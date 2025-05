China Eastern celebra il secondo anniversario di operatività del C919: oltre 1,57 milioni di passeggeri trasportati

SHANGHAI--(BUSINESS WIRE)--Il 28 maggio, China Eastern ha celebrato il secondo anniversario dell'operatività commerciale dell’aereo di grande dimensione di fabbricazione cinese C919. Come primo cliente globale del C919, China Eastern si è distinta come pioniera ed esploratrice, creando numerosi “primati” e “prime volte” nel volo commerciale del C919 e sviluppando un insieme di norme, procedure e standard innovativi nel settore per promuovere il "volo con sicurezza, volo con orgoglio, volo con brand, volo con efficienza" del C919.

Il 9 dicembre 2022, China Eastern ha ricevuto il primo aereo di grande dimensione C919 prodotto in Cina. Il 28 maggio 2023, il primo aereo C919 di China Eastern ha operato il volo MU9191 dall'Aeroporto di Shanghai-Hongqiao all'Aeroporto di Pechino-Capitale, completando con successo il primo volo commerciale con passeggeri al mondo per questo aereo.

Nell'ottobre 2024, durante il North Bund International Aviation Forum a Shanghai, China Eastern ha presentato i risultati del Costruzione di un sistema operativo commerciale su larga scala del C919, con l'obiettivo di promuovere la ricerca di un modello operativo più maturo ed efficiente nel settore dell'aviazione e sostenere lo sviluppo e la prosperità dell'industria degli aerei di grandi dimensioni.

Da quando il C919 è entrato in servizio commerciale, un numero sempre crescente di passeggeri ha scelto di volare con questo aereo di grande dimensione in fabbricazione domestica. Il tasso di occupazione dei posti del C919 si è mantenuto costantemente vicino all'80%, dimostrando una performance positiva. Negli ultimi due anni, l'equipaggio del C919 ha ricevuto oltre mille lettere di apprezzamento da parte dei passeggeri, lodando l'esperienza di volo e il servizio di China Eastern, e esprimendo aspettative positive per il futuro degli aerei di grandi dimensioni in fabbricazione domestica. “Il riconoscimento e l’interesse dei per il C919 sono molto alti; riceviamo frequentemente lettere e disegni da parte di passeggeri e appassionati di aviazione. Alcuni di loro hanno fatto appositamente un viaggio di andata e ritorno, solo per vivere l'esperienza sull’aereo di grande dimensione in fabbricazione cinese", ha dichiarato Zhang Shaobo, comandante del C919 di China Eastern.

Al 27 maggio 2025, il C919 di China Eastern ha accumulato oltre 28.000 ore di volo sicuro, ha operato più di 11.400 voli commerciali e ha trasportato oltre 1,57 milioni di passeggeri. La compagnia conta più di 127 piloti, oltre 640 assistenti di volo e ha formato circa 500 tecnici di manutenzione e 54 dispatcher per il C919. Il C919 ha mantenuto condizioni tecniche operative stabili, con buone prestazioni in termini di sicurezza e un costante aumento nell’utilizzo giornaliero, dimostrando una solida capacità operativa complessiva.

Attualmente, il C919 opera su 14 rotte principali, incluse le popolari rotte Shanghai-Pechino e Shanghai-Hongkong, collegando 12 città importranti, tra cui Shanghai, Pechino, Xi'an, Canton, Chengdu, Wuhan, Taiyuan, Chongqing, Shenyang, Xiamen, Shenzhen e Hong Kong.