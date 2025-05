Erste Cessna Citation Longitude nach Mittelamerika ausgeliefert – Flaggschiff unter den Super-Midsize-Business-Jets des Unternehmens baut weltweite Präsenz weiter aus

WICHITA, Kansas--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Inc., ein Textron Inc. (NYSE:TXT) Unternehmen, gab heute die erste Auslieferung des Flaggschiffs unter den Super-Midsize-Business-Jets, der Cessna Citation Longitude, in Mittelamerika bekannt. Der langjährige Kunde von Citation hat seinen Hauptsitz in Costa Rica und plant, das Flugzeug für geschäftliche und private Zwecke einzusetzen.

„Die Citation Longitude ist für unsere Kunden ein echter Gamechanger. Ihre größere Reichweite und herausragende Geschwindigkeit versetzen die Kunden in die Lage, problemlos weitere Strecken zurückzulegen und auf bequeme, angenehme Art zu reisen“, erklärte Marcelo Moreira, Vice President, Sales, Latin America. „Egal, ob der Kunde damit geschäftliche oder private Reisen unternimmt, das Flaggschiff unter den Business-Jets erfüllt perfekt die dynamischen Reisebedürfnisse unserer mittelamerikanischen Kunden.“

Die Longitude ist ebenso auf optimales Handling durch den Piloten wie auf Passagierkomfort und eine herausragende Gesamtleistung ausgelegt und macht ihrer Bezeichnung als Flaggschiff der Citation-Familie der Business-Jets alle Ehre. Von den über 100 Cessna-Turbinenflugzeugen in Mittelamerika sind mehr als 30 Cessna Citation Business-Jets. Die Kunden in der Region können mit ihrer Longitude eine Vielzahl von Städteverbindungen wahrnehmen, wie etwa von San José, Costa Rica nach Buenos Aires, Argentinien oder von Tegucigalpa, Honduras nach São Paulo, Brasilien.

Über die Citation Longitude

Mit einer Reichweite von 6.482 Kilometern (3.500 nautischen Meilen) und einer Treibstoffkapazität von 726 Kilogramm (1.600 Pfund) ist die Citation Longitude darauf ausgerichtet, die Erwartungen der Passagiere in der Super-Mittelklasse zu übertreffen, indem sie die leiseste Kabine ihrer Klasse, eine besonders niedrige Kabineninnendruckhöhe (lediglich 1.509 Meter bei einer Flughöhe von 12.500 Metern), zahlreiche Ausstattungsmerkmale bereits in der Serienversion und ein komfortables, maßgeschneidertes Interieur bietet. Mit einer Bestuhlung für bis zu 12 Passagiere und einem optionalen Jumpseat für die Crew verfügt die Longitude über eine durchgehend ebene Kabine mit Stehhöhe (1,83 Meter). Die standardmäßige Double-Club-Konfiguration sorgt für die größte Beinfreiheit in der Super-Mittelklasse. Die Komfortsitze mit vollständiger Liegefunktion wurden bei Textron konzipiert und hergestellt, und ein geräumiges, begehbares Gepäckabteil ist während des gesamten Fluges zugänglich. Die hochmoderne Kabinentechnologie ermöglicht den Passagieren die Gestaltung ihrer Umgebung und Unterhaltungsmöglichkeiten per Mobilgerät. Das geräumige Cockpit sorgt für einfacheren Zugang mit einem ergonomischen Design, das komplett auf die Bequemlichkeit der Crew und maximale Effizienz ausgerichtet ist.

Das von Grund auf neu konzipierte Design der Longitude beinhaltet die neueste Technologie im gesamten Flugzeug und bringt für den Kunden die geringsten Direktbetriebskosten in dieser Klasse mit sich. Die Longitude wird angetrieben von Honeywell HTF7700L Turbofan-Triebwerken mit FADEC-Steuerung und vereint in sich bedarfsorientierte Triebwerksüberholungen mit branchenführenden Wartungsintervallen von 18 Monaten bzw. 800 Flugstunden. Das durchgängige Diagnose-Aufzeichnungssystem (AReS) von Textron Aviation und interaktive technische 3D-Handbücher verbinden fortschrittliche Technologie für kürzere Wartungsausfallzeiten mit optimalen Gesamtbetriebskosten.

Über Textron Aviation

Wir inspirieren die Reise des Fliegens. Seit mehr als 95 Jahren setzt Textron Aviation Inc., ein Unternehmen von Textron Inc., unser kollektives Talent bei den Marken Beechcraft, Cessna und Hawker ein, um das beste Flugerlebnis für unsere Kunden zu entwerfen und zu liefern. Mit einer Produktpalette, die von Geschäftsflugzeugen, Turboprops und Hochleistungskolbenflugzeugen bis hin zu Spezialmissionen, Militärtrainern und Verteidigungsprodukten reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrtproduktportfolio der Welt und eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit produziert hat. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser zuverlässiges globales Kundendienstnetzwerk, um erschwingliche und flexible Flüge zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

Über Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Flugzeug-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzunternehmen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit für seine starken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems bekannt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.textron.com.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können Umsätze prognostizieren oder Strategien, Ziele, Aussichten oder andere nicht historische Angelegenheiten beschreiben; diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zu dem Zeitpunkt, zu dem sie gemacht werden, und wir übernehmen keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.