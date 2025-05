Indonésie-Singapour : TotalEnergies et RGE franchissent une nouvelle étape-clef dans un projet solaire géant avec batteries

PARIS & SINGAPOUR--(BUSINESS WIRE)--TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) et RGE, un groupe actif dans les secteurs des bioressources et de l’énergie, ont le plaisir d’annoncer que l’Autorité du marché de l’énergie de Singapour a accordé aujourd’hui une licence conditionnelle à Singa Renewables (« Singa »), leur coentreprise détenue à parts égales, pour l’importation d’1 GW d’électricité renouvelable en provenance d’Indonésie. Les partenaires ont également signé aujourd’hui un protocole d’accord avec Singapore Energy Interconnections (SGEI) afin de développer conjointement un interconnecteur sous-marin permettant l’importation d’électricité de l’Indonésie vers Singapour.

Les partenaires avaient signé auparavant un accord de co-investissement pour développer, construire et exploiter une installation hybride composée d’une centrale solaire, d’un système de stockage par batterie (BESS), et d’un câble sous-marin dans la Province de Riau, en Indonésie, à l’occasion d’une cérémonie officielle à Jakarta le 28 mai 2025, en présence du président français Emmanuel Macron et du président indonésien Prabowo Subianto.

Une initiative phare pour la décarbonation des industries locales

Le projet fournira de l’électricité renouvelable et stable à des clients électro-intensifs à Singapour, ainsi qu’aux complexes industriels situés près du site solaire dans la province de Riau, en Indonésie. Tout au long du développement du projet, les partenaires s’appuieront sur l’expertise mondiale de TotalEnergies dans les grands projets énergétiques, tout en tirant parti de l’implantation de RGE en Indonésie et à Singapour.

« Je tiens à remercier les autorités singapouriennes pour l’octroi des licences nécessaires à cette initiative majeure d’importation d’électricité, que nous nous réjouissons de développer avec RGE », a déclaré Helle Kristoffersen, Présidente Asie et membre du Comité exécutif de TotalEnergies. « Ce projet contribuera à l’objectif de Singapour d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, tout en soutenant le développement économique de la Province de Riau, en Indonésie. Cette initiative illustre également l’engagement de TotalEnergies en faveur de la transition énergétique et de la sécurité d’approvisionnement de l’ASEAN. »

« Nous avons à cœur de contribuer à l’accélération de la transition énergétique dans la région », a déclaré Imelda Tanoto, Directrice générale de RGE. « L’obtention de la licence conditionnelle représente une étape clé qui confirme notre rôle dans le renforcement de la collaboration régionale et l’atteinte des objectifs de décarbonation, ainsi que dans la création d’une valeur durable pour les communautés, l’économie, et les gouvernements. »

Le modèle d’affaires de TotalEnergies dans l’électricité

TotalEnergies construit un portefeuille compétitif combinant des actifs renouvelables (solaire, éolien terrestre, éolien offshore) et flexibles (CCGT, stockage) afin de fournir à ses clients une électricité bas carbone disponible 24h/24. A fin mars 2025, TotalEnergies dispose de 28 GW de capacité brute de production d’électricité renouvelable, et a l’ambition d’atteindre 35 GW à fin 2025 et une production nette d’électricité de plus de 100 TWh à horizon 2030.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel, biogaz et hydrogène bas carbone, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

