweite von Liquidnet mit führenden Liquiditätsanbietern können wir die Verkaufsseite und die Kaufseite nahtlos und diskret miteinander verbinden, um spannendes Potenzial zu erschließen und uns gut zu positionieren, um einen Schrittwechsel in den Fixed-Income-Märkten und der Liquidität voranzutreiben."

Byron Cooper-Fogarty, CEO von Neptune Networks Ltd. : „Ich bin begeistert von den Möglichkeiten, die sich durch diese Übernahme ergeben. Die Ressourcen, Talente und Erfahrungen des Fixed-Income-Geschäfts von Liquidnet werden die Stärken von Neptune im Bereich hochwertiger Anleihedaten in Echtzeit ergänzen. Es besteht eine natürliche Synergie, die zusammen mit dem anhaltenden Engagement der Großbanken ein Unternehmen schaffen wird, von dem die Kunden auf der Kauf- und Verkaufsseite beider Unternehmen profitieren werden.“

Nick Adragna, Co-Head of Global Investment Grade and Macro Credit Trading bei J.P. Morgan : „Bei J.P. Morgan setzen wir uns für die Förderung des Wettbewerbs und die Erhöhung der Liquidität ein und unterstützen gleichzeitig innovative Initiativen wie diese, die die Markteffizienz verbessern. Die strategische Integration der sich ergänzenden Angebote von Neptune und Liquidnet Credit wird den Wettbewerb und die Liquidität verbessern und gleichzeitig sowohl der Kaufseite als auch der Verkaufsseite mehr Auswahl und einen höheren Mehrwert bieten.“

Jonathan Moore, Head of European Credit Trading bei der Deutschen Bank : „Gemeinsam sind Neptune und Liquidnet einzigartig positioniert, um wettbewerbsfähige Alternativen zu den aktuellen Daten- und Ausführungsangeboten zu entwickeln. Die starke Ausrichtung auf die Händlergemeinschaft und die engen Beziehungen zur Kaufseitee werden dieses Geschäft von anderen abheben. Das kombinierte Angebot wird gut aufgestellt sein, um Transparenz, Effizienz und Liquidität zu verbessern.“

Peter Rafferty, Global Head of Secondary Credit bei BNP Paribas : „Die Zusammenführung von Neptune und Liquidnet ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung der Kreditmärkte. Als Befürworter von Innovation und Marktdigitalisierung begrüßt BNP Paribas die Zusammenführung dieser beiden Plattformen, um institutionellen Kreditkunden ein besser vernetztes, effizienteres und datengesteuertes Ökosystem zu bieten.“

Pierre Scemla, Deputy Head of Global Markets Trading bei Crédit Agricole CIB : „Angesichts der zunehmenden Elektronisierung der Märkte suchen Kunden immer mehr nach Lösungen, die Pre-Trade-Analysen und Daten mit einer nahtlosen Ausführung verbinden. Als Gründungsaktionär von Neptune Networks freut sich Crédit Agricole CIB, die sich entwickelnde Marktstruktur und Liquidität weiterhin zu unterstützen und dank dieses neuen Geschäftsbereichs einen Mehrwert für Kaufseiten-Unternehmen zu schaffen.“

Der Markt für elektronisch gehandelte Unternehmensanleihen wächst. Ende November 2024 wurden 43 % des gesamten Handelsvolumens sowohl bei US-Investment-Grade-Anleihen (IG) als auch bei Hochzinsanleihen (HY) elektronisch abgewickelt. 1 Im Vergleich dazu lagen die entsprechenden Zahlen 2015 bei etwa 19 % bzw. 2 %.2 .

Über TP ICAP Group PLC

TP ICAP verbindet durch seine Mitarbeiter und Technologien Käufer und Verkäufer auf den globalen Finanz-, Energie- und Rohstoffmärkten. Wir sind ein weltweit führender Anbieter von OTC-Liquiditäts- und Datenlösungen mit einem Portfolio branchenführender Marken wie ICAP, Tullett Prebon, PVM, Liquidnet und Parameta Solutions. Diese Unternehmen bieten Brokerage-Dienstleistungen, Daten und Analysen sowie Marktinformationen, denen Kunden weltweit vertrauen. Wir sind in mehr als 60 Büros in 28 Ländern tätig. www.tpicap.com

Über Liquidnet

Liquidnet ist ein führender technologieorientierter Spezialist für die Ausführung von Aufträgen, der Investoren weltweit auf intelligente Weise mit den weltweit besten Anlagemöglichkeiten verbindet. Seit seiner Gründung 1999 ist das Netzwerk von Liquidnet auf mehr als 1.000 institutionelle Investoren angewachsen und umfasst 57 Märkte auf sechs Kontinenten. Liquidnet wurde gegründet, um die globalen Kapitalmärkte effizienter zu gestalten, und setzt dies auch weiterhin fort, indem es zusätzliche Teilnehmer hinzufügt, einen vertrauenswürdigen Zugang zu Handels- und Anlagemöglichkeiten ermöglicht und seinen Kunden die umsetzbaren Informationen und Einblicke liefert, die sie benötigen. Weitere Informationen finden Sie unter www.liquidnet.com und folgen Sie uns auf X @Liquidnet.

Über Neptune Networks

Neptune liefert hochwertige Pre-Trade-Daten zu Anleihen (Axes und Bestände) von 34 Verkaufsseiten-Unternehmen direkt an die Kaufseite. Die über Neptune abgerufenen Daten sind sauber, standardisiert und in Echtzeit aus Verkaufsseiten-Handelssystemen verfügbar, anstatt in regelmäßigen Abständen oder manuell in Tabellenkalkulationen erfasst zu werden. Neptune ist in wichtige Kaufseiten-Workflow-Tools wie OMS oder EMS integriert und auch über FIX, REST API, SFTP und unsere funktionsreiche Benutzeroberfläche verfügbar.

Die Plattform verarbeitet täglich über 250.000 Axes und Bestandspositionen mit einem Bruttonennwert von über 1,2 Billionen US-Dollar in verschiedenen Anlageklassen wie Kredite, Zinsen und Schwellenmärkte. Neptune wird weltweit von Kaufseiten-Unternehmen mit einem Gesamtvermögen von über 55 Billionen US-Dollar eingesetzt.

Hinweis für Redakteure: :

Ein FIX-Workflow bezeichnet den Prozess der Verwendung des Financial Information eXchange (FIX)-Protokolls zur Erleichterung der elektronischen Kommunikation von Handelsinformationen. Das FIX-Protokoll ist der globale Standard in der Finanzbranche für den Echtzeitaustausch von Wertpapiertransaktionen und Marktdaten. Es trägt zur Standardisierung der Kommunikation, zur Reduzierung von Fehlern und zur Steigerung der Effizienz von Handelsabläufen bei.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.