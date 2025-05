Grammarly ogłasza pozyskanie finansowania na rozwój w wysokości 1 mld USD od General Catalyst

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Grammarly, zaufany korektor pisowni wykorzystujący AI na potrzeby komunikacji i wspierania wydajności, ogłosił dzisiaj zawarcie transakcji finansowania w wysokości 1 mld USD z General Catalyst. Transakcja stanowi wyraz długotrwałego zaangażowania General Catalyst na rzecz Grammarly – usługi, która rozwinęła się jako platforma wykorzystująca AI do wspierania wydajności przeznaczona dla aplikacji i programów typu agent w następstwie przejęcia firmy Coda w styczniu 2025 r.

Inwestycję General Catalyst na działania związane z wejściem na rynek, dokonaną z Funduszu na rzecz kształtowania Wartości dla Klientów (ang. Customer Value Fund, CVF), Grammarly zamierza wykorzystać do zwiększenia skali sprzedaży i działalności marketingowej oraz do serii przejęć strategicznych. Nowe środki umożliwią Grammarly rozwój bazy klientów i rozszerzenie zasięgu platformy AI wspierającej wydajność.

Każdego dnia z usługi Grammarly korzysta ponad 40 mln użytkowników, przyczyniając się do rocznych dochodów Grammarly w wysokości ponad 700 mln USD. Dzięki pozyskaniu nowych środków finansowych Grammarly zyska możliwość dalszego przyspieszenia rozwoju w drodze inwestycji w innowacje produktowe, sprzedaż i marketing oraz szereg przejęć o charakterze strategicznym.

– Połączenie Coda z Grammarly umożliwiło uwolnienie ogromnego potencjału pod względem sposobów wykonywania pracy i prowadzenia komunikacji – powiedział Shishir Mehrotra, dyrektor generalny Grammarly. – Ogromnie cieszę się z innowacji dokonywanych w naszych zespołach, ponieważ Grammarly staje się platformą wspomagającą wydajność, która służy wszystkim: od pojedynczych uczniów i studentów po rozwijające się przedsiębiorstwa i duże korporacje. Wachlarz oferowanych przez nas możliwości jest teraz niezwykle atrakcyjny. Dzięki kontynuacji partnerstwa z General Catalyst i zaufaniu, jakim darzą oni naszą wizję, możemy zwiększyć skalę naszej działalności jeszcze szybciej i w bardziej trwały sposób, aby dotrzeć do milionów osób, którym nasze narzędzia mogą przynieść wiele korzyści.

– Inwestycja ta to coś więcej niż tylko środki finansowe; jesteśmy przekonani, że jest to strategiczny czynnik, który pobudzi kolejny etap rozwoju Grammarly – powiedział Pranav Singhvi, dyrektor zarządzający i jeden z zarządców CVF.

– Od lat współpracujemy z zespołem Grammarly, dzięki któremu usługa ta już na wczesnym etapie stała się wiodącą usługą w dziedzinie stosowanej sztucznej inteligencji. Jesteśmy przekonani, że zacieśnienie partnerstwa przyniesie istotne długofalowe korzyści i w dalszym ciągu będzie przyczyniać się do zwiększania zdolności Grammarly do szybkiego pozyskiwania klientów wśród przedsiębiorstw dzięki przekształcaniu sposobów wykonywania pracy i prowadzenia komunikacji w wielu różnych branżach – powiedział Hemant Taneja, dyrektor generalny General Catalyst.

Platforma AI wspierająca wydajność

Grammarly obsługuje infrastrukturę, która umożliwia użytkownikom ponad 500 000 aplikacji i stron internetowych bezpośrednie korzystanie z AI; dzięki temu programy typu agent oparte na AI, w tym programy Grammarly do korekty, parafrazowania, sugerowania przekazu, a także programy detekcyjne typu agent oparte na AI mogą bez problemu odczytywać, doskonalić, sugerować i edytować treści w bezpośredniej współpracy z użytkownikiem. W ciągu kilku ostatnich lat firma Coda doskonaliła Coda Docs, rozbudowany i elastyczny pakiet narzędzi wspierających wydajność, a także niedawno wprowadziła rozwiązanie Coda Brain, które pozwala uwolnić wiedzę organizacji i przekuć ją w konkretne działania. Grammarly i Coda wspólnie przewodzą zmianom związanym z integracją AI w codziennej pracy, opracowując technologie, które funkcjonują niczym troskliwy współpracownik, rozpoznają kontekst i pomagają osiągnąć więcej mniejszym wysiłkiem.

Informacje o Grammarly

Grammarly to zaufany korektor oparty na AI na potrzeby komunikacji i wspierania wydajności, który pomaga ponad 40 mln osób i 50 000 organizacji w jak najlepszym wykonywaniu pracy. Z usługi Grammarly korzystają takie firmy jak Atlassian, Databricks i Zoom, które wykorzystują ją w procesach burzy mózgów oraz do redagowania i doskonalenia komunikatów przyczyniających się do usprawnienia pracy. Grammarly pracuje wszędzie tam, gdzie pracują ludzie, dzięki płynnej integracji z ponad 500 000 aplikacji i stron internetowych. Teraz do Grammarly należy również Coda – twórca potężnych narzędzi wspomagających wydajność z wykorzystaniem AI. Razem nadają nowy kierunek filarom współpracy i zmieniają sposoby wykonywania pracy. Więcej informacji na stronie grammarly.com/about.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.