J.B. HUNT, BNSF Y GMXT LANZAN QUANTUM DE MÉXICO SERVICIO PARA LA ENTREGA DE CARGA SENSIBLE

PUERTO VALLARTA, México--(BUSINESS WIRE)--J.B. Hunt Transport Services Inc. (NASDAQ: JBHT), uno de los mayores proveedores de soluciones de cadena de suministro en América del Norte; BNSF Railway (BNSF), el ferrocarril intermodal más grande de América del Norte; y GMXT, el principal proveedor ferroviario en México, anunciaron el lanzamiento de una nueva oferta de servicio intermodal para empresas mexicanas con necesidades de entrega de carga sensible al servicio.

La nueva oferta —Quantum de México, un servicio de J.B. Hunt, BNSF y GMXT™— seguirá el exitoso modelo de servicio de su contraparte en Estados Unidos, lanzado por J.B. Hunt y BNSF en noviembre de 2023. Quantum proporciona la consistencia, agilidad y velocidad necesarias para transportar carga sensible por carretera utilizando ferrocarril, satisfaciendo las necesidades de entrega just in time de las empresas. El servicio está sustentado en la eficiencia, ofreciendo una tasa de entrega puntual superior al 95% y hasta un día más rápido que el servicio intermodal tradicional.

El nuevo servicio utiliza los últimos avances en sistemas de rastreo y monitoreo, proporcionando visibilidad y control en tiempo real sobre los envíos, minimizando retrasos y optimizando el rendimiento. Equipos de soporte designados de J.B. Hunt, BNSF y GMXT brindarán supervisión 24/7, ofreciendo tiempos de tránsito consistentes y confiables, incluyendo características como esquema de priorización de carga y descarga de vagones.

“La conversión modal es una de las principales oportunidades que las empresas pueden aprovechar en el entorno económico actual para impulsar la eficiencia y el ahorro de costos,” dijo Spencer Frazier, vicepresidente ejecutivo de ventas y marketing en J.B. Hunt. “La colaboración que anunciamos hoy lleva todo el conjunto de nuestro servicio intermodal líder en la industria y su excelencia inigualable, escala y capacidad a México, basándose en el éxito innovador de una relación de 35 años.”

El anuncio se realizó en el Congreso Intermodal de la Asociación Mexicana del Transporte Intermodal (AMTI) en Puerto Vallarta el 30 de mayo. Para apoyar las necesidades de los clientes y permitir el crecimiento en México, J.B. Hunt ha abierto una nueva oficina en Querétaro.

Quantum de México operará en rutas clave que conectan ciudades e industrias principales en ambos países. Algunos de los mercados principales incluyen:

EUA: Chicago, Dallas-Fort Worth, Costa Oeste , y destinos del Este.

Mexico: CDMX, Guadalajara y Monterrey

“Quantum de México representa un hito significativo en nuestro compromiso con la innovación y la excelencia en logística,” dijo Jon Gabriel, vicepresidente del grupo – productos de consumo en BNSF. “Expandir nuestro alcance de costa a costa nos permite aprovechar nuestras fortalezas colectivas y ampliar nuestra capacidad para ofrecer una experiencia inigualable a nuestros clientes.”

En 2024, J.B. Hunt, BNSF y GMXT lanzaron el servicio intermodal hacia y desde México a través del cruce de Eagle Pass. Juntas, las tres compañías ofrecen una de las redes de transporte más completas que llegan a ubicaciones en toda América del Norte:

J.B. Hunt posee y opera la flota intermodal más grande de América del Norte con acceso al mercado de costa a costa.

BNSF opera la red ferroviaria intermodal más grande de América del Norte.

GMXT es el proveedor ferroviario más grande de México.

