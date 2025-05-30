Lenovo 與 Motorola 宣佈成為 FIFA Club World Cup 2025™ 合作夥伴

北卡羅來納州莫里斯維爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Lenovo 與其子公司 Motorola Mobility 宣佈成為 FIFA Club World Cup 2025™ 的官方合作夥伴

作為 Lenovo 旗下品牌，Motorola 將擔任 FIFA Club World Cup 2025™ 的官方智能手機合作夥伴，並將藉此球會足球盛事，在國際舞台上推廣品牌，與世界各地的球迷互動。

本屆 FIFA Club World Cup 2025™ 將於 6 月 14 日起在美國舉行，象徵全球球會足球進入嶄新時代。

來自六大洲的 32 支全球頂尖球隊，將在四週內進行共 63 場賽事，爭奪世界球會冠軍殊榮。

作為官方合作夥伴，Lenovo 與 Motorola 將為 FIFA 及 32 支參賽球隊提供所需硬件、服務及智能解決方案，包括先進的 AI 電腦、平板電腦、工作站，以及 Motorola 智能手機。這些工具將支援賽事營運、內容捕捉與團隊協作，並在比賽期間提供現場技術支援。

現場營銷活動將包括在每場賽事前、中、後於場邊 LED 螢幕及體育場大型顯示屏上，展示 Lenovo 與 Motorola 品牌內容。Motorola 最新款智能手機（Motorola razr family 2025）亦將於部分比賽場邊拍攝獨家內容。

Motorola 總裁 Sergio Buniac 表示：「Motorola 很榮幸以更智能的科技支持這項全球球會足球盛事。FIFA Club World Cup 2025 不僅展現世界最佳球會，更彰顯創新帶來的變革潛力。我們將透過基礎設施、設備——由智能手機至 Lenovo 電腦及伺服器，以及各項服務，協助 FIFA 為全球球迷打造更具包容性的賽事體驗。」

FIFA 秘書長 Mattias Grafström 表示：「首屆 FIFA Club World Cup 標誌著全球球會足球新時代的來臨——更加包容、創新且聯繫緊密。我們非常高興 Motorola 與 Lenovo 加入我們，共同打造這項開創性賽事。他們的世界級科技與全球視野，將全面提升球迷、球隊與所有相關持份者的體驗。」

此次合作延續 Lenovo 長期支持全球頂級體育盛事的傳統，與「為所有人提供更智能科技」的使命一致，無論場內場外。

來自世界各地的球迷將聚首一堂，見證這項新傳統的誕生，賽事門票現正發售。請瀏覽 FIFA.com/tickets 購買門票，成為足球歷史的一部分。

關於Lenovo

Lenovo是一家年收入690億美元的全球化科技巨擘，名列《財星》世界500大企業第248名，每天服務遍布全球180個市場數以百萬計的客戶。為實現「智慧，為每一個可能」的公司願景，Lenovo在不斷夯實全球個人電腦市場冠軍地位的基礎上，積極建構全堆疊式的運算能力，現已擁有包括AI賦能、AI導向和AI最佳化的終端（個人電腦、工作站、智慧型手機、平板電腦）、基礎設施（伺服器、儲存、邊緣運算、高效能運算以及軟體定義等基礎設施）、軟體、解決方案和服務在內的完整產品路線圖。Lenovo持續投資於改變世界的創新，為世界各地的人們成就一個更加包容、值得信賴且更加智慧的未來。Lenovo以Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY)的名義在香港交易所上市。如欲瞭解更多資訊，請造訪 https://www.lenovo.com ，並在我們的 StoryHub 上閱讀最新消息。

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