BIOQuébec et Life Sciences British Columbia annoncent une collaboration stratégique pour renforcer le secteur des sciences de la vie au Canada

LAVAL, Québec, & VANCOUVER, Colombie-Britannique--(BUSINESS WIRE)--BIOQuébec et Life Sciences British Columbia (LSBC) ont le plaisir d'annoncer la signature d'un protocole d'entente (P.E.) officialisant une collaboration stratégique entre les deux organisations. Ce partenariat vise à renforcer les liens entre les secteurs florissants des sciences de la vie du Québec et de la Colombie-Britannique et à favoriser ainsi l'innovation, l'investissement et la croissance à l’échelle nationale.

Ce protocole d’entente s’appuie sur les efforts de collaboration existants et établit un cadre pour de futures initiatives conjointes au bénéfice des membres des deux organisations. En misant sur l’expertise complémentaire et en favorisant le partage des ressources et des réseaux, cet accord ouvre de nouvelles opportunités en recherche, développement de produits et commercialisation.

En renforçant la coopération entre le Québec et la Colombie-Britannique, cette entente consolide la position du Canada comme chef de file mondial dans le domaine des sciences de la vie. Elle contribuera à accélérer l’émergence de technologies et de solutions novatrices, propulsant la croissance du secteur tout en répondant à des besoins cruciaux en santé.

Un moment clé pour le rapprochement des provinces

« La capacité du Canada à être compétitif sur la scène mondiale dans le domaine des sciences de la vie dépend d'une collaboration solide et stratégique entre les provinces. Ce protocole d'entente reflète un engagement commun à bâtir un écosystème des sciences de la vie mieux connecté. Un écosystème qui favorise l'innovation, soutient le développement économique et contribue à faire progresser nos priorités communes en matière de soins de santé », a déclaré Wendy Hurlburt, présidente-directrice générale de Life Sciences BC.

« Ce partenariat intervient à un moment où il est plus important que jamais de renforcer les liens qui existent déjà au sein de l'écosystème des sciences de la vie au Canada. Nos membres, qui sont souvent actifs dans tout le pays, s'attendent à ce que les associations industrielles qui les représentent montrent l'exemple et travaillent ensemble pour maximiser l'impact de ces collaborations. En réunissant les forces du Québec et de la Colombie-Britannique, nous jetons des bases d’une fondation plus solide pour l'innovation et dans le domaine des sciences de la vie à l’échelle du Canada », a déclaré Benoît Larose, PDG de BIOQuébec.

Principaux avantages pour les membres de l'association :

Accès prioritaire à des événements à fort impact mettant en lumière du leadership éclairé, des analyses sectorielles approfondies et des occasions de partenariats stratégiques.

Rabais exclusifs pour les membres sur l’ensemble des événements coorganisés ou affiliés.

Renforcement du réseautage et des occasions de développement des affaires grâce à des initiatives conjointes.

À propos de BIOQuébec

BIOQuébec est une association à but non lucratif entièrement financée par ses membres. Elle représente plus de 280 entreprises et organismes actifs dans l'industrie québécoise des sciences de la vie et des technologies de la santé. BIOQuébec est la voix de l’industrie, favorise le maillage et le développement économique et agit comme lien entre le secteur privé et les parties prenantes.

À propos de Life Sciences BC (LSBC)

Life Sciences BC (LSBC) est une association sectorielle à but non lucratif qui œuvre à faire progresser la communauté des sciences de la vie en Colombie-Britannique grâce à de nombreuses initiatives locales, nationales et internationales. Nous favorisons le développement économique de la province par le leadership, la facilitation des investissements, la mise en relation de partenaires, la collaboration avec les gouvernements et la promotion de notre secteur des sciences de la vie de calibre mondial.