“Hemos demostrado que el ferrocarril y sus servicios intermodales son aliados clave para las industrias no solo en México sino en toda América del Norte, a través de una alianza estratégica con J.B. Hunt y BNSF. El progreso en la calidad del servicio que ofrecemos nos permite seguir innovando mientras mantenemos eficiencia y confiabilidad, con nuevos servicios como es el de Quantum de México,” dijo Luis Hernández, Vicepresidente intermodal de GMXT.

Potencial Intermodal en México

Más empresas utilizan México para resolver desafíos en la cadena de suministro, convertiendolo en uno de los diez principales exportadores del mundo, con más de 2/3 de esas exportaciones destinadas a EUA. Las principales industrias exportadoras incluyen automotriz, manufactura, agricultura, electrónica y otras áreas de carga sensible al servicio. Casi el 70% de la carga transportada a través de la frontera México con EUA se mueve por transporte tradicional por carretera (over the road -OTR-).

La colaboración busca capitalizar el potencial no aprovechado del servicio intermodal para empresas que mueven carga dentro y fuera de México, incluyendo la conversión de carga OTR a intermodal ferroviaria y la optimización de la eficiencia de los contenedores. La conversión intermodal es la solución de transporte terrestre más ampliamente disponible para reducir emisiones de carbono, disminuyendo la huella de carbono de un envío en un promedio del 65% en comparación con el transporte por camión OTR.

J.B. Hunt

La visión de J.B. Hunt es crear la red de transporte más eficiente de América del Norte. Las soluciones líderes en la industria de la compañía y el enfoque de modo neutral generan valor para los clientes al eliminar el desperdicio, reducir los costos y mejorar la visibilidad de la cadena de suministro. Impulsado por una de las flotas propiedad de la compañía más grandes del país y capacidad de terceros a través de su mercado de carga digital J.B. Hunt 360°®, J.B. Hunt puede satisfacer las necesidades de envío únicas de cualquier negocio, desde la primera milla hasta la entrega final, y cada envío intermedio. A través de inversiones disciplinadas en su gente, tecnología y capacidad, J.B. Hunt está ofreciendo un valor y un servicio excepcionales que permiten el crecimiento a largo plazo para la empresa y sus partes interesadas.

J.B. Hunt Transport Services Inc. es una compañía de Fortune 500, una compañía de S&P 500 y un componente del Dow Jones Transportation Average. Sus acciones cotizan en el NASDAQ con el símbolo JBHT. J.B. Hunt Transport Inc. es una subsidiaria de propiedad total de JBHT. Los servicios de la compañía incluyen servicios intermodales, dedicados, refrigerados, de carga fraccionada, de plataforma, de una sola fuente, de última milla, de transbordo y más. Para obtener más información, visite www.jbhunt.com.

BNSF Railway

BNSF Railway es una de las principales empresas de transporte de mercancías de América del Norte. BNSF opera aproximadamente 32,500 millas de ruta de vías en 28 estados y tres provincias canadienses. BNSF es uno de los principales transportadores de bienes de consumo, granos y productos agrícolas, carbón con bajo contenido de azufre y bienes industriales como petróleo, productos químicos, materiales para la vivienda, alimentos y bebidas. Los envíos de BNSF ayudan a alimentar, vestir, abastecer y alimentar hogares y empresas estadounidenses todos los días. BNSF y sus empleados han desarrollado uno de los ferrocarriles tecnológicamente más avanzados y eficientes de la industria. Trabajamos continuamente para mejorar el valor de los beneficios de seguridad, servicio, energía y medio ambiente que brindamos a nuestros clientes y a las comunidades a las que servimos. Puede obtener más información sobre BNSF en www.BNSF.com.

GMXT

GMXT (BMV: GMXT) es la empresa líder en transporte terrestre en México con la mejor cobertura y conectividad. GMXT cubre 24 estados de la República Mexicana, casi el 90% del PIB del país, y una presencia significativa en Florida y Texas. La red de GMXT tiene una integración inigualable con el resto de América del Norte a través de 6 puntos de intercambio a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Más información sobre GMXT está disponible en https://gmxt.mx/.