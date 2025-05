Eerste Cessna Citation Longitude afgeleverd in Centraal-Amerika, waarmee de wereldwijde vloot van het vlaggenschip van de onderneming, de Super-Midsize Business Jet, wordt uitgebreid

WICHITA, Kan.--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Inc., een bedrijf van Textron Inc. (NYSE:TXT), kondigde vandaag aan dat het zijn paradepaardje, de Cessna Citation Longitude, een super middelgroot zakenvliegtuig, voor het eerst in Centraal-Amerika is geleverd. De koper van de Citation, al lange tijd klant van het bedrijf, is gevestigd in Costa Rica en gaat het vliegtuig zowel zakelijk als privé te gebruiken.

“De Citation Longitude is een echte game-changer voor klanten. Dankzij het grotere bereik en de enorme snelheid kunnen klanten met gemak verder reizen, wat zorgt voor soepele en comfortabele reizen,” zegt Marcelo Moreira, vicepresident Verkoop Latijns-Amerika. “Of klanten nu voor zaken of privé vliegen, het vlaggenschip van de zakenvliegtuigen is een uitstekende keuze om te voldoen aan de dynamische reisbehoeften van onze Centraal-Amerikaanse klanten."

