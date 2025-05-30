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Lenovo和Motorola宣布与FIFA Club World Cup 2025™建立合作关系

  • Lenovo和Motorola与世界顶级足球俱乐部联赛开展合作
  • 此次合作将通过赛场边的品牌活动及全球粉丝互动，充分彰显Motorola这一著名品牌的魅力

北卡罗来纳州莫里斯维尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Lenovo及旗下公司Motorola Mobility与FIFA Club World Cup 2025™开展合作。

作为Lenovo旗下品牌，Motorola正式成为“FIFA Club World Cup 2025™官方智能手机合作伙伴”，并将借助这一重大足球俱乐部联赛在全球范围内提升品牌影响力，与全球球迷深度互动。

FIFA Club World Cup 2025™将于6月14日在美国揭幕，标志着世界足球俱乐部联赛开启崭新纪元。

来自全球六个联盟的32支最具代表性的球队将在四周内进行63场比赛，角逐世界俱乐部冠军。

作为FIFA Club World Cup 2025™的官方合作伙伴，Lenovo和Motorola将为FIFA和所有32支参加此焕然一新联赛的球队提供必要的硬件、服务和智能解决方案，包括先进的人工智能个人电脑、平板电脑和工作站，以及Motorola智能手机。这些工具将在整个比赛期间助力联赛运营、内容采集和协作以及现场支持。

现场营销活动包括在每场比赛的赛前、赛中和赛后，通过场边LED屏和体育场视频屏幕播放Lenovo和Motorola品牌内容。 在一些比赛中，还将使用Motorola迄今为止最具创新性的智能手机2025年Motorola razr系列在场边拍摄独家内容。

Motorola全球总裁Sergio Buniac表示，“我们很荣幸以创新智能科技为这一全新世界足球俱乐部重大赛事提供支持。FIFA Club World Cup 2025不仅是世界顶级足球俱乐部的竞技舞台，更是展现科技创新变革力量的绝佳契机。通过Lenovo、从智能手机到Lenovo PC与服务器的设备及配套服务，我们将助力FIFA为全球球迷呈现更具包容性的足球盛宴。”

FIFA秘书长Mattias Grafström表示，“FIFA Club World Cup将开启世界足球俱乐部联赛的新纪元，比以往任何时候更具包容性、创新性和互联性。我们非常高兴Motorola和Lenovo加入这一开创性赛事。凭借世界顶尖的技术实力与全球视野，两家合作伙伴将全面提升球迷、参赛球队及其他利益相关方的赛事体验。”

Lenovo始终致力于为全球众多旗舰体育赛事提供技术支撑，这一合作关系正是基于Lenovo的这一传统，并与Lenovo在球场内外为所有人提供更智能技术的使命相一致。

全球球迷即将共同见证这项全新足球传统的诞生，赛事门票持续热销中，诚邀您共襄盛举。请访问FIFA.com/tickets立即购票锁定席位，亲历足球历史的缔造时刻。

关于Lenovo

Lenovo是一家年营收690亿美元的全球科技领军企业，位列《财富》世界500强第248位，每天在180个市场为数百万用户提供服务。Lenovo秉持“智慧，为每一个可能”的愿景，在全球最大PC厂商的基础上，构建起覆盖全栈的产品组合，涵盖支持AI、AI就绪以及AI优化的设备（个人电脑、工作站、智能手机、平板电脑）、基础设施（服务器、存储、边缘计算、高性能计算及软件定义基础设施）、软件、解决方案与服务。Lenovo不断加码对改变世界的创新投入，致力于为世界各地的每个人构建一个更公平、更可信、更智慧的未来。Lenovo以Lenovo Group Limited的名义在香港联合交易所上市(HKSE: 992) (ADR: LNVGY)。更多信息请访问 https://www.lenovo.com ，或关注 StoryHub 了解最新动态。

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