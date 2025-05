Freightliner améliore la rapidité et la précision des réservations grâce à l'automatisation de Tideworks et Decisions

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Tideworks Technology Inc. (Tideworks), l'un des principaux fournisseurs de solutions de systèmes d'exploitation de terminaux (TOS) à service complet, a annoncé aujourd'hui le déploiement d'une intégration avancée avec Freightliner Ltd. (Freightliner), le plus grand opérateur de logistique intermodale maritime du Royaume-Uni. L'intégration améliore la planification en réduisant les processus manuels et en améliorant la cohérence, la rapidité et la précision dans les terminaux britanniques de Freightliner. Ces améliorations favorisent une croissance évolutive et une meilleure utilisation des actifs.

La solution relie l'utilisation actuelle par Freightliner du TOS ferroviaire intermodal Intermodal Pro® (IPRO) de Tideworks à Decisions, une plate-forme d'automatisation tierce à code bas conçue pour une prise de décision optimisée par l'IA, afin de permettre une automatisation intelligente et basée sur des règles de la réservation et de la planification ferroviaires dans le réseau de terminaux britanniques de Freightliner.

« Cette intégration marque un grand pas en avant dans l'évolution numérique de Freightliner », a déclaré Thomas Rucker, président de Tideworks Technology. « En rationalisant les réservations ferroviaires complexes grâce à une automatisation intelligente, nous aidons Freightliner à réduire le temps de planification, à améliorer la précision des données et à augmenter le débit des terminaux. En tant que partenaire technologique stratégique, nous nous focalisons sur la fourniture de solutions évolutives et prêtes pour l'avenir qui permettent à nos clients d'opérer plus efficacement et de prendre plus rapidement des décisions basées sur les données. »

Le déploiement s'appuie également sur le moteur de règles commerciales de Tideworks et sur l'API de planification améliorée pour envoyer des données de planification à Decisions. L'intégration applique ensuite des ensembles de règles spécifiques aux terminaux pour automatiser les affectations de réservation aux wagons virtuels, rationalisant ainsi les processus manuels antérieurs. Elle améliore également la communication entre les systèmes et la précision des données sur l'ensemble du réseau de Freightliner.

« Notre équipe a travaillé en étroite collaboration avec Tideworks pour déployer cette intégration dans notre réseau de terminaux britanniques, et nous avons déjà constaté des améliorations en termes de rapidité et de cohérence de la planification », a déclaré Chris Cavanagh, responsable des systèmes de terminaux chez Freightliner Ltd. « Nous considérons Tideworks comme un partenaire stratégique dans nos efforts de modernisation et nous nous réjouissons d'une collaboration constante pour adopter des technologies émergentes qui améliorent les flux de travail de planification et les performances opérationnelles. »

Freightliner est partenaire de Tideworks depuis 2008. Ce nouveau projet avec Decisions met en évidence la demande croissante de systèmes adaptables et prêts à l'intégration dans le domaine de la logistique ferroviaire. L'intégration a été déployée dans les terminaux britanniques de Freightliner en 2024. Avec des infrastructures compatibles avec le cloud, des outils de données évolutifs et une prise en charge de l'intégration basée sur les API, la mise en œuvre reflète l'accent mis par Tideworks sur la construction de fondations numériques évolutives pour soutenir les objectifs opérationnels à long terme.

À propos de Tideworks Technology

Tideworks Technology, Inc. est un fournisseur de solutions complètes de systèmes d'exploitation de terminaux pour les opérations de terminaux maritimes et ferroviaires intermodaux en pleine croissance dans le monde entier. La société aide plus de 120 établissements à gérer leurs opérations de manière plus efficace et plus lucrative. De l'optimisation de l'utilisation des équipements à la réduction des délais d'exécution, Tideworks intervient à chaque étape de l'exploitation des terminaux pour maximiser la productivité et le service à la clientèle. Pour plus d'informations sur Tideworks Technology, une solution Carrix, consultez le site suivant : www.tideworks.com.

À propos de Freightliner Ltd.

Freightliner est le plus grand opérateur de logistique intermodale maritime du Royaume-Uni. Il propose le transport de conteneurs depuis tous les grands ports en eau profonde jusqu'à un réseau national de terminaux intérieurs. L'entreprise est également l'un des principaux opérateurs de fret ferroviaire, offrant des solutions logistiques efficaces et durables sur l'ensemble du réseau ferroviaire britannique. Grâce à la combinaison unique de nos propres actifs ferroviaires, terminaux et routiers, notre logistique intermodale est la seule véritable solution logistique de bout en bout au Royaume-Uni, ce qui fait de nous le seul et unique fournisseur de services logistiques dont vous aurez toujours besoin.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.